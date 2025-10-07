Teleshow

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

La pareja no dudó en mostrarse junta a la salida de las grabaciones de Masterchef

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Wanda Nara y los besos con Martín Migueles

El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles ya no es un rumor: avanza con paso firme y se muestra cada vez más sólido, incluso ante las cámaras. En las últimas horas, la conductora de MasterChef fue captada al retirarse de los estudios luego de una extensa jornada de grabación. Cansada pero sonriente, la empresaria salió rumbo a su vehículo, donde —para sorpresa de muchos— la esperaba nada menos que Migueles, su flamante pareja.

Una cámara del ciclo Desayuno Americano registró el momento exacto. El cronista intentó entablar un breve diálogo con la empresaria, pero ella, lejos de buscar declaraciones, mantenía un silencio elocuente. Su felicidad, sin embargo, se notaba en la mirada: esa sonrisa cómplice que se marcaba en su rostro no se debía a la prensa, precisamente, sino a quien aguardaba dentro de la camioneta.

Al subir al vehículo, Wanda no dudó en inclinarse hacia Martín, tras ello lo besó con ternura y, en un gesto de intimidad evidente, incluso se recostó sobre él para hablarle al oído. Una escena breve, pero suficiente para confirmar que entre ambos hay algo más que una amistad, y que se preocupó de que haya una cámara de televisión para que pueda captarlo, porque nada está librado al azar en esta novela que suma capítulos a cada jornada.

Wanda Nara y Martín Migueles
Wanda Nara y Martín Migueles se mostraron juntos y del brazo en público: la foto (Instagram)

El fin de semana reforzó aún más esa sensación. Los rumores se habían convertido en certezas cuando las cámaras captaron a la pareja paseando de la mano por el centro comercial de Nordelta, en un clima de total naturalidad. Las imágenes, difundidas por Ángel de Brito y Gustavo Méndez, rápidamente se viralizaron en redes sociales. “Ya no se ocultan”, comentó Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), al destacar la soltura con la que ambos se mostraron en público.

En las fotos compartidas por De Brito también aparece una de las hijas de Wanda, detalle que no pasó inadvertido: el gesto de incluir a los niños en sus planes refleja el nivel de confianza y cercanía que la pareja ya alcanzó.

Para la ocasión, Wanda optó por un look relajado: buzo rojo oversize, cabello suelto y una actitud distendida que acompañaba el aire primaveral de la tarde. Migueles, en tanto, lució un estilo casual, con una bolsa de compras al hombro y un café en mano. Juntos caminaron sin prisa, ajenos a las miradas curiosas, compartiendo sonrisas y charlas cortas que denotaban complicidad. En un momento, ella se tomó de su brazo, un gesto mínimo pero cargado de significado: el lenguaje silencioso de quienes se sienten cómodos en su presente.

El día de Wanda Nara
El día de Wanda Nara con sus hijos y su novio (Instagram)

El fin de semana continuó con más postales familiares. Según trascendió, Wanda, Martín y las hijas de la empresaria disfrutaron de actividades al aire libre: navegaron por los canales, se aventuraron en motos de agua y aprovecharon el sol con caminatas junto al río. Las redes reflejaron parte de esa jornada luminosa, donde se los vio sonrientes, relajados y muy unidos. Entre la espuma del agua y el brillo del atardecer, las imágenes hablan por sí solas: una relación que florece sin sobresaltos, con la calidez de un vínculo que busca su propio ritmo, lejos del ruido mediático, pero sin miedo a mostrarse.

Todo indica que Wanda Nara y Martín Migueles atraviesan su mejor momento. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de las redacciones hoy se confirma con gestos, miradas y una convivencia que gana terreno día a día. Y aunque el amor entre ellos aún se escribe en presente, cada nueva aparición pública suma un capítulo más a esta historia que, por ahora, solo parece tener un rumbo posible: el de un romance que crece bajo el sol.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesRomanceMasterchefTelefe

Últimas Noticias

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

Las modelos que comparten los espacios comunes del inmueble ubicado en Nuñez unieron fuerzas para hacerle frente a la rutina de ejercicio

La amistad inesperada entre Evangelina

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

Durante su primera salida tras el accidente, la influencer habló sobre el estado de salud del padre de las gemelas

La emoción de Daniela Celis

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

Con grandes figuras nacionales entre el público, la intérprete de “Obsesión” despidió su tour español ante la ovación de colegas y fans

Los famosos argentinos que fueron

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La conductora de ESPN armó las valijas y durante el fin de semana estuvo en Tucumán junto a sus afectos más cercanos. Contención y risas en medio del revuelo de la separación

La escapada de Chechu Bonelli

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre

El joven dejó atrás la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno y sigue adelante con su recuperación. Las reacciones de sus seres queridos

La salud de Thiago Medina,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

“Incertidumbre electoral”: el economista jefe del Banco Mundial explicó por qué la Argentina crecerá menos de lo previsto

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

INFOBAE AMÉRICA
La batalla por la UNESCO:

La batalla por la UNESCO: la elección de un líder árabe, la retirada de Estados Unidos y el futuro de los sitios patrimoniales

Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

TELESHOW
La amistad inesperada entre Evangelina

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre