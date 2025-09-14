Teleshow

Griselda Siciliani y el juego de seducción con Luciano Castro en playas de Brasil

La pareja vivió unos días de puro relax en Florianópolis, y la actriz mostró a su novio exhibiendo su físico trabajado

César Litvak

Por César Litvak

Uno de los posteos realizados
Uno de los posteos realizados por Griselda Siciliani de su pareja, Luciano Castro, en Brasil

La decisión de Griselda Siciliani de priorizar el bienestar personal tras un extenso rodaje de seis meses se reflejó en unas vacaciones donde la naturaleza y la tranquilidad ocuparon un lugar central. Siguiendo el consejo de su amiga Pilar Gamboa, quien le recomendó tomarse un tiempo para “vaciarse” antes de asumir nuevos compromisos, la actriz eligió las playas de Praia de Fora, al sur de Florianópolis, en Brasil, como escenario para su descanso, acompañada por Luciano Castro, su pareja actual.

Hace unos días, la actriz compartió las horas de relax a través de una “película” de fotos con ella asumiendo el protagonismo. No se veía a Luciano, resguardado del otro lado de la lente. Bueno, acaso para compensar, acaso para que otras damas la envidien, en su último posteo se invierten los roles, y ahora el que se “roba” la imagen es él.

"Este pibe me tira onda
"Este pibe me tira onda en la playa", posteó Griselda, y el "pibe", claro, es Luciano Castro estallando de músculos...
Y, pra seguir el juego
Y, pra seguir el juego de seducción pública, esta otra imagen con un "Oiga! qué me mira así?"

Lo dicho: durante este período de pausa, Griselda Siciliani compartió en sus redes sociales imágenes que evidencian su búsqueda de equilibrio y recuperación. Las fotografías muestran paisajes costeros, momentos de serenidad y actividades cotidianas marcadas por la sencillez. Una de las primeras instantáneas la retrata recostada en un sofá, envuelta en una manta, disfrutando de la calma y el confort de su hogar, lejos de la rutina agitada del set y de los compromisos mediáticos.

La lectura también formó parte de estos días de descanso. En otra imagen, la actriz aparece con un libro de Moria Casán, aprovechando la luz natural que entra por la ventana y acompañada de una hamaca, lo que sugiere un ambiente propicio para la contemplación. En el pie de una de las publicaciones, Griselda Siciliani escribió: “Después de 6 meses de rodaje intenso… Mi amiga Pilar Gamboa me dijo: ‘Ahora unos días para “vaciarte” antes de lo que viene’”, subrayando la importancia de este tiempo de pausa.

Griselda descansando en Praia de
Griselda descansando en Praia de Fora, al sur de Florianópolis

El contacto con el aire libre y el mar se convirtió en el eje de su temporada de descanso. Las imágenes de la playa transmiten una conexión con lo esencial: dos pares de sandalias sobre la arena evocan momentos compartidos y la posibilidad de desacelerar el ritmo. Una terraza con dos vasos coloridos frente al mar sugiere charlas distendidas y una convivencia relajada, donde el tiempo se dilata para dar espacio a los pequeños placeres.

Las actividades al aire libre también marcaron el tono de estas vacaciones. Griselda Siciliani se mostró en un sendero rodeado de árboles, vestida de negro y con gafas oscuras, con el océano de fondo, en una clara búsqueda de contacto genuino con el entorno natural. Otra imagen la muestra sentada sobre un bote en la arena, entre embarcaciones pintadas y bajo la sombra de los árboles, disfrutando de la calma de un mediodía costero. Estas escenas reflejan una convivencia armónica con el espacio, alejada de las presiones habituales y abierta al disfrute de lo cotidiano.

Griselda aprovechó la escapada para
Griselda aprovechó la escapada para leer, en este caso, las memorias de Moria Casan, ya que participará de la serie de "La One"

El interés por una vida saludable y placentera quedó plasmado en una fotografía de un plato con frutas frescas: sandía, manzana, mango y kiwi. Este detalle resalta el valor de los hábitos simples como parte del bienestar, en contraste con la exigencia de la agenda laboral reciente.

En este paraíso descansaron durante
En este paraíso descansaron durante unos días Siciliani y Castro

El entorno elegido por Griselda Siciliani para estos días de pausa se caracterizó por la presencia dominante de la naturaleza, el sonido del mar y la luz abierta. Las postales de la costa, con embarcaciones flotando bajo un cielo cambiante y el verde del entorno como marco, completan la atmósfera de retiro y recuperación que la actriz buscó tras meses de esfuerzo sostenido.

A través de estas imágenes y relatos, Griselda Siciliani reivindicó el valor de la pausa y los placeres sencillos como claves para renovar energías antes de retomar la actividad profesional, mostrando cómo los momentos de calma y el contacto genuino con la naturaleza pueden ser el punto de partida para afrontar nuevos desafíos.

