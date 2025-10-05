Teleshow

El conmovedor posteo de Daniela Celis ante la recuperación de Thiago Medina: “¡Los milagros existen!"

A pocas horas de conocerse un alentador parte médico sobre la mejoría de su expareja, la influencer compartió un mensaje lleno de emoción y gratitud

Martina Cortés

Por Martina Cortés

La influencer se expresó en
La influencer se expresó en las redes luego de conocerse la mejoría de su expareja

Hace más de tres semanas, la vida de Thiago Medina y su familia cambió para siempre. Desde el grave accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, la familia del joven de 22 años vive días de máxima tensión y esperanza, aferrada a cada parte médico y rodeada de una red de afectos que no deja de acompañar. Este domingo, finalmente, llegó una buena noticia que trajo alivio: el último parte médico confirmó el pase de Thiago a sala intermedia dejando atrás la terapia intensiva, y menciona también que su evolución es favorable. Entre la emoción colectiva, su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, se volcó a las redes para compartir sus sentimientos y agradecer el apoyo.

A través de sus historias de Instagram, Daniela publicó un mensaje repleto de fe ante la mejoría de Thiago. “¡Los milagros existen! Solo tienen que creer y confiar”, escribió con el corazón en la mano, después de semanas de incertidumbre. En su texto, la influencer reflejó el clima de esperanza que se vive en la familia en estas últimas horas: “Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor. Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”.

Celis hizo especial hincapié en los pilares de esta recuperación: la fortaleza de Thiago, el esfuerzo del equipo médico, la presencia incansable de la familia y la energía constante que llega a través de las redes sociales. “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, agradeció de forma sentida. Para ella, la recuperación de su expareja es la suma de un camino de amor, trabajo comprometido y el empuje espiritual de miles de personas que, sin conocerlos, se unieron en oración desde el primer día.

El mensaje de Daniela Celis
El mensaje de Daniela Celis luego de conocerse los avances de Thiago Medina a tres semanas de su internación (Instagram)

Cerró su mensaje con palabras de gratitud y convicción: “Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”. Así, además de la información, la influencer compartió una lección de esperanza colectiva y cómo el sostén emocional puede convertirse en una fuerza tan importante como cualquier tratamiento médico. La publicación sumó rápidamente comentarios de aliento y muestras de cariño de seguidores, colegas y amigos que acompañan a la familia en este esperado avance.

El último parte médico, emitido por la directora ejecutiva del hospital, Dora Agüero, corroboró los signos de mejoría: “El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”. Respecto a la situación de Medina en la sala de internación, la médica añadió: “Ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”.

La influencer se unió a
La influencer se unió a la peregrinación a Luján para pedir por la salud de su expareja (Instagram)

No se puede dejar de mencionar el extraordinario esfuerzo que implicó su recuperación. El 12 de septiembre, tras el accidente, Thiago ingresó a la guardia del hospital en un estado sumamente delicado. “El cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemoneumotórax”, explicó Agüero. Y destacó: “Este abordaje inicial le salvó la vida porque presentaba uno de los pulmones colapsados”. A esto se suman las heridas graves: politraumatismos, varias costillas fracturadas y lesiones en hígado, páncreas y bazo, lo que obligó a múltiples intervenciones quirúrgicas y transfusiones.

En paralelo al pulso médico, Daniela nunca abandonó el costado espiritual y la fe se transformó en un refugio. Recientemente, Daniela fue a peregrinar hacia Luján y lo compartió con una frase sentida. “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, sumando brillos y corazones. Horas después, ya dentro del santuario y rodeada de miles de fieles, publicó: “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”, acompañando la imagen de oración y entrega con emojis que resumían la emoción colectiva.

Hoy, mientras Medina sigue dando pasos en su recuperación, la familia y el entorno agradecen cada avance y no sueltan la esperanza. La combinación de esfuerzos médicos, redes de afecto y fe sostenida conforma el sostén invisible que, en la adversidad, puede marcar toda la diferencia. Así, el joven exGran Hermano avanza, rodeado de amor y energía positiva, hacia el anhelo de reencontrarse pronto con su vida, sus hijas y los sueños que aún están por cumplirse.

