Dany Martin se sinceró sobre el romance de Chico Novarro y Cecilia Milone: “Él era un picaflor”

En su paso por el ciclo de Marcelo Polino en Radio Mitre, el artista habló sobre la relación que mantuvo su íntimo amigo con la cantante y cómo le afectó tanto a su viuda como a sus hijos

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En su participación en Polino auténtico: íntimo en Radio Mitre, Dany Martín habló sobre el vínculo de Chico Novarro y Cecilia Milone (Intrusos - América)

La historia entre Cecilia Milone y Chico Novarro siempre estuvo envuelta en un halo de misterio, pasión y, últimamente, escándalo. Se conocieron en un momento de esplendor artístico para ambos y el rumor de un romance por años oculto y luego confesado nunca dejó de generar revuelo. Si bien Milone eligió durante años alejarse del artista, el destino los reunió en los instantes finales de la vida del legendario compositor. Tras su fallecimiento, la artista confesó la relación y esta semana sumó un nuevo capítulo gracias al testimonio de Dany Martin, íntimo amigo de Novarro, en una entrevista para Radio Mitre.

El detonante fue una charla a fondo con Marcelo Polino en el ciclo Polino Auténtico: Íntimo. Consultado por el conductor acerca del renacimiento mediático de Chico Novarro debido al romance destapado por Milone, Dany respondió con absoluta sinceridad: “No, yo no estaba al tanto. Fui muy amigo de Chico, e incluso los últimos shows los hicimos juntos. Pero nunca me hizo el comentario”. Lejos de alimentar el morbo, Martin mantuvo una postura prudente: “Tal vez hayan tenido algo, yo no lo pongo en duda. De todas formas, lo único que me sorprende es que habría que parar un poco la cosa porque él ya no está y hay una viuda e hijos”.

La mención de la familia de Novarro, y en particular de uno de sus hijos, no tardó en profundizar la incomodidad del tema. “No la están pasando bien, en especial Julieta, que está muy angustiada con esto. Pensé que por ahí sabías porque como eras el amigo capaz le cuenta”, insistió el periodista. Martin no esquivó el peso de tantos años de amistad y fue tajante: “No, lo que yo sí supe durante 50 años de amistad es que era un picaflor, un tipo que le gustaban las mujeres, pero jamás me hizo el comentario. Está todo fenomenal, pero sí creo que sería el momento de parar la pelota”, señaló, sugiriendo que el espectáculo ya le debe al compositor un poco de paz.

"Me da un poco de
"Me da un poco de miedo cuando (ella) tiende a enfrentarse a la prensa", comentó Dany Martin sobre la actitud de Milone (Crédito RS Fotos)

Además, Dany abordó la actitud reciente de Milone con la prensa: “Me da un poco de miedo cuando (ella) tiende a enfrentarse a la prensa. Me da cosa porque no es por ahí”, confesó. Marcelo lo puso contra las cuerdas con una pregunta imaginada: “¿Qué diría Chico de todo esto si volviera por un momento a la tierra?” Y Martin cerró sin vueltas: “Se reiría”.

Este nuevo giro en la historia llega pocas semanas después del último entredicho entre Cecilia y los medios, una escena cargada de energía en el marco del estreno de Viuda e Hijas. Allí, la actriz, al admitir públicamente la prolongada relación extramatrimonial con el compositor de “Algo contigo” y “Amnesia”, marcó un quiebre definitivo no solo con parte de su pasado, sino también con la prensa. A la salida del teatro, lo que debería haber sido una simple función de prensa terminó convirtiéndose en el inicio de un episodio incómodo, reflejado en una secuencia tumultuosa que se viralizó al poco tiempo.

Cecilia Milone se expresó luego del encontronazo con la prensa a la salida del teatro (Instagram)

No conforme con dejar la situación pasar, Milone se volcó a las redes con un contundente descargo. “Ayer viví una situación de acoso, de abuso emocional, porque no es no. No es no siempre, en cualquier aspecto, no solo en el físico. El alma también merece un respeto”, sentenció en un video, acompañada por su colaborador Nicolás Nanni, quien fue testigo directo de la tensión afuera del teatro. La actriz relató cómo, mientras trataba de refugiarse saludando a colegas como Pepe Cibrián, Nora Cárpena y María Fernanda Callejón, fue abordada por un grupo de periodistas deseosos de conseguir una reacción o un testimonio exclusivo. “¿Cuánto habrá durado esto? ¿Unos quince minutos? Y eran, no sé, siete, ocho hombres con cámaras”, detalló, mientras el cansancio y frustración aún se notaban en su voz.

Aunque hoy el escándalo reavive viejos rumores y sume nuevos actores, lo cierto es que la historia de Milone y Novarro nunca será igual a ninguna otra. Entre pasiones, silencios, desencuentros y despedidas, sigue fascinando y alimentando los titulares. Y, como dijo su amigo Dany, puede que su amigo esté simplemente sonriendo ante el inagotable espectáculo de la vida pública.

