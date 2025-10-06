Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Griselda Siciliani y Luciano Castro en Madrid

Madrid, la ciudad que jamás termina de dormirse, fue el escenario en el que Griselda Siciliani y Luciano Castro encontraron su refugio reciente. Los días de la pareja en la capital española transcurren bajo el pulso de las luces urbanas, la emoción del reencuentro con el teatro y la promesa de un viaje compartido, entre amor y trabajo, entre tablas y veredas anchas.

La postal más genuina llegó a través de la cuenta de la actriz. En la imagen, ambos aparecen abrazados, sonrientes y relajados. Ella, envuelta en una campera de cuero negro y con el flequillo ordenado, mira viva y cómplice a la cámara. Él, de camisa blanca, deja caer un beso decidido sobre su mejilla. Las calles de Madrid se extienden de fondo: semáforos encendidos, farolas que irradian en la noche, y el tráfico que sigue su propio murmullo ajeno a la intimidad de los protagonistas. “Madrid”, señala la localización, como un recordatorio de que los grandes instantes también ocurren lejos del hogar y del aplauso cotidiano.

Otra de las imágenes compartidas invita a un momento de intimidad reservada y sofisticada. Tomada desde una perspectiva cercana, muestra en primer plano una copa de cóctel elegante, de boca ancha y tallo largo.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, besos y compañía en Madrid

Al fondo y ligeramente desenfocado, se adivina la presencia de Luciano. Solo se observa su torso, vestido con una camisa blanca de manga larga, arremangada, que deja al descubierto parte de su antebrazo. Viste un reloj plateado de diseño clásico, visible en su muñeca izquierda. Su postura sugiere relajación: el brazo apoyado en la mesa, acompañando la escena sin necesidad de mirar directamente a la cámara.

Pero, ¿qué llevó a la pareja a cruzar el Atlántico? La respuesta se ancla en la agenda de del actor que es parte estelar del ciclo Canal Hispanidad de los Teatros del Canal, un evento que reúne a tres de las más resonantes producciones del Teatro San Martín de Buenos Aires en el corazón cultural de la ciudad. La imponente sala madrileña —foco de la actividad escénica hispana— se convierte en sede para el desembarco argentino, con ‘Sansón de las islas’ a la cabeza.

La obra es mucho más que teatro: es historia viva, es la evocación del combate y la degradación, es la herida abierta de la Guerra de Malvinas. Castro interpreta a un antiguo luchador de catch, retirado y enfermo, obligado a volver por la fuerza a los reflectores porque el gobierno de la Argentina necesita un símbolo, una esperanza para elevar la moral de un país golpeado por el conflicto bélico. “Es la Guerra de Malvinas y el gobierno que manda en la Argentina necesita elevar la moral del país y lo utiliza”, señala sin eufemismos el argumento, que trasciende la ficción y quema en la memoria nacional. Las funciones despiertan ovaciones y también nostalgia entre quienes reconocen en esa historia las luchas propias.

Griselda Siciliani compartió una imagen de un instante acompañada por Luciano Castro en Madrid

Las jornadas madrileñas de Siciliani y Castro no se agotan en los camarines ni en los escenarios. Hay espacio para el asombro y para la celebración. La actriz eligió compartir, a través de sus redes, las imágenes vibrantes de los desfiles de la Cabalgata de Hispanidad 2025. Es una fiesta de culturas, un torrente de colores y sonidos que recorre la Gran Vía de Madrid con la representación de 23 países. La mirada de Griselda, siempre curiosa, captura la dimensión de lo diverso y lo familiar a la vez, como quien atesora la experiencia y la suma al equipaje emocional.

Pero para llegar a estas calles y a este momento en Madrid, hubo antes un paréntesis necesario: el descanso. Griselda Siciliani venía de meses intensos de rodaje y eligió anteponer la salud y el bienestar. El destino: las playas de Praia de Fora, al sur de Florianópolis, en Brasil. Allí, entre la naturaleza y un clima de recogimiento, la actriz y su pareja encontraron tiempo para el reencuentro, el silencio y la contemplación. Playa, brisa y cielo. Miradas que se buscan y se reconocen fuera de la exposición.

Griselda Siciliani y el momento de descanso en Praia de Fora, al sur de Florianópolis

La aventura ibérica reconoció entonces el punto de origen: el reposo voluntario tras la vorágine de grabaciones, la pausa antes del bullicio de las funciones, el viaje con el otro como única regla. La naturaleza y la tranquilidad ocuparon un lugar central de ese momento.

Hoy, las imágenes de Siciliani y Castro en Madrid —ella alegre y atenta, él besando su mejilla entre luces de neón, edificios de ladrillo y asfalto húmedo— son algo más que postales turísticas. Son el testimonio del equilibrio buscado entre la vida profesional y el amor, entre las raíces y las ramas, entre el escenario y la casa improvisada en cada hotel, cada paseo, cada esquina nueva. Entre la épica del teatro y la felicidad sin anuncios, la pareja suma kilómetros, emociones e historias para contar.