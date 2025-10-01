Teleshow

La explosiva versión sobre Julieta Poggio y Martín Salwe después del Martín Fierro: “Pasaron toda la noche juntos”

En LAM aseguraron que la ex Gran Hermano y el locutor compartieron momentos de intimidad en el hotel luego de la gala. La palabra de la actriz

Sol de María

Por Sol de María

Julieta Poggio y Martín Salwe, protagonistas de un rumor tras la fiesta de los Martín Fierro (Video: LAM, América TV)

El Hotel Hilton fue el escenario de uno de los episodios más comentados tras la última entrega de los Premios Martín Fierro: el supuesto encuentro amoroso entre Julieta Poggio y Martín Salwe. La versión inicial, impulsada por el equipo de LAM (América TV), sostiene que ambos compartieron algo más que una simple charla después de la gala, lo que desató una ola de rumores y especulaciones.

El origen del rumor se remonta a la madrugada posterior a la ceremonia, cuando Pepe Ochoa, panelista del ciclo de Ángel de Brito, relató en el programa que presenció una situación comprometedora entre la actriz y el periodista.

Según Ochoa, tras la fiesta, una de las productoras del ciclo vio a los dos con una actitud cercana y, poco después, afirmó que Salwe habría subido al sexto piso del hotel, donde Poggio tenía su habitación. “Empiezo a atar cabos. Coincidía con que este personaje estaba entrando a un cuarto, y ese cuarto era de la chica con la que se habían besado anteriormente”, detalló. El panelista agregó que el locutor no tenía autorización para acceder a una habitación, por lo que necesitó la ayuda de Poggio para subir, y que ambos “pasaron toda la noche juntos”.

Julieta Poggio desmintió un romance
Julieta Poggio desmintió un romance y aclaró que solo dio un beso a Salwe (RS Fotos)

Durante su aparición en LAM, Pepe contó: “Martín Salwe pasó la noche con Juli Poggio. Ella fue a la habitación, luego él disimuladamente fue hasta el sexto piso. Juli Poggio habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos”.

Mientras los panelistas del ciclo de Ángel de Brito y testigos del evento sostenían la hipótesis de un encuentro íntimo, las reacciones de los protagonistas no tardaron en llegar. Fefe Bongiorno, también panelista del ciclo de América, contactó directamente a Poggio para consultarle sobre lo ocurrido: “Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos. Nada que ver con otra cosa”. Además, la actriz aclaró: “Me fui a dormir a la habitación con una amiga”, descartando así la versión de una noche con el exconcursante de El hotel de los famosos y en un intento de desmentir los rumores sobre una relación más profunda.

“A Martín Salwe le di
“A Martín Salwe le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos. Nada que ver otra cosa”, desmintió la actriz

Las opiniones de allegados y testigos, sin embargo, mantuvieron viva la polémica. Algunos de los presentes describieron el encuentro como espontáneo y divertido, mientras que otros insistieron en que la química entre la bailarina y el panelista de Pasó en América fue evidente y que la noche habría tenido un matiz más íntimo de lo que los protagonistas admitieron públicamente. Yanina Latorre, aportó un dato relevante al contexto: “Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio”, en referencia a la situación sentimental de Poggio, lo que explicaría la libertad con la que se manejó durante la gala.

Hace pocas semanas, durante su aparición en Almorzando con Juana (Eltrece), Juli contó los detalles de la relación abierta que mantiene desde hace un año con Fabrizio Maida. Durante la entrevista en el ciclo de Juana Viale, la actriz explicó con naturalidad las reglas que rigen su vínculo de pareja, haciendo énfasis en la importancia de priorizarse mutuamente y en la ausencia de celos como pilares fundamentales de su modelo amoroso.

La actriz explicó las reglas de su relación abierta en televisión nacional (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

Según relató la actriz, la principal condición que sostiene su relación es que ambos se eligen como la persona más importante en la vida del otro. “La primera regla, la principal, es siempre ser la primera persona para el otro. La primera con la que querés estar, la primera con la que querés tener una cita. El día que se pierda eso, es igual que un engaño”, afirmó la bailarina, subrayando que la prioridad mutua es el límite que no están dispuestos a cruzar. “Si estoy en un evento, puedo dar besitos, pero lo otro ya lo tengo con mi novio, no lo necesito. Son como unos permitiditos”, explicó en el programa de Eltrece.

