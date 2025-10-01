Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”

Los coaches de La Voz Argentina revelaron cuáles son sus hábitos de sueño más insólitos (Video: La Voz Argentina, Telefe)

El rol de jurados y entrenadores quedó por unos minutos de lado cuando en La Voz Argentina (Telefe) surgió un tema inesperado: costumbres y manías a la hora de dormir, donde los cantantes reflejaron su lado más cotidiano. En una conversación distendida, Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra compartieron detalles sobre sus hábitos de sueño, revelando diferencias y curiosidades en sus rutinas nocturnas. El intercambio, marcado por el humor, permitió conocer aspectos poco habituales de su vida fuera del escenario.

El diálogo se desarrolló en un momento muy descontracturado en el que Nico Occhiato aportó preguntas y comentarios que mantuvieron el tono ameno de la charla. Los temas abordados incluyeron desde la temperatura ideal para dormir hasta las posturas más insólitas, con referencias a los climas de lugares como Arequito y Santiago del Estero.

Soledad Pastorutti fue la primera en describir su manera de dormir. La folclorista, que estaba dando una devolución, usó el término: “Yo con vos duermo sin frazada”, haciendo alusión a que confía plenamente en Luis González, uno de los concursantes de su equipo. Fue en ese momento, cuando todo comenzó a desvirtuarse y contó que suele prescindir de la frazada, aunque esto depende del clima y del funcionamiento del aire acondicionado.

Soledad, Lali, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra compartieron sus manías nocturnas

Luego, irrumpió Ale Sergi, quien aclaró que siempre necesita cubrirse los pies: “Yo me los tengo que tapar siempre”, explicó. Y continuó: “Con los pies al aire no puedo dormir”. Sin embargo, también mencionó que no utiliza medias para dormir.

Por su parte, Lali Espósito relató que comienza la noche con medias, pero termina por quitárselas una vez en la cama. “Voy a dormir con medias, me miento a mí misma y me la saco”, comentó entre risas, coincidiendo con Juliana Gattas. En cuanto a la postura, Lali describió que suele dormir boca abajo, con las rodillas al pecho, una posición que comparó con la “pose de yoga niño dormido”. Esta forma de dormir la acompañó incluso al comienzo de su adultez, cuando compartía la cama con otras personas, llegando a adoptar una postura “hecha bolita”, que sus compañeros consideraron inusual.

Cada coach tiene rituales personales a la hora de dormir, desde posturas hasta preferencias de temperatura

Luck Ra aportó su propia versión de la rutina nocturna. El cantante reveló que duerme en bóxer y que su postura preferida consiste en una pierna flexionada y la otra completamente estirada, boca abajo y con un brazo bajo su cabeza.

En cuanto a la posición, Ale Sergi volvió a tomar la palabra y explicó: “Duermo como un cadáver, así”, expresó, mientras hacía una postura erguida, provocando risas en el grupo. Además, aseguró que puede dormir en cualquier situación, incluso en un avión.

Sin embargo, la posición que más llamó la atención fue la de Soledad. La cantante folclórica reveló que durante el invierno o en ocasiones en las que siente frío en los pies, opta por cruzar sus piernas “como indiecito”, pero termina acostándose. De esa manera, sus pies están manteniendo el calor con su propio cuerpo, aunque puede no ser una posición muy cómoda para mantener durante varias horas.

El humor y la espontaneidad marcaron la charla sobre el sueño entre los coaches del programa

Durante la charla, Occhiato, intervino con preguntas y observaciones que mantuvieron el tono humorístico y espontáneo del intercambio. Sus comentarios sobre las medias acumuladas en la cama o las posturas extrañas de sus compañeros contribuyeron a que la conversación fluyera de manera natural, permitiendo que cada uno compartiera sus manías sin reservas.

La diversidad de hábitos y posturas entre los coaches de La Voz Argentina evidenció que, más allá de su éxito en el escenario, cada uno conserva rituales personales a la hora de dormir. La espontaneidad y el humor con que abordaron el tema reflejaron la cercanía y complicidad que existe entre ellos, transformando una simple charla sobre el sueño en un momento inesperadamente divertido.