Tras su separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa tuvo un encuentro con Momi Giardina en los Martín Fierro

En una mezcla de angustia, tristeza y entredichos, Milett Figueroa busca dar vuelta la página y dejar atrás su separación de Marcelo Tinelli. En el medio de ese proceso, este lunes, la peruana dijo presente en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro por su labor en el Cantando 2024. Sin embargo, la modelo protagonizó un particular encuentro cuando fue abordada por Momi Giardina, quien también fue pareja del histórico conductor años atrás.

“Estoy muy contento, estoy muy feliz, están preciosos”, comenzó diciendo Figueroa al ser recibida por Momi y Santiago Talledo. Inmediatamente, Giardina hizo referencia al vínculo que las unía: “Vos también reina, te digo que hay muchos portales que buscaban este encuentro”. En la misma línea, el panelista de Luzu Tv agregó: “Yo cuando se acercó Milett dije: “Viene para acá””. Lejos de mostrar incomodidad por la situación, la peruana asintió con la cabeza y sonrió, buscando evitar el tema, fue así como, segundos después, desvió la conversación y comentó: “Estoy muy contenta de verdad, de que me han invitado con el panel de Cantando 2024. Primera vez aquí, es un honor como peruana estar acá, la verdad muy feliz y con ganas de celebrar con ustedes”.

Marcelo Tinelli recordó con cariño su relación con Momi Giardina: “La adoro, la amo”

Continuando con la charla, Giardina le consultó: “¿Tenés alguna cábala? ¿Hiciste algo antes de venir?”. Lejos de sorprender con alguna llamativa costumbre, Figueroa se despidió diciendo: “Nada, creo que salir con la intención de disfrutar, de celebrar mi trabajo que me encanta, que nos une, y que sobre todo venir aquí a celebrar con ustedes que me han recibido con tanto cariño, siempre es un placer”.

Días atrás, Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores en Estamos de Paso (Carnaval Stream) al anunciar en vivo su separación de Milett Figueroa. La figura de la televisión subrayó que no existen situaciones conflictivas entre ambos y destacó el afecto que mantiene por la modelo. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”. Tinelli se mostró agradecido por el periodo compartido y enfatizó la importancia de una despedida cordial. “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, sostuvo.

En ese mismo stream, por primera vez, Tinelli se refirió ante las cámaras, a su vínculo anterior con Momi Giardina. Durante la emisión, el conductor expresó su aprecio y afecto por la humorista de Luzu TV y exbailarina de ShowMatch, generando una conversación distendida con sus compañeras de panel.

Milett Figueroa busca dejar atrás su separación de Marcelo Tinelli

El diálogo tomó otro rumbo cuando Tinelli, al referirse a Giardina, declaró: “A Momi la adoro, la amo. Momi es una genia...”, lo que provocó la inmediata reacción de Sabrina Rojas y Carla Conte. Ambas, desde la conducción, lo alentaron a profundizar sobre ese vínculo. El presentador reafirmó su declaración diciendo: “Yo a Momi la amo profundamente”.

Ante la insistencia, especialmente de Sabrina Rojas, sobre la duración y naturaleza de la relación, Tinelli optó por contestar en tono de humor y de manera evasiva. No ofreció detalles sobre el tiempo que compartieron fuera del aire y prefirió destacar la buena relación con Giardina en el presente. El conductor evitó confirmar detalles sobre el romance, que según trascendió, habría ocurrido antes de su relación con Milett Figueroa.

El vínculo quedó en evidencia el año pasado cuando Momi Giardina lo reconoció en una entrevista con LAM (América TV). En esa ocasión, Giardina contó que el encuentro con Tinelli se produjo luego de una separación, detallando que ambos estaban solteros y que la relación fue discreta. Explicó que nunca se mostraron públicamente como pareja y describió esa etapa como un “salvavidas” en su vida personal.

Consultada sobre el grado de enamoramiento, Giardina relató que venía de una relación larga y que, por entonces, tenía costumbres “más tradicionales” sobre los vínculos. Comentó que experimentó el encuentro con Tinelli con naturalidad, aunque aclaró que la relación duró un tiempo “mediano” y que ambos mantuvieron la discreción durante ese período.