Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres: las reacciones de los famosos

Oriana Sabatini sorprendió al mundo del espectáculo con el anuncio de su embarazo, lo que provocó una reacción inmediata y masiva, tanto en el ámbito familiar como entre celebridades y figuras del deporte argentino. El anuncio oficial fue realizado a través de las redes sociales de la propia cantante y actriz, lo que sumó un matiz de intimidad y cercanía, y atrajo la mirada de los principales medios nacionales e internacionales. Un dato no menor: Catherine Fulop, madre de la artista, aún no se manifestó públicamente sobre la noticia.

La primera reacción llegó por parte de la propia Oriana en X, acompañado de un gif en la que el personaje Sheldon Cooper se muestra impactado, condensa el tono sorpresivo: “ai chicxs se fue todo a la mierda, estamos re grandes”. Antes, en Instagram, la cantante había oficializado el “primer posteo de nosotros tres”, sellando la llegada del nuevo integrante de la familia junto a Paulo Dybala. Este anuncio generó un efecto cascada con miles de reacciones y comentarios.

Las primeras respuestas vinieron del círculo íntimo. Ova Sabatini, padre de la cantante, agradeció el cariño de los seguidores: “Gracias chicos por tanta felicidad! Los amo”. De manera casi inmediata, Tiziana Sabatini, la hermana menor de la cantante, compartió el video en sus propias historias de Instagram y, sin poder contener la emoción, escribió en letras mayúsculas: “VOY A SER TÍAAAAAA”. Mientras tanto, la comunidad de seguidores, atentos a cada movimiento en redes, puso el foco en la falta de respuesta de Catherine Fulop.

En representación de la familia ampliada y de amigos del entorno, las respuestas no tardaron en multiplicarse. Rodrigo de Paul escribió “Siiiii”, con una cadena de corazones que evidencia una relación cercana, y Leandro Paredes reafirmó el clima afectivo: “Los amo”. Por su parte, Camila Galante, pareja de Paredes, expresó: “¡Los amoooooo con todo mi ser a los tres!”, manifestando la alegría de los allegados.

Con el correr de los minutos, las felicitaciones de figuras del espectáculo argentino y artistas internacionales reforzaron la magnitud del evento. María Becerra, referente del pop y la música urbana, aportó un mensaje contundente: “AAAAAAA. FELICITACIONES”. Lo mismo hicieron creadores de contenido como Marti Benza, quien escribió: “¡Qué emoción! Felicitaciones”; Sofía Gonet, con un entusiasta “¡Qué lindooooos!”; Delfi Ferrari, que comentó: “Awww, felicitaciones”, y Naza Di Serio, quien manifestó un afecto especial: “¡Los amo!”.

No pasaron inadvertidas las palabras de Marley, referente de la televisión, que sumó simplemente: “Felicitaciones”. Claudia Villafañe, empresaria y figura querida por la comunidad futbolística, comentó: “¡Vamos! Los quiero tanto. Felicidades”. El clima de celebración se extendió a toda la comunidad artística, con mensajes de Juli Castro y Giannina Maradona: “Aaaaaa, ¡qué hermosura! ¡Felicitaciones!”.

Desde la música y la producción, la reacción de Bizarrap tomó forma en dos mensajes: “QUEEEEEEEEEE” y “VAMOS CARAJO”, que sumaron miles de reacciones, reflejando el buen vínculo con la familia Sabatini-Dybala. Juli Argenta felicitó con un mensaje que prioriza el bienestar: “Felicidades hermosa, que sea con mucha salud y amor para esa familia divina que tienen”. También se sumó Barbie Vélez, quien celebró el embarazo con íconos de felicidad.

Las reacciones abarcaron distintos formatos y estados anímicos. Diego Leuco contestó con una serie de corazones, mientras que desde el universo televisivo Mariano de la Canal y Darío Barassi transmitieron cariño y admiración: “Ayyyyyy”; “Felicidades amigo”, escribió Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección, consolidando el puente entre el espectáculo y el deporte. Otros como Cami Jara y Pepe Ochoa celebraron con entusiasmo: “¡Daleeeeee!”, “¡Ayyy!”.

La repercusión digital tomó fuerza también entre deportistas de élite. Paula Pareto compartió: “¡Wuwwww, qué lindos! Felicidades, hermosa familia”, combinando festejo y buenos deseos. Esta interacción da cuenta del alcance transversal de la noticia.