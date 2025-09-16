La tierna foto de Úrsula Corberó con su pancita de embarazada al descubierto: “Muy feliz”

Este martes, Úrsula Corberó sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que muestra su pancita de embarazada, un gesto que no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral. La actriz posó frente al espejo con una campera abierta a la altura del vientre, dejando ver el crecimiento de su bebé dentro de su panza. En esta oportunidad, acompañó la postal con un mensaje cargado de emoción y un emoji de una carita triste: “Bye London. Ya hemos terminado de rodar #Rosesbaby he sido muy feliz”.

La imagen refleja, más allá de la alegría por el final de las grabaciones en Londres, el momento personal que vive la intérprete. La producción, dirigida por Trudie Styler y con la presencia de Antonio Banderas en el elenco, se desarrolló durante el verano europeo en la capital británica, regalando una postal que combina su etapa profesional con la espera de su primer hijo.

La confirmación del embarazo de la actriz y el anuncio oficial generaron conmoción y júbilo entre sus seguidores. La noticia tomó desprevenidos tanto a fanáticos como a la prensa. El anuncio rompió la rutina habitual de la farándula en redes sociales y llenó los portales con mensajes de felicitaciones y muestras de cariño.

Úrsula Corberó mostró su pancita de embarazada, a pocos días de anunciar la espera de su primer hijo con el Chino Darín (Instagram)

Para confirmar el embarazo, Corberó publicó una imagen en la que se la ve con un camisón blanco y la pancita visible, acompañada de un texto breve y transparente: “Esto no es IA”. Etiquetó a su pareja sobre su propio cuerpo y añadió dos emoticones, una cara llorando y un corazón. Sin utilizar grandes declaraciones ni puestas en escena, la actriz optó por una comunicación sincera y afectuosa, que subraya el carácter genuino de la noticia y la felicidad compartida con su entorno.

Los detalles del mensaje y el modo de comunicar la noticia evidenciaron la espontaneidad con la que Corberó decidió revelar el embarazo. Las redes sociales se llenaron de reacciones y mensajes de felicidad de amigos y figuras del espectáculo, quienes celebraron junto a la actriz la llegada de esta nueva etapa. La publicación, que superó rápidamente miles de interacciones, se transformó en uno de los contenidos más comentados del momento.

Las reacciones de felicidad de Ricardo Darín y Florencia Bas ante el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

El contexto en el que Úrsula Corberó se animó a compartir la noticia no resulta menor. A sus 36 años, tras cumplir el aniversario el 11 de agosto, la intérprete atraviesa una etapa de éxito profesional consolidado y estabilidad en su vida personal. Tras una década de relación con Chino Darín—hijo del reconocido actor Ricardo Darín y Florencia Bas —la pareja se encuentra a punto de convertirse en padres por primera vez. Corberó se posiciona como una de las figuras más reconocibles del audiovisual español, gracias a su trayectoria que incluye desde Física o química hasta la aplaudida La Casa de Papel, además de su salto internacional con proyectos como el filme Roses baby. La combinación entre los logros laborales y la llegada del primer hijo le otorga a este momento un significado especial, que trasciende lo profesional y alcanza lo íntimo.

La noticia del embarazo no tardó en generar eco dentro del círculo más cercano de la pareja, con la reacción de Ricardo Darín destacándose entre las más esperadas. Desde Madrid, el actor expresó su emoción en una entrevista radial al aire en Perros de la calle en Urbana Play. “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, dijo, además de admitir que ya conocía la noticia desde hacía tiempo. El actor explicó que la familia transitó los primeros meses con discreción, a la espera de cumplir el plazo prudencial. “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, relató Darín, quien bromeó sobre su nuevo rol, asegurando entre risas que se sentía “abuelo desde que nació”. El tono relajado y el humor sirvieron para transmitir alegría y ligereza, en medio del entusiasmo que acompaña la llegada de un nuevo integrante.

A las palabras de Ricardo Darín se sumaron las de Florencia Bas, esposa del actor y futura abuela, quien publicó en redes sociales un mensaje lleno de cariño: “Me explota el corazón de alegría y amor”. Deseó felicidad a la pareja y transmitió su propia dicha: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. Clara Darín, hermana del Chino y próxima tía, también se expresó en tono afectuoso: “Mis pichonchitos”, escribió, mostrando el entusiasmo y el vínculo que une a los futuros padres y a su círculo más próximo. Estas reacciones familiares reforzaron el clima de celebración alrededor del anuncio.