Teleshow

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

La conductora de Los 8 Escalones y la modelo formaron parte del evento de la diseñadora Marian Saud, sin embargo, no cruzaron palabras. Además, Cande Ruggeri, Soledad Pastorutti, Sol Rivas, Noelia Marzol y Panam dijeron presente

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Pampita y Nicole Neumann coincidieron
Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia (Crédito: GrupoMassAr)

En una noche cargada de glamour y belleza, Pampita y Nicole Neumann decidieron asistir a un llamativo desfile que reunió todo tipo de celebridades en el Palacio Paz de Buenos Aires. Sin embargo, lejos de cualquier acercamiento, la conductora de Los 8 Escalones (eltrece) y la modelo mantuvieron distancia y optaron por evitar cualquier diálogo. A diferencia de otras oportunidades, en esta ocasión ni siquiera posaron juntas.

Pampita posó junto a otras
Pampita posó junto a otras figuras en el desfile de la diseñadora Marian Saud (Crédito: GrupoMassAr)

Todo sucedió en el marco del desfile de la diseñadora Marian Saud, quien presentó su nueva colección Masquerade Dance Ball. La conducción del arribo de invitados, a cargo de Agustina Casanova, otorgó dinamismo a la recepción de los asistentes. La presencia de referentes de distintos ámbitos mostró el alcance transversal de Saud en el panorama nacional. El Palacio Paz, por su parte, aportó un marco arquitectónico singular, alineado con el espíritu de la colección.

El look que eligió Nicole
El look que eligió Nicole Neumann para el glamoroso desfile en el Palacio Paz (Crédito: GrupoMassAr)

Así las cosas, tras arribar al evento, Carolina “Pampita” Ardohain posó junto a una escultura clásica en un salón de paredes recubiertas de mármol veteado en tonos rosados y cremas, con detalles dorados en el remate superior. La conductora llevaba un vestido largo y translúcido, confeccionado en tul beige y bordado con pedrería y canutillos plateados que forman líneas y dibujos geométricos a lo largo de todo el diseño. El vestido tenía un corte ceñido y detalles de transparencias, combinando tirantes finos y un escote asimétrico que dejaba parte de los hombros y la espalda descubiertos. Pampita lucía el pelo liso, suelto y con raya al medio, y mantenía una expresión serena dirigida hacia la cámara. La luz artificial resaltaba los destellos metálicos del vestido y acentuaba la textura pulida de las superficies que la rodean.

Por su parte, Nicole Neumann aparecía luciendo un vestido largo de color negro, confeccionado con tela brillante cubierta de lentejuelas que reflejan la luz. El diseño era strapless, con escote recto y estructura ceñida que realzaba la silueta. Lucía el pelo rubio recogido en un moño bajo pulido con raya al costado, lo que dejaba el cuello y los hombros completamente descubiertos. Como accesorios destacaba un collar fino y unos pendientes discretos. Su maquillaje resaltaba por el color rojo intenso en los labios y delineado marcado en los ojos. En las imágenes, la influencer posaba de perfil y su postura erguida enfatizaban la elegancia del conjunto, mientras que la iluminación artificial resaltaba el brillo del vestido y los rasgos definidos del rostro de la pareja de Manu Urcera.

Pampita y la diseñadora Marian
Pampita y la diseñadora Marian Saud posan ante las cámaras (Crédito: GrupoMassAr)

Desde que ambas comenzaron a trabajar en la industria de la moda, la relación entre Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain está atravesada por una tensión palpable que se remonta a los inicios. Entre leyendas de codazos en los desfiles y la denuncia de la pampeana de ser discriminada bajo el apodo de La Muqui -cuya autoría fue adjudicado a Nicole y a Julieta Prandi- cada una hizo su camino en el mundo de la moda, con una enemistad cada vez más palpable, generando una rivalidad digna de un River-Boca.

La cita marcó un punto alto en el calendario de la temporada Spring/Summer 2026 (SS26). La propuesta, inspirada en el universo de los bailes de máscaras, realizó una lectura escénica y simbólica de la alta costura. La colección puso en primer plano la teatralidad, el misterio y la elegancia, elementos que guiaron tanto el desarrollo de las prendas como la puesta en escena. El evento combinó diseño y performance, integrando referencias al mundo clásico y recursos contemporáneos. Masquerade Dance Ball busca apelar tanto a lo visual como a lo emocional a través de la teatralidad. El enfoque de la colección pretende ofrecer una experiencia sensorial abierta a la interpretación, destacando la simbología de los bailes de máscaras en la historia de la moda.

El look completo de Pampita
El look completo de Pampita para el glamoroso evento (Crédito: GrupoMassAr)

Una vez finalizado el desfile, la celebración continuó con una fiesta privada protagonizada por la DJ Puli de María, quien transformó el salón principal del Palacio en un escenario adaptado a la visión contemporánea del tradicional baile de época. La combinación entre música, arquitectura y moda buscó recrear la atmósfera de los bailes de máscaras europeos.

Temas Relacionados

PampitaNicole Neumann

Últimas Noticias

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La influencer usó sus redes sociales para alertar que la bailarina fue hackeada y que las personas detrás de esto estaban pidiendo dinero usando su nombre

Juana Repetto contó el drama

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Julio habló con Puro Show luego de visitar al exparticipante de Gran Hermano en la sala de terapia intensiva y en el piso Camila, una de sus hermanas, no pudo contener la alegría a los avances en su salud

La emoción del papá de

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

En el ciclo Ya fue todo, los conductores mostraron qué puso el reciente ganador del Martín Fierro y develaron por qué lo escribió en inglés

Se conoció qué dice el

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”

El hijo de Claudio Caniggia se sumó a las declaraciones de la hija de Ricardo Fort acerca de que la plata da la felicidad

La reacción de Alex Caniggia

El enojo de Cecilia Milone al recordar su relación con Nito Artaza: “Me tratan como si yo fuera una botinera”

La cantante volvió a hacer referencia a su escandalosa separación con el productor teatral

El enojo de Cecilia Milone
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno congeló el dólar

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones: los rescataron policías y bomberos

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

El abogado de Pequeño J aseguró su inocencia y pidió que quede en libertad con restricciones: “Es joven, tiene 20 años y mucho por dar”

Receta de salsa vongole, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

Egipto responsabilizó a Etiopía por las inundaciones en el delta del Nilo tras la inauguración su Gran Presa

El cambio climático multiplica los episodios de enfermedades cardíacas, advierte un estudio global

TELESHOW
Juana Repetto contó el drama

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”

El enojo de Cecilia Milone al recordar su relación con Nito Artaza: “Me tratan como si yo fuera una botinera”