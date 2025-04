Elina Constantini habló de su maternidad y defendió a su esposo de las críticas que recibe de los haters en redes

Elina Costantini habló de los haters que critican a su pareja

A dos meses de ser mamá, Elina Costantini reapareció públicamente por primera vez. Feliz por la nueva etapa que atraviesa en su vida, la empresaria habló de su maternidad y contó cómo se siente. En ese contexto, la fundadora de la Semana de la Alta Costura Argentina, se refirió al vínculo con su esposo Eduardo y las críticas que este recibe de parte de los haters.

“Fui mamá hace dos meses y medio y estoy muy bien y feliz, acompañando al Museo Sívori en esta apertura. Todavía tengo mi pancita chiquita, pero bueno, es muy reciente todo”, comenzó diciendo Elina, en diálogo con Puro Show (eltrece) al referirse a los cambios físicos tras el parto.

Durante la entrevista, Costantini sorprendió al revelar cómo transcurre su cotidianeidad con la beba recién nacida, destacando el descanso nocturno ininterrumpido que han logrado. “Es una santa. Llevamos super bien esta nueva etapa. Duermo más ahora que antes, no lo puedo creer”, relató. A su vez, subrayó la implicancia de su pareja, Eduardo, en las tareas de cuidado: “Eduardo me ayuda muchísimo con todo, lo mejor que hace es dormirla, pero está muy presente”.

Elina y Eduardo Constantini durante su embarazo

Según detalló, la organización familiar incluye rutinas definidas que favorecen la adaptación de la bebé y el descanso de ambos progenitores. “Más allá de la suerte, también tenemos una rutina con tres siestas, el momento del baño y demás cosas que colaboran. Nació buena. Se lleva súper bien con Eduardo”, añadió.

Frente a las críticas que recibe habitualmente por redes sociales, muchas de ellas dirigidas a su vínculo con el empresario Eduardo Costantini, Elina optó por una actitud distendida y alejada del conflicto. “A mí me encantan los haters porque son super originales. Me gusta que contesten, que se creen debates, me divierte pensar quién es la persona que está del otro lado, me los imagino físicamente y cómo será quien escribe”, comentó entre risas.

En particular, rechazó la idea de que su relación esté motivada por intereses materiales. “No me molesta para nada. Yo trabajo desde los 12, tengo 34 años y me maté trabajando”, afirmó.

A diferencia de lo que suele suceder en su rutina habitual, Costantini anunció que por primera vez hará una pausa profesional. “Recién este año con la beba voy a frenar unos meses porque quiero disfrutar cada minuto, es una beba muy deseada y no sé si seré mamá otra vez”, dijo. Cerró su intervención sin cambiar su tono irónico, haciendo referencia a quienes la cuestionan en redes: “Yo trabajo a morir, así que me divierte. Que sigan opinando”.

En febrero de 2025, la pareja festejó su aniversario con un significado especial: el primer mes de su hija Kahlo Milagro

En febrero de 2025, Elina y Eduardo celebraron sus cinco años de amor. Desde su cuenta de Instagram, Elina compartió un mensaje conmovedor. En una imagen donde se ve a su esposo disfrutando de una taza de té, la modelo y mamá primeriza abrió su corazón: “Amor, si supieras la manera en que te amo”.

Sus palabras no fueron solo una declaración de amor, sino un testimonio de un destino que, según ella, se había escrito mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Así, recordó los momentos de dolor, las súplicas silenciosas a la vida y a Dios por encontrar al amor de su vida.

“Un millón de veces me hicieron sufrir, y susurrando y no susurrando imploré conocerte. Y llegaste”, destacó Elina, quien definió su unión con Eduardo como un amor dhármico, un vínculo espiritual tan profundo que, según ella, nadie más podría comprender. “Almas gemelas”, escribió sin titubear, dando cuenta de la intensidad de su conexión.

Pero lo más impactante fue la revelación de un sueño compartido: “Siempre deseaste conocer a la mujer de tus sueños, me contaste que lo soñabas desde niño… Y Dios así lo quiso. Como quiso este milagro repentino, como un rayo divino, que invadió nuestras vidas y llegó: Kahlo”.