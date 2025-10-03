Teleshow

Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

El conductor sorprendió a su audiencia al contar cómo, tras años de creer una leyenda urbana, se animó a consultarle directamente a la conductora sobre la supuesta propiedad de hoteles en el conurbano bonaerense

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Guido Kaczka reveló la divertida anécdota sobre Susana Giménez y los hoteles del Oeste (Video: Buenas noches Familia, Eltrece)

Guido Kaczka volvió a hacer reír a su audiencia con una de esas anécdotas que mezclan inocencia, recuerdos familiares y un toque de surrealismo. En medio de una charla distendida en su programa Buenas noches Familia (Eltrece), el conductor reveló una historia de su infancia que tiene como protagonista a nada menos que Susana Giménez, y que durante años alimentó su imaginación de chico.

Todo surgió a partir de una conversación en la que Guido recordaba los lugares que solía recorrer en su adolescencia, los autos de sus padres y las leyendas que circulaban en aquellos años gracias a la charla que tuvo con los participantes del ciclo, en la que se hablaba de la Zona Oeste, de los boliches del lugar y de la impronta que esos lugares dejaron en varias generaciones. Uno de los equipos en competencia se presentó como “El Oeste Manda”, lo que dio pie a que Guido empezara a recordar su juventud.

Con entusiasmo, Guido rememoró algunos de los lugares más conocidos de la zona. “Yo te digo boliches que fui del Oeste, a ver si les suena: Maybe. ¿Te suena Maybe? Lo ubicás ahí en el acceso, Ramos, toda esa zona. Después te digo otro, que ya no está más, Porto Ranch, en Castelar”, enumeró. Los participantes se sumaron con comentarios y carcajadas, confirmando que conocían de qué hablaba.

El conductor contó cómo de
El conductor contó cómo de niño creyó que Susana Giménez era dueña de hoteles alojamiento

Fue entonces cuando relató cómo su papá, mientras manejaba el Peugeot 504 blanco de la familia, solía hacer un comentario que para él quedó grabado para siempre. “‘¿Sabés que todos estos telos son de Susana Giménez?’, decía mi viejo, así como quien tira un dato. Y después sumaba: ‘Ese otro es de Moria Casán’”, contó el conductor entre carcajadas, provocando la sorpresa de sus compañeros.

La revelación desató un sinfín de risas en el estudio, pero lo más llamativo fue la manera en que Guido lo relató: con lujo de detalles, recordando cómo escuchaba esas frases desde el asiento trasero del auto familiar y cómo, de manera automática, las creía al pie de la letra. “Nosotros estábamos convencidos en el auto que los hoteles eran de Susana Giménez. Cuando yo era chico, iba atrás y escuchaba, y decía: ‘Uh, mirá, es de Susana Giménez’. Lo tenía re naturalizado”, confesó.

En su relato, Guido fue más allá y pintó una postal muy reconocible para quienes conocen la zona oeste del conurbano. Entre risas, habló de los caminos que recorría con su familia en ese Peugeot con “ojos de gato” y cómo a la altura de Morón, Castelar o Ramos Mejía aparecían esos carteles luminosos que anunciaban los hoteles alojamiento.

El mito de los hoteles
El mito de los hoteles de Susana Giménez fue desmentido por la propia diva

La historia avanzó hacia un punto aún más gracioso: la reacción de Guido cuando, ya adulto y con años de trayectoria en los medios, pudo encontrarse cara a cara con la diva y sacarse la duda. “De grande se lo pregunté a Susana para sacarme la duda. Y me dijo: ‘Ay, no, nada que ver’”, relató, provocando una carcajada general. Según Guido, la respuesta de Susana fue espontánea, casi sorprendida por la consulta, y terminó de confirmar que todo lo que había escuchado en su infancia no era más que un mito.

La reacción de sus compañeros acompañó el relato con risas y preguntas que le permitieron estirar la anécdota y darle aún más ritmo. Cada detalle que Guido sumaba era celebrado al aire, desde la manera en que su padre instalaba esas afirmaciones hasta la inocencia con la que él las repetía internamente. “Yo estaba convencido, te juro. Para mí Susana tenía una cadena de hoteles. Lo decía mi papá y era palabra santa”, insistió, generando carcajadas en todos.

Temas Relacionados

Guido KaczkaSusana Giménez

Últimas Noticias

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

La nueva edición del reality, prevista para febrero de 2026, podría contar con dos figuras de nivel internacional

Dieron los primeros nombres de

El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor

Tras la participación de la argentina en el show del colombiano en Buenos Aires, los cantantes lanzaron su esperada colaboración “Amor Prestado”. “Un sueño colaborar con vos”, manifestó la intérprete de “En otra vida”

El romántico videoclip de Yami

Marcela Feudale anunció su salida de LAM y contó cuál será su futuro: “Recibí una propuesta muy linda”

La periodista compartió su decisión de abandonar el ciclo de espectáculos, por una oferta que la tiene muy entusiasmada. Los detalles

Marcela Feudale anunció su salida

El emotivo video de Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino López, que muestra su genuina relación: “El mejor”

La pareja del jugador de fútbol sorprendió a todos con un tierno compilado, mostrando el lado más dulce del hijo de Wanda Nara y Maxi López, y conquistando miles de corazones

El emotivo video de Carola

El error viral de Stefi Roitman durante una entrevista con Sebastián Yatra cuando confundió a Mau con Ricky

Durante una charla en el podcast de la Bresh, la actriz se equivó el nombre de su marido y terminó mencionando a su hermano

El error viral de Stefi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Matías Ozorio, ladero de Pequeño

Matías Ozorio, ladero de Pequeño J, llegó a Buenos Aires: qué dijo y su primera reacción

El dueño de un supermercado sacó un arma y le apuntó a un cliente que quiso robar un dulce de leche y un queso

Sería inminente un video de José Luis Espert para explicar la transferencia por USD 200 mil que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado

Incautaron 280 kilos de cocaína en el conurbano y apuntan a un nuevo narco peruano

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

INFOBAE AMÉRICA
Paco Ignacio Taibo II: “Si

Paco Ignacio Taibo II: “Si escribes novela negra en Argentina hoy, tienes que hacer algo delirante o esotérico”

El antisemitismo luego de la Segunda Guerra Mundial: de la condena moral a la complejidad política

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros afectados

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Un sospechoso del asesinato de Fernando Villavicencio negó haber sido arrestado tras un operativo del FBI en su residencia en Miami

TELESHOW
Dieron los primeros nombres de

Dieron los primeros nombres de las explosivas famosas que podrían participar de Gran Hermano: Generación Dorada

El romántico videoclip de Yami Safdie y Manuel Turizo: pasión fugaz, momentos robados y una historia de desamor

Marcela Feudale anunció su salida de LAM y contó cuál será su futuro: “Recibí una propuesta muy linda”

El emotivo video de Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino López, que muestra su genuina relación: “El mejor”

El error viral de Stefi Roitman durante una entrevista con Sebastián Yatra cuando confundió a Mau con Ricky