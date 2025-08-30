La palabra de Juana Repetto tras confirmar su embarazo con Sebastián Graviotto: “Estamos asimilando la noticia”

Este viernes, Juana Repetto sacudió al mundo del espectáculo al anunciar de forma sorpresiva su embarazo. A meses de su separación de Sebastián Graviotto, la noticia generó impacto luego de que se confirmara que el instructor de snowboard era el padre del bebé en camino. Así las cosas, horas después, la actriz contó sus sensaciones por la feliz noticia y se refirió a su situación familiar con el padre de su pequeño.

En una mezcla de emociones, Juana se pronunció en LAM (América), a través de un mensaje de audio: “¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, “one shot””.

Luego de referirse a la sorpresa que hasta a ella misma le había generado, la artista subrayó cómo continuará su relación con Graviotto: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento, por suerte cuidé Belisario yo sola, muy contenta”.

Poco después de que se conociera la noticia, el instructor dialogó con Teleshow sobre esta nueva etapa de su vida: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, señaló junto a un corazón con el que pretendió aumentar aún más su felicidad. Con esta frase, Sebastián incluye también a la niña que tuvo en una relación anterior.

En su breve testimonio, Graviotto comentó: “No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Por último, aclaró cuál es su vínculo actual con Repetto: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

La madre de Belisario, fruto de su decisión de ser madre soltera, y de Toribio, de su vínculo con Sebastián Graviotto, dio a conocer la noticia cinco meses después de anunciar la ruptura con el ex Gran Hermano. El video comienza de forma enérgica: muestra a un grupo de mujeres celebrando. El ambiente transmite complicidad, conexión, alegría. Copas en alto. Risas encadenadas. “Otras mujeres recientemente separadas”, reza el rótulo superpuesto, en mayúscula, como enfatizando ese nuevo capítulo que tantas veces se asocia con libertad y recomienzos. ¿Cómo se celebra la vida tras un quiebre? Juana Repetto dejó esas interrogantes flotando, generando empatía y espejo en quienes la siguen.

Juana y Sebastián hicieron pública su ruptura a mediados de abril y a diferencia de otros casos donde la tensión trasciende al plano público, la pareja demostró que pudieron establecer un canal de diálogo por el bienestar de los chicos.

Juana Repetto contó cómo se siente de cara a la llegada de su nuevo hijo (Jaime Olivos)

La influencer compartió la noticia de su separación con un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que evitó polémicas, pero dejó entrever el peso de la decisión. “Estoy segura. Es lo mejor para los chicos, que son la prioridad absoluta”, publicó en sus historias de Instagram. Luego agregó: “Es un proceso duro, difícil, con momentos de angustia, frustración (…) Se cae todo lo que uno deseó e idealizó durante toda una vida”.

Por su parte, Sebastián Graviotto compartió su versión a través de un video publicado en sus redes. “No acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí, como ‘Pobre Juani, lo que le hiciste’… Quiero contar que fue una decisión tomada en conjunto”, explicó. Aunque visiblemente afectado, Graviotto dejó en claro que su intención era continuar con el vínculo: “Yo quería seguir intentándolo… Ella considera que no, que ya está, y está bien. Le agradezco”.

Pasaron más de cinco meses y la vida los pone nuevamente frente a frente, aunque desde un lugar distinto. Serán padres una vez más, pero ahora, al menos por ahora, sin un vínculo sentimental más allá del de padre y madre. Que no es poca cosa. El tiempo dirá cómo se sigue contando esta historia de amor que se propone a cada paso esquivarle a las convenciones.