Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

La exposición pública de Wanda Nara y Martín Migueles dio un giro definitivo el domingo pasado, cuando ambos se mostraron del brazo durante un paseo en uno de los shoppings más exclusivos de Nordelta. Hasta ese día, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity y el empresario, vecino de la zona, se habían manejado con suma discreción. Solo pequeños detalles aparecían en sus redes sociales: una instantánea de un brazo tatuado, la insinuación de una silueta, la mención sutil de algún café compartido. Esta vez, sin embargo, la confirmación de la cercanía entre ambos quedó ilustrada con una imagen elocuente: abiertamente tomados del brazo, caminando juntos bajo la luz natural del centro comercial. A su lado, la hija menor de Wanda, atenta a la escena, completaba un cuadro de cotidianeidad que dejó claro que la pareja ya no busca evitar las cámaras.

Wanda Nara y Martín Migueles se mostraron juntos y del brazo en público: la foto (Instagram)

Wanda eligió para la ocasión un buzo rojo de corte amplio, muy relajado, en sintonía con el clima primaveral y el aire distendido del paseo. Migueles, por su parte, optó por un estilo informal, cargando una bolsa de compras sobre los hombros. Ambos llevaban en la mano dos tazas de café, ajenos a la atención de quienes los cruzaban, pero dispuestos a mostrarse tal y como son fuera de la intimidad que resguardan entre tanto revuelo mediático. Los gestos que los unieron en ese breve pero significativo trayecto, y la naturalidad con la que compartieron la caminata junto a la pequeña, reforzaron la idea de una relación en pleno proceso de consolidación. La cámara indiscreta captó justo ese momento en que el gesto de tomarse del brazo habla sin decir una palabra; lejos quedaron los recortes de imágenes parciales y las indirectas virtuales: ahora la pareja elige la exposición cálida y espontánea, según compartió la cuenta de Ángel de Brito en Instagram.

El fin de semana se completó con actividades al aire libre que también tuvieron su reflejo en las redes. Wanda, Martín y las hijas de la conductora aprovecharon los días templados para navegar por el río, recorrer los canales y experimentar la adrenalina de las motos de agua. Los paseos en familia se sucedieron entre la navegación y largas caminatas bajo el sol, conformando una secuencia de momentos que dejan traslucir una convivencia apacible y descontracturada. En cada aparición, la pareja permaneció cercana y afable, sin separarse ni un instante de las niñas que acompañaron cada tramo de las jornadas.

El paseo en moto de agua de Wanda Nara y su novio (Video: Instagram)

El entorno privado donde Wanda está construyendo su nuevo hogar también se hizo presente en sus publicaciones del fin de semana. Desde la cámara de su teléfono, la conductora mostró la serenidad de los espacios verdes, el brillo del agua y la privacidad de un barrio donde la naturaleza parece fusionarse con los proyectos incipientes de una nueva etapa personal. Sobre la moto de agua, Migueles llevó el control, mientras Wanda registraba el entorno entre canales, casas modernas y vegetación que enmarcan la infraestructura de la zona. Las imágenes transmitieron la complicidad y el disfrute de un momento compartido fuera de la formalidad y lejos de la mirada mediática convencional.

El día de Wanda Nara con sus hijos y su novio en el río (Instagram)

A lo largo de los últimos días, la empresaria reforzó la narrativa de su nueva relación a través de gestos y fragmentos visuales en las redes. Si antes los indicios se limitaban a una parte del cuello tatuado o a la posición estratégica de una bandeja con bebidas, las últimas historias dejaron ver con mayor claridad la nueva dinámica familiar. Una selfie al aire libre junto a una de sus hijas, la elección de canciones sugerentes para musicalizar los videos y el juego de mostrar solo lo esencial del entorno fueron configurando la historia invisible de una pareja que ya no necesita ocultarse. La selección de “Mejor que vos”, de Lali Espósito y Miranda!, para acompañar uno de los videos, sumó una capa de interpretación para quienes siguen de cerca cada movimiento de la conductora.

El día de Wanda Nara con sus hijos y su novio (Instagram)

La agenda profesional de Wanda también sumó un capítulo relevante. El lunes pasado por la noche se convirtió en una de las protagonistas de los premios Martín Fierro 2025, donde Bake Off Famosos, el ciclo que condujo, salió victorioso en la terna Big Show. Apenas concluyó la ceremonia y sin quedarse a la celebración posterior, Wanda dejó el hotel de Puerto Madero acompañada por sus dos hijas, su madre Nora Colosimo y Martín Migueles. El regreso al hogar, lejos del bullicio, reflejó esa convivencia familiar que ahora suma a su nueva pareja, con la fuerza de las imágenes recientes como único testimonio público en este presente de reconstrucción personal.