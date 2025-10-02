Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”

Desde el patio de su casa, Juana Repetto filmó a la visita que tuvo frente a ella y la coincidencia que tienen ambas (Instagram)

En los últimos meses, Juana Repetto transita una etapa única y cargada de emociones con su embarazo. Esperando la llegada de su hijo, el segundo junto a Sebastián Graviotto, la actriz e influencer comparte cada momento con la frescura y la espontaneidad que la caracterizan, desde rutinas cotidianas y mudanza hasta las sorpresas más insólitas que puede regalar una casa nueva. Y fue así como sorprendió a todos al mostrar, a través de sus historias de Instagram, la inesperada visita que recibió en su propio patio.

En la secuencia, Juana toma el teléfono y grita entusiasmada detrás de cámara. "¡Amigos nuevos! ¡Bienvenidos!“, mientras enfoca el jardín repleto de pasto y árboles. La intrusa estrella fue una pequeña zarigüeya que, cerca de las siete de la mañana de este jueves, se paseó por uno de los rincones de la propiedad aprovechando el silencio y la curiosidad del momento. El animal, rápido y nervioso, no se quedó mucho tiempo ante las voces sorprendidas de Juana y sus hijos, pero dejó la escena lista para una reflexión que conmovió a quienes la siguen día a día.

Y es que, si bien la irrupción del marsupial fue breve, Juana descubrió un detalle que le agregó emoción al momento: "Y acabo de notar en el video que es amiga y está embarazada como yo. Debe estar buscando donde parir“, escribió, compartiendo la alegría de sentirse acompañada en la maternidad incluso por el mundo animal. La anécdota cruzada de embarazos la sensibilizó y generó una ola de mensajes de apoyo y complicidad en sus redes.

A poco tiempo de anunciar su embarazo, Juana Repetto continúa compartiendo momento de su vida diaria (Instagram)

No es la primera vez que la hija de Reina Reech elige abrir su vida personal en el universo digital. En plena gestación, la actriz se muestra genuina y cercana, contando cómo atraviesa no solo la mudanza y la adaptación a un nuevo hogar, sino también las sensaciones y emociones que acompañan a una familia en pleno crecimiento. El episodio de la comadreja embarazada sirvió de excusa para volver sobre su propio proceso y la historia de cómo se enteró de su tercer embarazo, que relató con su típico humor en Más minas que mamás, su programa de streaming.

Allí, Juana desarmó el mito de la maternidad planeada y perfecta con una anécdota tan graciosa como real. “Es culpa de Mica Vázquez. Hacete cargo, Mica. Mi hijo te lo dejo, se lo llevás a Antes que nadie mañana”, disparó entre risas. Acto seguido, su compañera Vicky Gils contó la versión desde afuera: “A mí me dijeron: ‘Juana Repetto está embarazada’. Y le dije: ‘Yo pongo las dos manos en el fuego, te confundiste. Juana Repetto no está embarazada’”. Inmediatamente, la conductora aclaró que no fue tan “planeado” como la mayoría supone: “Ella quiere saber cómo fue esa noche. Estaba Mica presente...es decir, no estaba presente en el momento”. El ida y vuelta televisivo tuvo su broche cuando otra panelista bromeó: “No, nos imaginamos que un trío con Mica no hiciste”.

En tono distendido, la influencer relató: "Era una inauguración de un restaurante del marido, de la pareja, de Mica. Y bueno... fue un desliz“. Continuando con la anécdota, detalló: ”Es de mi exmarido, con el cual no nos cuidábamos hacía muchísimos años, digo, no es que fue una persona random, equis. O sea, ya nos habíamos separado, pero hace un mes. Uno tiene como el concepto de que va bajando un poco la fertilidad con los años. Me hice uno jurando que me iba a dar negativo“.

En su ciclo de streaming, Juana Repetto recordó cómo se enteró que iba a tener un tercer hijo (Más minas que mamás)

Entre bromas, complicidades y recuerdos, el testimonio siguió desarmando mitos. Andrea Rincón, invitada al ciclo en ese entonces, le dijo: “Igual, si te hacés un Evatest, tampoco jurás que no”. Juana continuó: "El día anterior a hacérmelo, llamé a Euge y le dije: ‘Vení, yo me quiero tomar una birra así de grande porque temo que sea la última por mucho tiempo’. Me dio positivo el primero y pensé que lo había hecho mal. Y al toque apareció la segunda raya y yo dije: ‘Esto no puede ser verdad’. Me empecé a acalorar, me sacaba la ropa. Y ahí en seguida puse el otro en el mismo pis“.

La complicidad del momento no terminó ahí. Vicky, su compañera, apuntó: “Ya si habías comprado dos, sentías que estabas al horno. ¿Pero hay felicidad?”. Finalmente, Juana contó cómo, aún en el asombro, la nueva maternidad la encuentra contenta: "Sí, yo siempre. Yo, por lo menos, amo ser mamá. No quería de ninguna manera que fuese así, la verdad, pero bueno, así como vino y así será perfecto, ¿no?“.

Con cada relato y cada imagen, Repetto consolida un perfil de madre real, espontánea y lejos del molde. Entre comadrejas embarazadas, mudanzas y anuncios sorpresivos, muestra sin filtro lo inesperado de la vida familiar y confirma que la autenticidad, incluso cuando la sorpresa toca la puerta, sigue siendo su mejor carta de presentación.