Guido Kaczka recordó la insólita pregunta que le hizo a Susana Giménez sobre un mito de la diva: “Se lo pregunté”

Guido Kaczka reveló la divertida anécdota sobre Susana Giménez y los hoteles del Oeste (Video: Buenas noches Familia, Eltrece)

Guido Kaczka volvió a hacer reír a su audiencia con una de esas anécdotas que mezclan inocencia, recuerdos familiares y un toque de surrealismo. En medio de una charla distendida en su programa Buenas noches Familia (Eltrece), el conductor reveló una historia de su infancia que tiene como protagonista a nada menos que Susana Giménez, y que durante años alimentó su imaginación de chico.

Todo surgió a partir de una conversación en la que Guido recordaba los lugares que solía recorrer en su adolescencia, los autos de sus padres y las leyendas que circulaban en aquellos años gracias a la charla que tuvo con los participantes del ciclo, en la que se hablaba de la Zona Oeste, de los boliches del lugar y de la impronta que esos lugares dejaron en varias generaciones. Uno de los equipos en competencia se presentó como “El Oeste Manda”, lo que dio pie a que Guido empezara a recordar su juventud.

Con entusiasmo, Guido rememoró algunos de los lugares más conocidos de la zona. “Yo te digo boliches que fui del Oeste, a ver si les suena: Maybe. ¿Te suena Maybe? Lo ubicás ahí en el acceso, Ramos, toda esa zona. Después te digo otro, que ya no está más, Porto Ranch, en Castelar”, enumeró. Los participantes se sumaron con comentarios y carcajadas, confirmando que conocían de qué hablaba.

El conductor contó cómo de niño creyó que Susana Giménez era dueña de hoteles alojamiento

Fue entonces cuando relató cómo su papá, mientras manejaba el Peugeot 504 blanco de la familia, solía hacer un comentario que para él quedó grabado para siempre. “‘¿Sabés que todos estos telos son de Susana Giménez?’, decía mi viejo, así como quien tira un dato. Y después sumaba: ‘Ese otro es de Moria Casán’”, contó el conductor entre carcajadas, provocando la sorpresa de sus compañeros.

La revelación desató un sinfín de risas en el estudio, pero lo más llamativo fue la manera en que Guido lo relató: con lujo de detalles, recordando cómo escuchaba esas frases desde el asiento trasero del auto familiar y cómo, de manera automática, las creía al pie de la letra. “Nosotros estábamos convencidos en el auto que los hoteles eran de Susana Giménez. Cuando yo era chico, iba atrás y escuchaba, y decía: ‘Uh, mirá, es de Susana Giménez’. Lo tenía re naturalizado”, confesó.

En su relato, Guido fue más allá y pintó una postal muy reconocible para quienes conocen la zona oeste del conurbano. Entre risas, habló de los caminos que recorría con su familia en ese Peugeot con “ojos de gato” y cómo a la altura de Morón, Castelar o Ramos Mejía aparecían esos carteles luminosos que anunciaban los hoteles alojamiento.

El mito de los hoteles de Susana Giménez fue desmentido por la propia diva

La historia avanzó hacia un punto aún más gracioso: la reacción de Guido cuando, ya adulto y con años de trayectoria en los medios, pudo encontrarse cara a cara con la diva y sacarse la duda. “De grande se lo pregunté a Susana para sacarme la duda. Y me dijo: ‘Ay, no, nada que ver’”, relató, provocando una carcajada general. Según Guido, la respuesta de Susana fue espontánea, casi sorprendida por la consulta, y terminó de confirmar que todo lo que había escuchado en su infancia no era más que un mito.

La reacción de sus compañeros acompañó el relato con risas y preguntas que le permitieron estirar la anécdota y darle aún más ritmo. Cada detalle que Guido sumaba era celebrado al aire, desde la manera en que su padre instalaba esas afirmaciones hasta la inocencia con la que él las repetía internamente. “Yo estaba convencido, te juro. Para mí Susana tenía una cadena de hoteles. Lo decía mi papá y era palabra santa”, insistió, generando carcajadas en todos.