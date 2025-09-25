Teleshow

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

La ex Gran Hermano decidió dar de baja un compromiso laboral y agradeció el apoyo que está recibiendo por el grave cuadro que atraviesa el padre de las gemelas

Lucía Consiglieri

El emotivo mensaje que le dedicaron a Daniela Celis en el Gran Rex de Patria y Familia (Video: Instagram)

Desde la noche del viernes 12 de septiembre, Daniela Celis atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Thiago Medina, el padre de sus dos hijas, está internado en terapia intensiva, peleando por su vida, luego de sufrir un accidente con su moto. Por esta razón, Daniela decidió poner su vida en pausa para concentrarse en cuidar de las gemelas Laia y Aimé y estar junto a la familia de Medina en este doloroso momento.

Entre sus compromisos laborales, abandonó temporalmente su participación en Patria y Familia, el programa de streaming de Luzu TV. Este programa el miércoles por la noche hizo una presentación en el Gran Rex y en medio del show le dedicaron un mensaje de apoyo a Celis, quien lo compartió en sus redes sociales. “Esta función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, a sus hermosas hijas Laia y Aimé y a nuestra queridísima Daniela Celis, mejor conocida como Pestañela”, dijo Fefe Bongiorno, uno de los productores del programa.

“Para ella era un sueño estar acá, pero por las sorpresas que te da la vida, hoy no pudo ser. La conocemos lo suficiente para poder asegurar que, como buena mujer del espectáculo, el escenario es su lugar y su sueño se le va a cumplir. Es una persona con tanto, pero tanto amor para dar que es imposible que no le vuelva. Dani también es Patria y Familia y les pedimos que todo ese amor que nos están dando hoy se lo manden a ella y a su familia hermosa, en este desafío que están atravesando“, terminó de leer Bongiorno con la voz cargada de emoción.

La respuesta de Daniela al
La respuesta de Daniela al apoyo que le dan día a día y las razones por las que no estuvo en el show de Patria y Familia (Foto: Instagram)

La respuesta de la influencer no tardó en llegar y se tomó el tiempo para agradecer las palabras que le dedicaron y el apoyo que siente desde que sucedió el accidente el 12 de septiembre: “Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, me sostienen, creo en la vida, en los milagros y en los porqués”.

“Hoy mi vida se volvió un caos, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tener, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función programada en EL GRAN REX un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y no vivir más mi ausencia también”, explicó acerca de las razones que la llevaron a tomar la decisión de no estar arriba de las tablas. Y siguió: “Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, que los recibo siempre”.

Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama”, cerró Daniela el mensaje, cargado de emoción, que posteó en sus historias.

Desde que sucedió el accidente,
Desde que sucedió el accidente, las redes de Daniela se convirtieron en un canal de comunicación acerca de la salud de su expareja y para pedir que oren por él (Foto: Instagram)

La salud del joven de 22 años tiene en vilo al mundo del espectáculo y a los fanáticos de Gran Hermano, el reality que lo hizo saltar a la fama. Es por eso que en medio de partes médicos, cadenas de oración y el incesante acompañamiento de fanáticos y amigos, los seguidores de Thiago organizaron una vigilia en Moreno, buscando unir fuerzas ante el delicado cuadro de salud que atraviesa el exparticipante.

En esta oportunidad, fue Camila Deniz, hermana del joven, quien utilizó sus historias de Instagram para replicar la invitación a la vigilia. La cita está prevista para este viernes 26, a partir de las 10, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno: un pedido de unidad y un abrazo simbólico en la puerta del centro de salud en el que el joven permanece internado.

