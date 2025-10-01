El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"

La empresaria despertó la curiosidad de los usuarios con sus historias en las redes (Instagram)

En febrero pasado, la vida de Eduardo y Elina Constantini dio un giro cargado de emoción y ternura con la llegada de su primera hija en común, Kahlo. Desde entonces, la empresaria y el fundador de Malba disfrutan a pleno de la crianza y los pequeños hitos cotidianos junto a la bebé, compartiendo con sus seguidores postales, reflexiones y aprendizajes en esta nueva etapa familiar. Sin embargo, este miércoles por la tarde, Elina dejó a todos boquiabiertos con un posteo tan enigmático como viral, que volvió a poner a la pareja en el foco de las miradas del mundo del espectáculo.

A través de sus historias de Instagram, la fundadora de la Semana de la Alta Costura Argentina sorprendió al subir una imagen que disparó rumores y especulaciones. En la foto se observan dos bebés vestidos con prendas idénticas que llevan la inscripción “Twin Baby”, ambos con gorritos celestes y abrazados a sus peluches, formando una escena de absoluta ternura y complicidad. Debajo, Elina escribió: “¿¡Se vienen !?”, junto con emojis de carita cómplice, carita soñadora y corazones azules. Sin ningún otro agregado, la publicación abrió paso a consultas de si se viene un anuncio de nuevos integrantes en la familia Constantini o se trataba de un guiño ante un posible embarazo de gemelos perteneciente a un ser querido.

El posteo, mucho más sugestivo que informativo, no tardó en encender las redes sociales y generar una ola de comentarios. En cuestión de minutos, los mensajes, capturas y teorías inundaron grupos, portales y perfiles faranduleros. Pero fiel a su estilo, Elina prefirió dejar el misterio en el aire, evitando confirmaciones o desmentidas y manteniendo la incógnita acerca de si la familia sumará o no nuevos miembros en el corto plazo.

El posteo de Elina que llamó la atención en su cuenta (Instagram)

Mientras tanto, la empresaria continúa enfocada en el presente, muy cerca de Kahlo y de su esposo. A pesar del revuelo digital, Elina mantuvo sus rutinas familiares y laborales, recordando que prefiere celebrar sus grandes momentos lejos del estruendo de los flashes y los titulares sensacionalistas. Solo unos meses atrás, había elegido el programa Puro Show (El Trece) para contar, en un mano a mano sincero, cómo transitó la maternidad, cómo es su día a día con la beba recién nacida y cómo enfrenta las miradas ajenas hacia su relación con Eduardo.

En esa conversación, Elina se mostró plena y honesta acerca de los cambios físicos tras el parto y la readaptación a la vida cotidiana: “Fui mamá hace dos meses y medio y estoy muy bien y feliz, acompañando al Museo Sívori en esta apertura. Todavía tengo mi pancita chiquita, pero bueno, es muy reciente todo”, contó sin rodeos. Relató, para sorpresa y envidia de muchas madres primerizas, que la experiencia con Kahlo está marcada por el descanso y el equilibrio. “Es una santa. Llevamos súper bien esta nueva etapa. Duermo más ahora que antes, no lo puedo creer”, reveló, dando cuenta no solo de una adaptación óptima, sino también de la alegría por cada noche tranquila.

Elina Costantini se sinceró al hablar sobre su maternidad y las críticas hacia su marido, Eduardo (Puro Show - El Trece)

Lejos de asumir sola la tarea de cuidar a la pequeña, la empresaria subrayó el papel clave de su pareja: “Eduardo me ayuda muchísimo con todo, lo mejor que hace es dormirla, pero está muy presente”. Respecto a las rutinas familiares, explicó que la clave para sobrellevar la etapa inicial fueron los horarios claros y el acompañamiento mutuo. “Más allá de la suerte, también tenemos una rutina con tres siestas, el momento del baño y demás cosas que colaboran. Nació buena. Se lleva súper bien con Eduardo”, agregó, resaltando la armonía en el clima del hogar.

Además, Elina se mostró sin vueltas ante los comentarios y críticas que suele recibir en redes sociales, especialmente aquellos dirigidos a su pareja y la diferencia de edad. “A mí me encantan los haters porque son super originales. Me gusta que contesten, que se creen debates, me divierte pensar quién es la persona que está del otro lado, me los imagino físicamente y cómo será quien escribe”, comentó entre risas y desdramatizando los embates públicos.