Teleshow

La confesión de Ángela Torres ¿sobre Rusherking?: “El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que a él le molestaba”

La cantante contó en Nadie dice nada la “venganza” que planeó para una expareja. El video

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
La confesión de Ángela Torres: "El mismo día que me separé de mi ex estuve con el que le molestaba" (Video: Nadie dice nada/ Luzu TV)

Ángela Torres como integrante del ciclo de streaming Nadie dice Nada de Luzu TV, viene mostrando toda su personalidad, luego de hacerse conocida como actriz y cantante. Este miércoles se refirió a una vivencia personal vinculada a una ruptura sentimental reciente. En su comentario, abordó una decisión tomada el mismo día que terminó una relación amorosa. El nombre de Rusherking, su último novio, no tardó en aparecer.

Al intervenir en la conversación sobre experiencias post ruptura sentimental, Ángela relató ante sus compañeros: “Yo hice algo: me separé y el mismo día fui a estar con el que a él le molestaba. ¿Viste con el que él estaba obsesionado? Bueno, ahí fui…”, expuso, picante en el ciclo conducido por Nico Occhiato. La declaración captó la atención del equipo presente, y derivó en comentarios tanto de sorpresa como de humor.

Profundizando en su relato, la artista detalló: “Ese mismo día que me separé, me cul... al que al otro le molestaba. Fue hace un tiempo, igual. Y tampoco le hice saber. Fue algo más conmigo para decir: ‘¡Tomá!’ Y no se enteró. Bueno... se está enterando ahora y le mandamos un beso”, añadió con una sonrisa y admitiendo que, hasta el momento, solo ella y su entorno inmediato conocían lo ocurrido.

El comentario dio paso a intervenciones jocosas en el programa. El humorista Martín Garabal, integrante del staff, comentó con ironía: “¡Ah, la famosa putóxica! ¡Atención Marquitos si querés construir acá!”, en referencia al supuesto interés de la cantante con el influencer Marcos “El Mito” Giles.

El episodio se suma a una etapa de alta exposición para la artista, quien semanas atrás había causado repercusión al referirse al impacto que la separación de Rusherking tuvo en su economía personal: “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, contó la hija de Gloria Carrá.

Si bien en ningún momento lo nombró al músico oriundo de Santiago del Estero, el propio conductor del programa, Nico Occhiato, lo hizo y ella no lo negó. “¿Él no colaboraba en un 25%?“, fue la pregunta de Flor Jazmín Peña y la respuesta de Ángela fue un corto y seco: ”Bah“. “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, se sinceró.

“Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”, remarcó, sobre la independencia económica que siempre tuvo. Un día después de que la actriz dio algunos detalles de su ruptura, fue el cantante quien se pronunció desde su cuenta de X por las declaraciones de su expareja.

“Hasta acá me guardé mi opinión, pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, comenzó diciendo el artista, sin mencionar a Ángela Torres. El músico se despegó de los dichos de su expareja: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito. Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido”, expresó, minutos antes del partido despedida de Lionel Messi en Argentina que se jugó a principios de septiembre.

También cuando Ángela visitó a Martín Cirio en su streaming recordó el enojo de la China Suárez, expareja de Rusherking, con ella. “La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡Y me tiene bloqueada! Es terrible“, contó, divertida. “Estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?”, lanzó.

Temas Relacionados

Ángela TorresNadie dice nadaRusherking

Últimas Noticias

El álbum de fotos de Emilia Mernes en la Paris Fashion Week: romance, gastronomía y lujosos paseos

La cantante, que viajo junto a su novio Duki, mostró el detrás de escena de su visita a Francia. Celebridades, postres y glamour

El álbum de fotos de

Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

El familión de las Trillizas de Oro se agranda. En enero, la cantante dará a luz. Fue abrir la cajita de preguntas de su Instagram y le llegó una catarata de consultas. Y en una respuesta, respondió sobre el sexo de la criatura que aguarda

Sonia Zavaleta, hija de la

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

En su día especial, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero disfrutó de una velada de música y baile rodeado de sus afectos más cercanos

Juan Otero celebró su cumpleaños

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

En pleno embarazo, la conductora homenajeó al exfutbolista por sus 33 años con una dedicatoria pública en las redes

La China Ansa celebró el

Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”

Tras el éxito de su nuevo álbum, “La vida era más corta”, la joven figura de la música urbana abrió la puerta de su intimidad y contó los detalles de aquel recital

Milo J contó cómo fue
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Feria Internacional de Turismo

La Feria Internacional de Turismo cerró su edición en Buenos Aires: más de 140 mil visitantes

Se prendió fuego una casa en Río Negro y una mujer murió atrapada en las llamas: aún no lograron identificarla

Calor y lluvias: cómo estará el tiempo durante el primer fin de semana de octubre

Vientos de 120 km/h, destrozos y sin clases: cómo se vivió al fuerte temporal de viento en Comodoro Rivadavia

Detuvieron a una mujer y a su pareja por prostituir a sus cinco hijas por comida y droga

INFOBAE AMÉRICA
Un ataque ruso dejó sin

Un ataque ruso dejó sin electricidad al “sarcófago” de Chernóbil y reavivó temores por la seguridad nuclear

Marco Rubio pidió el “rápido despliegue” de la nueva misión internacional contra las pandillas en Haití

Chicles y pastillas con sabor a tomillo podrían permitir la detección de la gripe en minutos

El ejército de Estados Unidos comenzó a reducir sus tropas en Irak

Cuál es el peculiar aroma que utiliza la viuda negra occidental para atraer pareja

TELESHOW
Sonia Zavaleta, hija de la

Sonia Zavaleta, hija de la trilliza María Emilia y embarazada de cuatro meses, reveló si espera una nena o un varón

Juan Otero celebró su cumpleaños con un festejo íntimo: amigos, familia y mucho animal print

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

Milo J contó cómo fue el primer show de su vida en la vía pública: “Por una hamburguesa”

Susana Giménez le respondió a Vero Lozano tras su enojo en el Martín Fierro: “Si no quiere ir a la fiesta, que no vaya”