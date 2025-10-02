Teleshow

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color

Cada vez más cómoda con el pulso de la ciudad, la actriz lució con orgullo su outfit a la par de las tendencias de Estambul

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
La exCasi Ángeles mostró su
La exCasi Ángeles mostró su nuevo outfit en las redes (Instagram)

Luego de un breve paso por Buenos Aires, la China Suárez volvió a instalarse en tierras turcas y retomó su intensa historia de amor junto a Mauro Icardi. Entre paisajes majestuosos, salidas al aire libre y actividades familiares junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Nico Cabré, la actriz se muestra plena en esta nueva vida lejos de la Argentina y compartiendo cada aventura con sus seguidores. En medio de esa rutina que combina lujo y cotidianeidad, la China sumó un nuevo capítulo fashionista, esta vez desde la emblemática ciudad de Estambul: un guiño a la moda con un estilismo que no tardó en desencadenar reacciones de todo tipo.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Casi Ángeles deleitó a sus seguidores con una secuencia de fotos donde lució uno de sus outfits más comentados de la temporada. Frente al sofisticado edificio de un hotel de la ciudad, la China apostó por un look cómodo, elegante y cargado de detalles de tendencia. Eligió un saco negro con delicados apliques y botones dorados, una remera blanca cropped y jeans de corte ancho. Como accesorios, sumó un cinturón marrón de hebilla grande, un bolso verde de tamaño mediano y anteojos de sol que coronaron el estilismo con aire glam, sin perder la frescura. En sus pies, botas negras de caña alta completaron el conjunto. Llevó el cabello suelto y apenas ondulado, en sintonía con el clima relajado de la primavera turca.

El fondo de cada postal no fue un detalle menor: jardines prolijos, esculturas y un cielo parcialmente nublado dieron el marco ideal a la escena de cuento de hadas moderna. En una de las instantáneas, la actriz posó con el móvil en la mano derecha y mirada segura, mostrando su costado más fashionista y marcando tendencia incluso a miles de kilómetros de Buenos Aires.

La actriz posó frente a
La actriz posó frente a un lujoso edificio en la ciudad con saco con apliques dorados, jeans anchos, botas y bolso verde

Las redes, como siempre, explotaron a los pocos minutos de la publicación. En la sección de comentarios se repitieron elogios y críticas. Algunos destacaron su presencia y actitud: “Es una diosa con cualquier cosa que luzca”; “Tan linda siempre”; “Está regia”. Pero otros, fieles al termómetro del espectáculo argentino, no dejaron pasar la coincidencia de su nuevo smartphone con el mismo modelo que había mostrado Wanda Nara horas atrás. “¿Quiere mostrar que también tiene celu nuevo?”; “Solo quiero figuras con el nuevo celular”; “Todo copia”, fueron algunos de los mensajes que coparon la conversación, reforzando la mirada puesta no solo en la moda, sino también en los detalles y las comparaciones.

La China aprovechó a lucir
La China aprovechó a lucir su nuevo celular

En simultáneo, mientras la actriz marcaba agenda con su apuesta de outfit y actitud, Icardi sacudía sus propias redes con un posteo que revolucionó el clima digital de la pareja. Desde su cuenta, el delantero del Galatasaray compartió un álbum de fotos cargado de amor, bajo la simple y categórica descripción: “Amor en Estambul”. Las imágenes confirmaron la complicidad y el momento de plenitud que atraviesan juntos.

En las fotos que desataron suspiros y comentarios, se los ve relajados y espontáneos. Icardi, con gafas oscuras, suéter negro y jeans, sostiene a la China en brazos frente a una fuente blanca, enmarcados por la fachada imponente de un edificio de ventanas altísimas. La actriz, fiel a su estilo, sonríe y abraza al deportista, en un gesto de ternura que transmite apoyo y alegría compartida.

Una de las acarameladas postales
Una de las acarameladas postales del futbolista y la actriz en Turquía (Instagram)

Entre moda, romances y escenarios de ensueño, la pareja afianza su relación a cada paso. Para la China Suárez, la distancia de Argentina se convirtió en una plataforma de redescubrimiento personal y profesional, apostando siempre a nuevos desafíos y a no perder la capacidad de sorprender. Para Icardi, la presencia de la actriz y su hija suma un capítulo de plenitud familiar en medio del frenesí futbolístico y los flashes internacionales.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiLookTurquíaOutfit

Últimas Noticias

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

El joven continúa recuperándose en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno. La información del Ministerio de Salud bonaerense

Difunden el parte médico de

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid

El creador de División Palermo viajó al Sur con sus compañeros de colegio. Las fotos en los imponentes paisajes de la Patagonia y el diálogo virtual entre los novios

El viaje de Santiago Korovsky

La llamativa decisión que tomó Luck Ra con su equipo de La Voz Argentina

Se acercan instancias decisivas en el certamen y el coach cordobés emocionó a todos con su anuncio

La llamativa decisión que tomó

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 9 años de Baltazar, el niño que revolucionó su familia

La pareja celebró con fotos retro y sentidas palabras el aniversario de su segundo hijo

Paula Chaves y Pedro Alfonso

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

El ex Gran Hermano pelea por su vida desde el 12 de septiembre, cuando sufrió un accidente en su moto

La salud de Thiago Medina,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intercambio de información: ARCA empezó

Intercambio de información: ARCA empezó a revelar a los contribuyentes lo que sabe sobre sus cuentas en EEUU

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajan a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

La peligrosa araña del banano: cómo actúa la especie que está entre las más venenosas del mundo

Luego de un brote, la Argentina volvió a ser libre de influenza aviar y retomó sus exportaciones

INFOBAE AMÉRICA
Milton Nascimento sufre demencia corporal

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

Paro Nacional en Ecuador: manifestantes liberaron a 17 soldados en pésimas condiciones

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

La embajada de Israel y líderes mundiales condenaron el ataque terrorista en la sinagoga de Mánchester

La Policía confirmó dos detenidos tras el atentado terrorista a la sinagoga en Mánchester

TELESHOW
El viaje de Santiago Korovsky

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid

La llamativa decisión que tomó Luck Ra con su equipo de La Voz Argentina

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 9 años de Baltazar, el niño que revolucionó su familia

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

Ángel De Brito contó cuál era su profesión antes de LAM: “Por eso mi paciencia”