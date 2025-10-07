La primera salida de Daniela Celis a casi un mes del accidente de Thiago Medina: “Directo a mi infancia”

La primera salida de Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina (Video: Instagram)

Daniela Celis se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados luego del accidente que sufrió Thiago Medina el 12 de septiembre pasado. Desde entonces, puso su vida en pausa para estar presente todos los días en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno junto a la familia de su expareja y padre de sus hijas, sin embargo, luego de que la salud de Thiago mejorara de manera considerable, decidió tener su primera salida.

Daniela no lo hizo sola, sino que estuvo acompañada por su hermana Mara, uno de los grandes pilares en este momento, y por Nacho Castañares, amigo que conoció dentro de la casa de Gran Hermano. La salida tuvo un motivo simbólico, en el objetivo de apoyar a Juli Poggio, a quien también conocieron dentro de la casa más famosa de la pantalla chica y quien se convirtió en una hermana, al punto de que es la madrina de una de sus hijas.

Daniela Celis con Julieta Poggio en el estreno de Patito Feo (RS Fotos)

Juli se encuentra haciendo Patito Feo en Vivo en el teatro Broadway y el trío dio el presente y le demostraron todo su cariño en las redes. La primera en compartir las postales desde el teatro fue la hermana de Celis. “Toda”, escribió en el primer video, donde se la puede ver a Juli cantando y bailando al ritmo de “Dios, única, bonita”, uno de los temas insignia de la novela.

Al escuchar los primeros acordes de “Tango llorón”, Mara decidió dar vuelta la cámara y las hermanas se grabaron haciendo la mímica de la música y se la pudo ver a Pestañela, apodo que se ganó en el reality, feliz del presente de su gran amiga. “Directo a nuestra infancia”, sentenció la joven en la storie.

El abrazo entre Daniela y Julieta en la entrada del teatro (Foto: Captura de video)

Por su parte, la influencer compartió el momento en el que se encontró con la madrina de una de sus hijas en la alfombra rosa. Allí se fundieron en un abrazo, posaron para la prensa que acudió a la avenida Corrientes. En este contexto marcado por el accidente de Medina, los partes médicos y el minuto a minuto de los partes médicos, Poggio fue uno de los grandes apoyos de Pestañela, apodo que se ganó en el reality, por lo que la mamá de Laia y Aimé le dedicó unas tiernas palabras: “Siempre te voy a acompañar, como vos hacer conmigo. Te amo”.

Un camino de fe

El sábado por la mañana, Daniela formó parte de la Peregrinación Juvenil a Luján y se sumó a los fieles que caminaron rumbo a la Basílica con un único objetivo en mente: agradecer por la mejoría de su expareja y pedir por qué siga todo de esta manera. Con una foto sencilla, sin hacer mucho ruido y en compañía de su hermana Mara, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) mostró que fue parte de la caminata religiosa más convocante del país. En la postal que compartió en sus historias tan solo se puede ver a la masa de gente rumbo a su destino.

El pedido de Daniela Celis luego de su llegada a Luján (Video: Instagrgam)

Una vez llegado a su destino, la Basílica de Luján, posteó un emotivo mensaje. Entre imágenes del templo iluminado y postales de la caminata nocturna, la influencer expresó sus sentimientos con una frase cargada de emoción. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, acompañando sus palabras con brillos y corazones. El gesto de fe, compartido ante sus miles de seguidores, mostró que más allá de las cámaras y los flashes, el pedido de salud por Thiago atraviesa cada aspecto de su vida.

Horas después, ya dentro del santuario, Daniela volvió a utilizar sus redes para compartir una nueva postal. Rodeada de la multitud que, como ella, se acercó a agradecer y a pedir por sus seres queridos. “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”, junto a emojis de oración, reflejando la importancia del abrazo espiritual en estos momentos tan delicados.