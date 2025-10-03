Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia (Crédito: GrupoMassAr)

En una noche cargada de glamour y belleza, Pampita y Nicole Neumann decidieron asistir a un llamativo desfile que reunió todo tipo de celebridades en el Palacio Paz de Buenos Aires. Sin embargo, lejos de cualquier acercamiento, la conductora de Los 8 Escalones (eltrece) y la modelo mantuvieron distancia y optaron por evitar cualquier diálogo. A diferencia de otras oportunidades, en esta ocasión ni siquiera posaron juntas.

Pampita posó junto a otras figuras en el desfile de la diseñadora Marian Saud (Crédito: GrupoMassAr)

Todo sucedió en el marco del desfile de la diseñadora Marian Saud, quien presentó su nueva colección Masquerade Dance Ball. La conducción del arribo de invitados, a cargo de Agustina Casanova, otorgó dinamismo a la recepción de los asistentes. La presencia de referentes de distintos ámbitos mostró el alcance transversal de Saud en el panorama nacional. El Palacio Paz, por su parte, aportó un marco arquitectónico singular, alineado con el espíritu de la colección.

El look que eligió Nicole Neumann para el glamoroso desfile en el Palacio Paz (Crédito: GrupoMassAr)

Así las cosas, tras arribar al evento, Carolina “Pampita” Ardohain posó junto a una escultura clásica en un salón de paredes recubiertas de mármol veteado en tonos rosados y cremas, con detalles dorados en el remate superior. La conductora llevaba un vestido largo y translúcido, confeccionado en tul beige y bordado con pedrería y canutillos plateados que forman líneas y dibujos geométricos a lo largo de todo el diseño. El vestido tenía un corte ceñido y detalles de transparencias, combinando tirantes finos y un escote asimétrico que dejaba parte de los hombros y la espalda descubiertos. Pampita lucía el pelo liso, suelto y con raya al medio, y mantenía una expresión serena dirigida hacia la cámara. La luz artificial resaltaba los destellos metálicos del vestido y acentuaba la textura pulida de las superficies que la rodean.

Por su parte, Nicole Neumann aparecía luciendo un vestido largo de color negro, confeccionado con tela brillante cubierta de lentejuelas que reflejan la luz. El diseño era strapless, con escote recto y estructura ceñida que realzaba la silueta. Lucía el pelo rubio recogido en un moño bajo pulido con raya al costado, lo que dejaba el cuello y los hombros completamente descubiertos. Como accesorios destacaba un collar fino y unos pendientes discretos. Su maquillaje resaltaba por el color rojo intenso en los labios y delineado marcado en los ojos. En las imágenes, la influencer posaba de perfil y su postura erguida enfatizaban la elegancia del conjunto, mientras que la iluminación artificial resaltaba el brillo del vestido y los rasgos definidos del rostro de la pareja de Manu Urcera.

Pampita y la diseñadora Marian Saud posan ante las cámaras (Crédito: GrupoMassAr)

Desde que ambas comenzaron a trabajar en la industria de la moda, la relación entre Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain está atravesada por una tensión palpable que se remonta a los inicios. Entre leyendas de codazos en los desfiles y la denuncia de la pampeana de ser discriminada bajo el apodo de La Muqui -cuya autoría fue adjudicado a Nicole y a Julieta Prandi- cada una hizo su camino en el mundo de la moda, con una enemistad cada vez más palpable, generando una rivalidad digna de un River-Boca.

La cita marcó un punto alto en el calendario de la temporada Spring/Summer 2026 (SS26). La propuesta, inspirada en el universo de los bailes de máscaras, realizó una lectura escénica y simbólica de la alta costura. La colección puso en primer plano la teatralidad, el misterio y la elegancia, elementos que guiaron tanto el desarrollo de las prendas como la puesta en escena. El evento combinó diseño y performance, integrando referencias al mundo clásico y recursos contemporáneos. Masquerade Dance Ball busca apelar tanto a lo visual como a lo emocional a través de la teatralidad. El enfoque de la colección pretende ofrecer una experiencia sensorial abierta a la interpretación, destacando la simbología de los bailes de máscaras en la historia de la moda.

El look completo de Pampita para el glamoroso evento (Crédito: GrupoMassAr)

Una vez finalizado el desfile, la celebración continuó con una fiesta privada protagonizada por la DJ Puli de María, quien transformó el salón principal del Palacio en un escenario adaptado a la visión contemporánea del tradicional baile de época. La combinación entre música, arquitectura y moda buscó recrear la atmósfera de los bailes de máscaras europeos.