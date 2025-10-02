Teleshow

Guido Kaczka salió a la calle en vivo, charló con vecinos y una familia le ofreció unas empanadas para cenar

El conductor de Bienvenidos a bordo protagonizó un divertido momento en las calles de Palermo. El momento

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

El conductor interrumpió el programa para compartir una cena con residentes del barrio

Un episodio cotidiano se transformó en un momento televisivo inesperado cuando Guido Kaczka, durante la emisión de Buenas Noches Familia por eltrece, decidió interrumpir la dinámica habitual del programa para acercarse a la casa de unos vecinos. La escena, que comenzó como parte de un juego, derivó en una interacción espontánea que involucró tanto a los residentes como a transeúntes y trabajadores del barrio.

El conductor, reconocido por su estilo descontracturado y su capacidad para sorprender, observó desde el estudio los movimientos en una vivienda cercana. Sin previo aviso, optó por salir y entablar conversación con los habitantes, con quienes ya había compartido otros encuentros en el pasado.

Guido Kaczka sorprendió a vecinos
Guido Kaczka sorprendió a vecinos durante una emisión en vivo de Buenas Noches Familia

La familia, que en ese momento seguía el programa desde su hogar, reaccionó con hospitalidad y le ofreció parte de su cena, gesto que Kaczka aceptó desde la vereda al probar una empanada. La visita no se limitó a la familia anfitriona.

Durante su recorrido, Guido Kaczka interactuó con diversos vecinos: saludó al conductor de la línea 39 y entregó una porción de pizza a un barrendero de Fuerte Apache, quien había participado previamente en el programa y se había destacado por su historia personal y su talento para el canto. En cuestión de minutos, la presencia del conductor alteró la rutina del barrio, generando risas y desconcierto, especialmente en el locutor del ciclo, que quedó sorprendido por las ocurrencias del presentador.

La espontaneidad de Kaczka generó
La espontaneidad de Kaczka generó un momento televisivo único y cercano con la comunidad

La secuencia, transmitida en vivo, evidenció la capacidad de Kaczka para transformar una simple cena familiar en un acontecimiento televisivo, involucrando a la comunidad y rompiendo con la estructura tradicional del programa.

La reacción de los vecinos y la improvisación del conductor consolidaron un momento que, lejos de estar guionado, se apoyó en la espontaneidad y la cercanía con el público, elementos que caracterizan al programa.

Un participante contó su historia de vida y emocionó al entonar “Por debajo de la mesa” de Luis Miguel (Buenas noches Familia – El Trece)

Unos días antes un joven venezolano conmovió al público de Buenas noches Familia al compartir su historia de migración y su deseo de reencontrarse con su hija Abril en Venezuela. Durante la emisión del programa, el participante relató que dejó a su hija en su país natal para buscar un futuro mejor en Argentina y ahora aspira a reunir a sus dos hijos, separados por la distancia.

La noche alcanzó un punto clave cuando el público realizó donaciones que superaron los 800 mil pesos, cifra que representa una oportunidad concreta para que el concursante viaje y logre el reencuentro familiar. El joven, menor de quince hermanos y marcado por la pérdida de sus padres, explicó que cada peso recaudado es fundamental para acercar a sus hijos: “El premio es para eso, para los pasajes a Venezuela y que los nenes se conozcan”.

Motivado a regresar a Venezuela para ver a su hija, un hombre mostró su talento artístico ante Guido Kaczka (Buenas noches Familia – El Trece)

En su testimonio, el participante detalló que se dedica a dar clases cuando tiene la posibilidad, aunque la inestabilidad laboral es una constante: “Doy clases cuando puedo. Cuando los alumnos se van de vacaciones me quedo en el aire”. Además, compartió que su fe y la solidaridad de desconocidos han sido un sostén en su vida: “La gente más hermosa la conocí en la calle. Aquel que porque nadie da un mango, ese que ves tirado en el suelo sufriendo, son los que más se han acercado cuando cantamos alabanza. Eso es lo más hermoso que he recibido de lo que paga la gente”.

El momento musical llegó con la interpretación de “Por debajo de la mesa” de Luis Miguel, que le valió el aplauso cerrado del estudio. Tras la actuación, el participante expresó: “Soy creyente, recién oré. Lo hago mucho y realmente lo hago por todos mis compañeros porque creo que todos tenemos derecho a lograr algo. Por los que están acá que no conozco. Están esperando para el show. Siempre tenés que orar por tu prójimo”.

