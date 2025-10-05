Teleshow

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: "Gracias por lo que haces"

Durante un evento en Madrid, las reconocidas artistas sorprendieron al conductor argentino con un mensaje afectuoso. La amistad de cuatro décadas de las cantantes

Lucía Galán y Gloria Estefan protagonizan un emotivo encuentro en Madrid durante un evento musical (Video: Instagram)

La música y la televisión argentina se cruzaron una vez más en un momento tan inesperado como entrañable. Lucía Galán, una de las voces históricas de Pimpinela, protagonizó un encuentro con Gloria Estefan durante un evento en Madrid, y el momento quedó inmortalizado en las redes sociales gracias a Ángel de Brito, quien compartió el video en sus historias de Instagram.

Lo que parecía ser una simple charla entre colegas terminó convirtiéndose en una dedicatoria directa para el periodista, en un tono de cariño y admiración que sorprendió a los seguidores de ambos artistas. La escena, breve pero cálida, condensó décadas de trayectoria, amistad y respeto mutuo dentro del mundo del espectáculo.

En el video que Ángel subió a sus historias, se puede ver a la hermana de Joaquín Galán y Gloria Estefan abrazadas, sonrientes, con un gesto de compañerismo que traspasa la pantalla. Lucía inició la grabación mirando a cámara y diciendo con entusiasmo: “Hola. Acá estoy con una amiguita que te quiere saludar”.

Gloria Estefan destacó su vínculo
Gloria Estefan destacó su vínculo con el público argentino y prometió una nueva visita al país (REUTERS/Mario Anzuoni)

Acto seguido, la cámara se acercó a la intérprete de “Conga” y “Mi tierra”, quien tomó la palabra y dedica un mensaje directo al conductor de LAM: “Hola, Ángel, tantos besos para ti. ¿Sabes qué? Ella es mi amiga del alma, llevamos años juntas. Pero gracias por todo lo que tú haces por la música, por tu actividad periodística. Gracias por todo. Te mando muchos besos. Te extrañamos aquí hoy en Madrid”.

Con esa naturalidad que la caracteriza, la cantante cubana no solo saludó al periodista, sino que también se refirió al público argentino con afecto y promesas: “Yo quiero visitar allá de nuevo, porque es el público más apasionado que yo jamás he experimentado”. A modo de cierre, Lucía esbozó una sonrisa cómplice y un guiño que refleja su cercanía tanto con Estefan como con De Brito: “Besos, Angelito. A todas”.

El conductor compartió el registro con el mensaje: “Miren qué dupla maravillosa. Desde España me mandaron este saludo para todos los argentinos y los que miran LAM”. La publicación se llenó de elogios: “Reinas absolutas”, “Lucía es todo”, “Dos grandes”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron.

El evento en Madrid, al
El evento en Madrid, al que Lucía asistió con su hija Rocío, reunió a figuras como Emilio Estefan, Emily Estefan y Nathy Peluso junto a Gloria Estefan

Horas después, la intérprete de “Olvídame y pega la vuelta” y “A esa” subió a su cuenta de Instagram nuevos videos junto a la cubana, reafirmando la relación de amistad que las une desde hace décadas. “Siempre es un placer compartir el éxito de una persona querida como mi ‘hermana’ @gloriaestefan, hoy en el concierto de Madrid. ¡43 años de amistad!”, escribió la cantante argentina desde el backstage del show en la Plaza de Colón, donde Estefan ofreció un recital multitudinario como parte de la Hispanidad 2025.

El evento, que reunió a miles de personas, tuvo a Argentina como país invitado, bajo el lema “Todos los acentos caben en Madrid”. En el escenario, Emilio Estefan, Emily Estefan —la hija de la artista— y Nathy Peluso fueron parte de los invitados que acompañaron a Gloria durante la presentación. Lucía, en tanto, disfrutó del espectáculo desde el sector VIP, y compartió fragmentos del concierto con sus seguidores: “Qué maravilla verte triunfar, hermana. Qué fiesta”.

Gloria Estefan, madrina del Hogar Pimpinela, envía un mensaje de apoyo a la fundación solidaria argentina (Video: Instagram)

El vínculo entre ambas artistas trasciende lo musical. Además de compartir una amistad personal, Gloria Estefan es madrina del Hogar Pimpinela para la Niñez, la fundación creada por Lucía y Joaquín Galán que brinda contención y apoyo a niños en situación de vulnerabilidad. En un video publicado por Lucía, Estefan envió un mensaje de aliento y reconocimiento a todos los que forman parte del proyecto solidario, con palabras que emocionaron a sus seguidores.

“Hola, mi gente bella que apoya el Hogar Pimpinela. Dios mío, para mí ha sido un honor ser madrina, y yo sé que todos ustedes trabajan tanto para mejorar la vida de tantos niños. Los quiero mucho. Sigan adelante. Tienen la mejor representación que pueden tener, pero sepan que están en mis corazones y que esos niños nos necesitan. Les mando muchos besos a todas y todos y gracias por todo lo que hacen”, expresó.

