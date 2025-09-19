Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Con el correr de las semanas, Juana Repetto revela nuevos detalles de su embarazo y de la llegada de su tercer hijo. Fiel a su estilo, la joven abre la puerta de su intimidad, compartiendo con sus seguidores la reacción de sus familiares al enterarse y hasta el desarrollo del gender reveal con sus seres queridos. Así las cosas, este viernes, la actriz decidió contar, en su programa de streaming Más minas que mamás, los pormenores y el detrás de escena de la nueva etapa de su vida. En ese marco, también reveló cómo fue la noche de pasión con Sebastián Graviotto tras su separación.

“Es culpa de Mica Vázquez. Hacete cargo Mica. Mi hijo te lo dejo, se lo llevás a Antes que nadie mañana”, comenzó diciendo, de forma efusiva, la influencer. Acto seguido, la co-conductora, Vicky Gils, comentó: “A mí me dijeron: “Juana Repetto está embarazada”. Y le dije: “Yo pongo las dos manos en el fuego, te confundiste. Juana Repetto no está embarazada”. Entre risas, la actriz respondió la acotación de su compañera: “Ella quiere saber cómo fue esa noche. Estaba Mica Vázquez presente...es decir, no estaba presente en el momento”. Sumándose al chiste, la panelista acotó: “No, nos imaginamos que un trío con Mica no hiciste”.

Juana Repetto relató cómo fue la noche de pasión con Sebastián Graviotto tras su separación (Jaime Olivos)

Fue entonces cuando Repetto procedió a relatar cómo había empezado aquella noche, en la cual ella y Graviotto concebirían al pequeño: “Era una inauguración de un restaurante del marido, de la pareja, de Mica Vázquez. Y bueno...fue un desliz”. Continuando con la anécdota, Juana reafirmó: “Es de mi exmarido, con el cual no nos cuidábamos hacía muchísimos años, digo, no es que fue una persona random, equis. O sea, ya nos habíamos separado, pero hace un mes. Uno tiene como el concepto de que va bajando un poco la fertilidad con los años. Me hice un Evatest jurando que me iba a dar negativo”.

Poniendo en jaque la reflexión de su compañera, Andrea Rincón, invitada al ciclo, comentó: “Igual, si te haces un Evatest, tampoco jurás que no”. Luego, la influencer contó las sensaciones que tenía antes de hacerse la prueba de embarazo: “El día anterior a hacerme el Evatest, llamé a Euge y le dije: “Vení, yo me quiero tomar una birra así de grande porque temo que sea la última por mucho tiempo”. Me dio positivo el primero y pensé que lo había hecho mal. Y al toque apareció la segunda raya y yo dije: “Esto no puede ser verdad”. Me empecé a acalorar, me sacaba la ropa. Y ahí en seguida puso el otro en el mismo pis”.

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada

Nuevamente, juzgando a su compañera, Vicky agregó: “Ya si habías comprado dos, sentías que estabas al horno. Y no sabía. ¿Pero hay felicidad?”. Para cerrar la historia, Juana aseguró sentirse contenta por la situación y la llegada de su tercer hijo: “Sí, yo siempre. Yo, por lo menos, amo ser mamá. No quería de ninguna manera que fuese así, la verdad, pero bueno, así como vino y así será perfecto, ¿no?”.

Días atrás, con la idea de documentar el paso a paso de este proceso, la actriz sorprendió al abrir la puerta de su intimidad y compartir el momento en el que se enteraba de la feliz noticia. “Así me enteraba de bebo sorpresa. Como les prometí en el primer programa de Más minas que mamás y acá está, parte 1 por que es larguísimo. En el programa explico lo que me pasó, parezco bol....”, comenzó escribiendo la influencer en la descripción del video que compartió con sus casi dos millones de seguidores. En el video compartido, se observa la naturalidad con la que Juana enfrenta una situación tan íntima.

Durante la preparación del test, Juana admite, con sinceridad, que lo utilizó de manera incorrecta. Expresa con espontaneidad: “Lo mojé de más, lo hice mal”, dejando ver la naturalidad con la que atraviesa este tipo de situaciones. Mientras el resultado demora en aparecer, la ansiedad se manifiesta tanto en sus palabras como en su lenguaje corporal: se toma el pelo, observa el test con nerviosismo, y pregunta en voz alta “¿Dónde mie… aparecen las rayitas?”, lo que evidencia la tensión y la expectativa del momento. El final de la grabación es abrupto y deja la situación en suspenso.