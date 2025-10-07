Teleshow

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

Durante su primera salida tras el accidente, la influencer habló sobre el estado de salud del padre de las gemelas

Por Lucía Consiglieri

Daniela Celis habló de la recuperación de Thiago Medina

Thiago Medina, la noche del viernes 12 de septiembre, sufrió un accidente con la motocicleta y desde ese momento está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Luego de varias semanas peleando por su vida y que su familia viviera momentos de angustias, su estado mejoró exponencialmente y ya se encuentra estable, consciente y hablando con sus familiares y Daniela Celis.

A causa de estas mejoras, Daniela decidió tener la primera salida desde que se conoció la noticia y fue para apoyar a Juli Poggio en la función de prensa de Patito Feo en vivo. Allí se encontraban las cámaras de Puro Show (El Trece) y la exparticipante de Gran Hermano habló con el cronista enviada acerca de la salud del padre de sus dos hijas, Laia y Aimé.

Esperaba esta noticia hace muchísimo tiempo, sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó, no lo puedo creer, estoy muy contenta de estar bien y que el papá de mis hijas esté entre nosotras”, comenzó diciendo Daniela ante las cámaras de El Trece, con alegría en la voz y la mirada brillante por la esperanza.

Y siguió: “Hoy lo vi. Estábamos con esta hermosa función de prensa y le dije a Thiago, que no sabía que había estrenado, hasta donde él sabía, estaba ensayando y le dije ‘No sé si voy a ir por todo esto’ y él me dijo ‘Anda, anda por los dos’. Él sabe que nos bancó un montón Juli, así que estamos acá bancándola”. Acerca de como se encuentra actualmente Medina, contó: “Fueron muchos días, no sabe muy bien el transcurso de las cosas que fueron pasando, va armando de a poco, es consciente de todo, pero vamos de a poquito”.

La última actualización que hizo
La última actualización que hizo Daniela sobre la salud de Thiago (Foto: Instagram)

Una de las primeras cosas que preguntó en el momento en el que se recuperó fue por las dos pequeñas que tienen en común y el cronista no dudó en preguntarle sobre el reencuentro. “Las nenas lo vieron por videollamada. Hacemos videollamada todos los días, así que las ve a través del celu, pero las nenas muy contentas, él también muy contento. Los tres quieren verse, ya falta poquito para el alta y se dará el reencuentro de ese abrazo que se deben los tres”, contó expectante. Cabe recordar que hasta hace unos días estaba en terapia intensiva, por lo que las niñas no podían ir de visita.

Ahora a esperar, esperar que se recupere, esperar a que camine bien, a que le saquen los sueros y todas las cosas que tiene así tiene una pronta recuperación. Está con kinesiología, es todo de a poquito, aprender a levantar los brazos, a pararse solo”, enumeró acerca de los pasos a seguir en esta nueva etapa, marcada por la mejoría. Durante el tiempo que estuvo en coma inducido y luchando por su vida, Celis pedía por un milagro y este llegó: “Realmente fue un milagro, los médicos me decían ‘No podemos entender la evolución de Thiago en tan poco tiempo, que Thiago esté hablando y que esté con nosotros hoy’ Creo que fue la voluntad de toda la gente, la fe se unió, hicimos la fuerza y se logró. Estoy muy agradecida".

Y cerró haciendo hincapié en su fe: “Jamás lo dudé. Es verdad que tenía una esperancita muy chiquita, un hilito de luz en tanta oscuridad y me aferré a eso. Así que estoy muy feliz”. Si bien se vienen semanas de recuperación, de fortalecer los músculos luego de casi un mes de internación, Pestañela, apodo que consiguió dentro de la casa, se mostró alegre por este nuevo presente y segura de que Thiago va a poder salir adelante y estar con las niñas.

