El emotivo video de Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino López, que muestra su genuina relación: “El mejor”

Carola Sánchez Aloe compartió un video romántico con Valentino López que se viralizó en TikTok (Video: TikTok)

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, volvió a ser noticia pero esta vez lejos del fútbol y las idas y vueltas de sus padres. En esta ocasión, su novia, Carola Sánchez Aloe, compartió en TikTok un compilado de momentos románticos de la pareja, musicalizado con el tema “Colgando en tus manos”, y rápidamente el video se viralizó.

La publicación mostró distintas escenas íntimas de la relación: desde desayunos y cenas en pareja, con detalles como un plato donde el jugador de las inferiores de River Plate escribió “Te amo” con puré, hasta salidas nocturnas donde se los ve bailando y besándose apasionadamente. En otras imágenes, el adolescente aparece regalándole flores a su novia o cocinando para ella, en un gesto que derribó el clásico prejuicio sobre las parejas jóvenes.

El clip fue acompañado por una frase que Carola eligió para graficar la complicidad que tienen: “‘Tratala mal, así les gustan’, ‘mi tipo de hombre:’”, en tono irónico, mientras las imágenes mostraban a Valentino en su faceta más tierna.

La publicación superó los 46 mil likes y generó cientos de comentarios celebrando la relación de la pareja

La reacción en redes no tardó en llegar. El video superó los 46 mil likes en pocas horas y recibió cientos de comentarios que celebraban el vínculo. “El mejor”, escribió la joven junto a emojis de corazones. En la caja de comentarios, varios seguidores coincidieron en destacar lo enamorados que se los ve: “Es que lo crío Wanda Nara”, “Y si está criado por una reina” y “Pasó de estar con una que le criticaba la remera de River a una que lo acompaña a usar las remeras de River”.

El pasado sábado por la mañana, el mayor del clan López ingresó al quirófano con el apoyo de toda su familia en la sala de espera tras haber sufrido una lesión durante un partido de fútbol. Mientras el joven de 16 años estaba dentro de la sala de operaciones, sus padres le dejaron mensajes de apoyo en las redes sociales y, especialmente Wanda, se mostraron angustiados por la situación. Lejos de sentirse derrotado por esta pausa en su carrera, el adolescente hizo un posteo en su perfil de Instagram que lo muestra más que preparado para volver a la cancha tras su recuperación.

El joven futbolista de River Plate compartió un mensaje motivacional tras la operación y se mostró listo para volver a la cancha

Valentino eligió dos fotos, una de su último partido con la camiseta de River Plate, donde está jugando en las inferiores, y la segunda luego de la operación, recostado en la cama del sanatorio. "El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto“, fue el mensaje motivacional que escribió en el pie de foto.

Como no podía ser de otra manera, la sección de los comentarios no tardó en llenarse de mensajes de sus amigos y familiares. Su mamá fue una de las primeras en dejarle su apoyo: “Somos muchos acompañándote, siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes“. Evangelina Anderson tampoco dejó pasar la oportunidad para empatizar con el compañero de equipo de su hijo Bastian Demichelis y escribió un sencillo, pero contundente: ”¡Vamos Valu!”.

Nora Colosimo, su abuela materna, también aprovechó para demostrar su cariño: “¡Amarte infinito! Vamos bomber”. Kennys Palacios, amigo y estilista de la presentadora, estuvo presente entre los mensajes: “Fuerte siempre Valu”.

Wanda Nara, Evangelina Anderson y otros familiares expresaron su cariño y aliento a Valentino en redes sociales

Más allá de las palabras que dejaron en los comentarios, las hermanas Nara, Nora y Maxi, subieron la publicación en sus respectivas historias y reaccionaron de diferentes maneras. Por su parte, Zaira eligió la foto en blanco y negro, donde se lo ve con la casaca el equipo millonario y escribió: “Mi bomber favorito”.

En el caso de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le dedicó dos stories. En la primera dejó en claro que pase lo que pase va a estar a su lado: “Acá estaré siempre con vos mi vida. Te amo, mamá”. En la segunda se explayó un poco más: “Te rompiste haciendo lo que amás, es una enseñanza más. Volveremos más fuertes”.