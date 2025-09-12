Teleshow

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Las redes sociales estallaron con la publicación de fotos que muestran a los exintegrantes del icónico programa juvenil compartiendo un emotivo momento, generando nostalgia entre seguidores de distintas generaciones

El reencuentro de Carla Méndez y Luciano Castro revive la nostalgia de Jugate Conmigo

El reencuentro de Carla Méndez y Luciano Castro, dos de las figuras que integraron el elenco original del recordado programa juvenil Jugate Conmigo, ocurrió hace pocos días y se difundió en las redes sociales recientemente. El momento quedó inmortalizado en una sesión de fotos difundida en Instagram, donde ambos aparecen sonriendo y abrazados, más de tres décadas después de aquella experiencia que marcó una época. Cabe recordar que la amistad entre ambos surgió durante las emisiones del ciclo conducido por Cris Morena en la primera mitad de los años noventa.

Las imágenes, compartidas en el perfil de Carla Méndez, muestran la complicidad entre quien fue una de las jóvenes animadoras del ciclo y el actor que hoy es uno de los protagonistas más reconocidos de la televisión argentina. “Carla, la número uno” se lee entre los comentarios, que multiplicaron los mensajes de afecto y nostalgia de seguidores de distintas generaciones.

Jugate Conmigo fue un fenómeno producido por Cris Morena y emitido durante cuatro temporadas entre 1991 y 1994 por Telefe. El programa, que mezclaba juegos, música y participaciones de adolescentes, logró un alcance transversal que consolidó a muchos de sus participantes como figuras. Luciano Castro se estrenó allí como uno de los jóvenes que acompañaban a la conductora y, desde entonces su carrera se diversificó hacia la actuación, tanto en televisión como en teatro y cine.

Las imágenes del reencuentro fueron compartidas en Instagram y generaron mensajes de afecto de los seguidores

En el caso de Carla Méndez, su paso por el programa la llevó primero por caminos vinculados al modelaje y la publicidad, con trabajos internacionales en países como Sudáfrica, Italia, España y China. De acuerdo con declaraciones de la propia artista, los primeros años de exposición pública coincidieron con su salida de la adolescencia y el impacto repentino de la fama.

La propia Cris Morena convocó a Carla, a través de una campaña publicitaria, tras un encuentro casual en un local de Recoleta. Más adelante, la productora la invitó al casting para el programa, lo que terminó marcando un antes y un después en su vida. La colaboración con otros miembros del elenco, entre ellos Romina Yan, Moira Gough y Hernán Caire, dio origen a amistades que, en algunos casos, se sostienen hasta hoy.

El reencuentro de Méndez y Castro confirma ese lazo. La relación entre ambos trascendió su tiempo en pantalla y se mantuvo activa a través de los años, incluso con publicaciones conjuntas en redes sociales donde celebraron proyectos y conquistas personales de cada uno.

Carla Méndez desarrolló una carrera internacional en modelaje y publicidad tras su paso por el programa

La trayectoria de Carla se consolidó fuera de cámaras, en áreas técnicas relacionadas con la televisión y la imagen. Actualmente, se desempeña como consultora de imagen, diseñadora de vestuario y jefa de vestuario en El Nueve, coordinando las prendas de presentadores e invitados en uno de los canales con distribución nacional. Según explicó en entrevista con la revista Brooke, su versatilidad profesional le permitió adaptarse a distintos estilos y géneros: “Soy muy versátil en lo que pida la producción. Si es temática deportiva, vemos que sea cómodo, que los colores le queden bien, que puedan moverse y ser funcionales, lo mismo si se trata de componer un personaje con actores, lo manejo de la misma manera”.

A lo largo de su carrera, Méndez participó en la producción de vestuario de grupos musicales surgidos de realities, como Bandana y Mambrú, y colaboró para cadenas internacionales como el Discovery Channel y Latin American Idol. En la televisión argentina, también coordinó el vestuario de programas en señales deportivas y de entretenimiento, experiencia que la ha llevado a trabajar con periodistas, atletas, futbolistas y basquetbolistas.

Hoy, Carla Méndez tiene 49 años y es madre de un hijo, Tyson. Continúa trabajando detrás de cámaras y mantiene el contacto con antiguos colegas como Luciano Castro, cuyo desarrollo profesional lo posicionó como protagonista en ficciones y obras teatrales de gran repercusión.

Crimen de Kim Gómez: rechazaron beneficiar con arresto domiciliario al menor de 14 años

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: "Un tipo le quiso poner a un local 'Empanadarín'"

