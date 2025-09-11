Entre libros, playa y naturaleza: el tiempo de relax de Griselda Siciliani

Las vacaciones de Griselda Siciliani tras meses de grabación (Video: Instagram)

Después de finalizar un rodaje que se extendió por seis meses, Griselda Siciliani decidió hacer una pausa y priorizar el bienestar personal antes de encarar sus próximos compromisos profesionales. Siguiendo el consejo de su amiga Pilar Gamboa, que le sugirió tomarse unos días para “vaciarse” después del esfuerzo laboral, la actriz eligió la calma y la conexión con la naturaleza como ejes centrales de sus vacaciones en las arenas de Praia de Fora, al sur de Florianópolis, Brasil, junto a Luciano Castro, su actual pareja. Las imágenes que compartió en redes sociales ilustraron su búsqueda de equilibrio y recuperación, mostrando escenarios costeros, instantes de tranquilidad y actividades impregnadas de sencillez.

Lejos de la rutina frenética del set y de los compromisos mediáticos, Griselda documentó distintos aspectos de sus días de descanso. Una de las primeras postales reflejó su paso por el relax hogareño: se la ve recostada en un sofá, envuelta en una manta, disfrutando del sosiego y de la comodidad de su casa. En ese ambiente de quietud, la lectura también ganó un espacio importante; otra imagen la muestra con un libro de Moria Casán mientras descansa y aprovecha la luz natural que entra por la ventana, junto a una hamaca que invita a la contemplación.

“Después de 6 meses de rodaje intenso… Mi amiga Pilar Gamboa me dijo: ‘Ahora unos días para “vaciarte” antes de lo que viene’”, fue todo lo que escribió en el pie de carrete que subió en sus redes sociales para marcar esta nueva El aire libre y el mar se convirtieron en los grandes protagonistas de su temporada de descanso. Sus registros en la playa transmiten sencillez y conexión con lo esencial: dos pares de sandalias reposan sobre la arena, evocando momentos compartidos y la posibilidad de desacelerar el ritmo. La escena de una terraza con dos vasos coloridos frente a la inmensidad del agua remite a charlas sin apuro y a la convivencia relajada, donde el tiempo parece expandirse para dar cabida a los pequeños placeres.

Griselda se tomó unas vacaciones luego de terminar con las grabaciones de la tercera temporada de Envidiosa

La actriz aprovechó para descansar y leer la biografía de Moria Casán, papel que tendrá que interpretar en su próximo proyecto

Siciliani está acompañada por Luciano Castro, su pareja

Además de los momentos serenos, las actividades fuera de casa marcaron el tono de estas vacaciones. Griselda se dejó ver en un sendero arbolado, vestida de negro y con gafas oscuras, rodeada de verde y con el océano al fondo, en una clara búsqueda de contacto genuino con el entorno natural. También aparece sentada sobre un bote en la arena, entre embarcaciones pintadas y bajo la sombra de los árboles, disfrutando de la calma de un mediodía costero. Este tipo de imágenes transmiten una convivencia fluida con el espacio, lejos de las presiones habituales y abierta al goce de lo cotidiano.

El interés por una vida saludable y placentera se reflejó en una foto de un plato cuidadosamente preparado con frutas frescas: sandía, manzana, mango y kiwi. Este detalle subraya el valor de los hábitos simples como parte del bienestar, en contraposición a la exigencia de la agenda laboral reciente.

El entorno elegido por Griselda para estos días de pausa fue un espacio donde predominan la naturaleza, el sonido del mar y la luz abierta. Las postales de la costa, con embarcaciones flotando bajo un cielo cambiante y el entorno verde como marco, terminan de construir la atmósfera de retiro y recuperación que ella buscó tras meses de esfuerzo sostenido.

Para esta escapada eligieron la playa

Al final del día, Griselda eligió el descanso después de meses de arduo trabajo (Foto: Instagram)

Así, Griselda Siciliani convirtió unos pocos días de vacaciones en una oportunidad para reconectar consigo misma y con la naturaleza, privilegiando el descanso físico y mental. A través de imágenes y relatos, reivindicó el valor de la pausa y los placeres sencillos como claves para renovar energías antes de volver al trabajo, mostrando cómo los instantes de calma y contacto genuino con el entorno pueden ser el mejor punto de partida para nuevos desafíos.