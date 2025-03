Cecilia Milone habló por primera vez de su relación con Chico Novarro: amor oculto y los chats íntimos con el músico

Cecilia Milone habló de Chico Novarro

La historia de Cecilia Milone y Chico Novarro no se parece a ninguna otra. Fue un amor marcado por la pasión, el silencio y, finalmente, el destino. Durante años, ella lo apartó de su vida. Pero cuando él agonizaba, volvió a buscarlo. No lo encontró. La puerta nunca se abrió. Días después, Novarro murió. Y seis meses más tarde, Milone tomó una decisión radical: pidió el divorcio de Nito Artaza.

Hoy, con el alma expuesta, tras unos días de rumores respecto de lo que realmente vivieron juntos, la actriz y cantante habló del último tramo de su historia con el hombre que, según sus propias palabras, más feliz la hizo en la vida.

El 25 de julio de 2023, después de once años sin hablar con Novarro, Milone le envió un mensaje. La razón había sido un presentimiento devastador. “Me desperté soñando que él estaba quieto y que no podía respirar. Le pedí a una amiga que averiguara. Y lo único que consiguió como información es que lo estaban internando justo cuando yo me había despertado con ese sueño”.

Cecilia Milone relató lo vivido los últimos días de Chico Novarro

Estuvo cuatro días hospitalizado en el Sanatorio Bazterrica. Cuando fue dado de alta, Milone supo que debía contactarlo. Sabía que él había respondido recientemente a alguien, lo que significaba que su teléfono seguía activo. Decidió escribirle. Contra todo pronóstico, él le respondió.

“Tuvimos un chat hermoso donde yo pude pedir disculpas. Porque yo sentía que le debía disculpas a él, porque hacía once años que no hablábamos".

Cecilia Milone abrió su bitácora

Durante más de una década, lo había borrado de su vida. “Lo bloqueé de mi corazón. No pensaba en él. No cantaba nada. No existía”. Pero algo en ella cambió. “Me fui a hacer mi vida y apostar por el amor. Porque yo siempre apuesto por el amor. A los amigos, a quien sea. Yo primero amo. Y segundo amo. Y tercero también. Porque cuando me detestan, me voy, ni siquiera odiar, porque no sé odiar“.

Pocos días después de aquella conversación, todo se volvió silencio. Novarro ya no respondía. Cuando ella intentó comunicarse nuevamente, descubrió que la habían bloqueado. No podía ser él. No era su estilo.

Cecilia Milone habló de su relación con Chico Novarro en medio de los rumores

“Cuando me bloquearon el teléfono, usé otro y lo volvieron a bloquear. Sentí que lo único que podía pasar es que se estaba muriendo”, expresó.

El 12 de agosto de 2023, seis días antes de su muerte, Milone se presentó en la puerta de su casa. Se quedó esperando en la camioneta de su amiga Mery, viendo salir a las mismas personas que él siempre protegió. Se puso el perfume que a él le gustaba. Y finalmente, tocó el timbre.

Cecilia Milone abrió su corazón como nunca respecto de lo vivido con Chico Novarro

No esperaba verlo. Solo quería que él supiera que estaba allí: “—Hola, quisiera ver a Miki.—¿De parte de quién?—De Cecilia.—¿De qué Cecilia?—Cecilia. (contesté, terminante).—Está descansando.—¿Matías ya se fue?—Sí, ya se fue.—¿Podés avisarle, a Miki, que estoy, por favor?—¡Te dije que está descansando! (Y cortó el portero eléctrico)“.

Milone volvió a la camioneta “como una nena asustada, con los brazos cruzados, y las lágrimas más enormes que tuve jamás”. A los pocos minutos, recibió un mensaje. Alguien –Matías– le envió un aviso: “No vuelvas a tocar timbre, pensá en él”.

A través de una serie de escritos, Milone brindó su versión de los hechos

"No volví a insistir. Siempre te antepuse a mí misma“, escribió Milone, aceptando que ese sería el último intento de acercamiento. Seis días después, Chico Novarro murió.

La muerte de Novarro dejó una verdad ineludible: su amor por él siempre había estado ahí. Y, con esa certeza, Milone tomó una decisión radical.

El sentido escrito de Cecilia Milone pocos meses después de la muerte de Chico Novarro

"Yo me fui de mi casa a los dos meses. Pedí el divorcio a los seis meses. Que se muriera la persona que más feliz me hizo en la vida, puso en evidencia lo infeliz que me hacían“.

Continuando un mensaje descarnado, agregó: “Por todo esto pasé. ¡Mirá, si me va a importar que me difamen! o que comparen este amor, con cualquier otro. Se murió la persona que se corrió para que yo intentara la vida que él creía que me merecía. Se murió la persona que me quiso más que mi mamá. ¿Con qué me pueden lastimar?¿A qué le puedo tener miedo, ahora? Se murió. Ya nadie puede hacerme daño. Hasta desearme la muerte, es acercarme a él. Los que me odian, que me odien. Yo, en mi corazón, sólo tengo amor".

A partir de ese momento, su camino cambió. Y su nuevo propósito quedó claro: preservar el legado del hombre que más amó.

En medio de la pérdida, Milone encontró una nueva misión, la de difundir la obra de Novarro: "Él fue un poeta extraordinario. No tuvo conciencia de quién fue, no supo difundir su obra poética“, aseguró.

Cecilia Milone presenta el espectáculo "Las cartas de un león", donde recorre la obra de Chico Novarro

La artista comenzó a grabar canciones inéditas del maestro, aquellas que no habían encontrado lugar en homenajes anteriores. "Yo me voy a ocupar de que sea conocido todo su material. Estoy grabando canciones que estaban olvidadas".

También tuvo en sus manos la posibilidad de registrar la obra “Las cartas de un león”, pero prefirió que todo fuera a SADAIC: "No por el dinero. Como un símbolo que reviva su obra. Que permanezca viva su obra“.

Milone lo dijo sin rodeos: “Yo viví una historia hermosa con un artista hermoso, con la persona más buena del mundo”.

Y, aunque su despedida fue dolorosa, su amor por Novarro sigue intacto. “¿Con qué me pueden lastimar? ¿A qué le puedo tener miedo, ahora? Se murió. Ya nadie puede hacerme daño“.

Para ratificar su extenso descargo, Cecilia también publicó una serie de chats íntimos que mantuvo con el cantante. Solo se leen sus palabras, las que demuestran el amor que sintió por Chico Novarro.

Cecilia Milone mostró los chats íntimos que mantuvo con Chico Novarro (Instagram)

Cecilia Milone mostró los chats íntimos que mantuvo con Chico Novarro (Instagram)

Cecilia Milone mostró los chats íntimos que mantuvo con Chico Novarro (Instagram)