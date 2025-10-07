El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Wanda Nara y los besos con Martín Migueles

El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles ya no es un rumor: avanza con paso firme y se muestra cada vez más sólido, incluso ante las cámaras. En las últimas horas, la conductora de MasterChef fue captada al retirarse de los estudios luego de una extensa jornada de grabación. Cansada pero sonriente, la empresaria salió rumbo a su vehículo, donde —para sorpresa de muchos— la esperaba nada menos que Migueles, su flamante pareja.

Una cámara del ciclo Desayuno Americano registró el momento exacto. El cronista intentó entablar un breve diálogo con la empresaria, pero ella, lejos de buscar declaraciones, mantenía un silencio elocuente. Su felicidad, sin embargo, se notaba en la mirada: esa sonrisa cómplice que se marcaba en su rostro no se debía a la prensa, precisamente, sino a quien aguardaba dentro de la camioneta.

Al subir al vehículo, Wanda no dudó en inclinarse hacia Martín, tras ello lo besó con ternura y, en un gesto de intimidad evidente, incluso se recostó sobre él para hablarle al oído. Una escena breve, pero suficiente para confirmar que entre ambos hay algo más que una amistad, y que se preocupó de que haya una cámara de televisión para que pueda captarlo, porque nada está librado al azar en esta novela que suma capítulos a cada jornada.

Wanda Nara y Martín Migueles se mostraron juntos y del brazo en público: la foto (Instagram)

El fin de semana reforzó aún más esa sensación. Los rumores se habían convertido en certezas cuando las cámaras captaron a la pareja paseando de la mano por el centro comercial de Nordelta, en un clima de total naturalidad. Las imágenes, difundidas por Ángel de Brito y Gustavo Méndez, rápidamente se viralizaron en redes sociales. “Ya no se ocultan”, comentó Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece), al destacar la soltura con la que ambos se mostraron en público.

En las fotos compartidas por De Brito también aparece una de las hijas de Wanda, detalle que no pasó inadvertido: el gesto de incluir a los niños en sus planes refleja el nivel de confianza y cercanía que la pareja ya alcanzó.

Para la ocasión, Wanda optó por un look relajado: buzo rojo oversize, cabello suelto y una actitud distendida que acompañaba el aire primaveral de la tarde. Migueles, en tanto, lució un estilo casual, con una bolsa de compras al hombro y un café en mano. Juntos caminaron sin prisa, ajenos a las miradas curiosas, compartiendo sonrisas y charlas cortas que denotaban complicidad. En un momento, ella se tomó de su brazo, un gesto mínimo pero cargado de significado: el lenguaje silencioso de quienes se sienten cómodos en su presente.

El día de Wanda Nara con sus hijos y su novio (Instagram)

El fin de semana continuó con más postales familiares. Según trascendió, Wanda, Martín y las hijas de la empresaria disfrutaron de actividades al aire libre: navegaron por los canales, se aventuraron en motos de agua y aprovecharon el sol con caminatas junto al río. Las redes reflejaron parte de esa jornada luminosa, donde se los vio sonrientes, relajados y muy unidos. Entre la espuma del agua y el brillo del atardecer, las imágenes hablan por sí solas: una relación que florece sin sobresaltos, con la calidez de un vínculo que busca su propio ritmo, lejos del ruido mediático, pero sin miedo a mostrarse.

Todo indica que Wanda Nara y Martín Migueles atraviesan su mejor momento. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de las redacciones hoy se confirma con gestos, miradas y una convivencia que gana terreno día a día. Y aunque el amor entre ellos aún se escribe en presente, cada nueva aparición pública suma un capítulo más a esta historia que, por ahora, solo parece tener un rumbo posible: el de un romance que crece bajo el sol.