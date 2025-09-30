Teleshow

El emotivo encuentro de Charly García con los brasileños de Paralamas

La icónica banda volvió al país luego de ocho años y Charly no se quiso perder el show. A modo de homenaje, “El rap de las hormigas”

Charly García viendo a Paralamas

Este fin de semana, la banda de rock brasileña Paralamas (alguna vez Os Paralamas Do Sucesso) volvió a tocar en nuestro país tras ocho años de ausencia. La cita fue en C Art Media, donde el trío formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro y João Barone hizo un repaso por sus 40 años de carrera.

A la excitación de ver a los brasileños en vivo después de tanto tiempo -con clásicos de la banda como “Inundados”, “Uma Brasileira”, “Dos Margaritas” y “Track Track”, tema firmado por un tal Fito Páez- se le sumó un momento emotivo de esos que están destinados en quedar en el recuerdo: la visita de Charly García, amigo de la banda, como que más de una vez intercambiaron colaboraciones.

“Nos quedamos muy contentos con la presencia de Charly García en nuestro show de Buenos Aires. Charly es un gran amigo y influencia a los Paralamas”, escribió la banda en sus redes, acompañando un video donde Charly disfruta mientras el trío encara una versión de “El rap de las hormigas”, el tema incluido de Parte de la religión, el álbum de 1987.

Los Paralamas junto a Charly
Los Paralamas junto a Charly después del show

En definitiva, la histórica rivalidad futbolera, cuando se trata de música, y en concreto de Charly (o Fito, o Luca, también grandes amigos de la banda) se convierte en hermandad. No casualmente, desde hace años, un chiste se repite. Y dice que los Paralamas son la banda de rock argentino más popular de Brasil y el grupo de rock brasileño más popular de Argentina.

Año de premios

Lo que está claro, es que el que va terminando resultó un año de distinciones varias para Charly. Recordemos: el reconocimiento más alto de la música popular argentina, el Konex de Brillante, le fue otorgado en su edición 2025, quien se suma así a una lista histórica de figuras como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi. Este galardón, que representa la máxima distinción de la Fundación Konex, destaca la trayectoria más sobresaliente de la última década en el ámbito musical nacional.

La Fundación Konex, presidida por Luis Ovsejevich, junto a la presidenta del Gran Jurado, Sandra Mihanovich, comunicó que tras la entrega de los Diplomas al Mérito a las cien personalidades más relevantes de la música popular en veinte disciplinas, el Gran Jurado seleccionó en cada quinteto a quienes ostentan la carrera más significativa entre 2015 y 2024. Estas figuras recibirán el Konex de Platino, mientras que entre los galardonados con el Konex de Platino y las Menciones Especiales se eligió a Charly García como la personalidad más destacada para recibir el Konex de Brillante.

En las ediciones anteriores de los Premios Konex dedicadas a la música popular, el Konex de Brillante fue entregado a Atahualpa Yupanqui en 1985,Mercedes Sosa en 1995, Horacio Salgán en 2005 y Dino Saluzzi en 2015, consolidando así un linaje de referentes fundamentales en la historia musical argentina.

El listado de Konex de Platino de este año abarca una amplia variedad de géneros y estilos. Entre los distinguidos se encuentran José “Pepe” Colángelo como solista de tango, la Orquesta del Tango de Buenos Airescomo conjunto de tango, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisien la categoría de solista de folklore, y Los Manseros Santiagueños como conjunto de folklore. En jazz, los reconocimientos fueron para Ricardo Lew y Escalandrum. El rock tuvo como premiados a David Lebón y Divididos, mientras que en pop se destacaron Lali Espósito, Babasonicos y Miranda!. Otros galardonados incluyen a La Delio Valdez en música tropical, Wos en urbano,CA7RIEL & Paco Amoroso en alternativo/nuevo, y Hernán Cattaneo en DJ/electrónica.

Es un año cargado de reconocimientos para el músico, que está a punto de estrenar su colaboración con Sting. El martes 19 de agosto, Charly recibió el Doctorado Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La decisión de otorgar este reconocimiento surgió de la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, que propuso a Charly García por su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

Recibiendo el Doctorado Honoris Causa
Recibiendo el Doctorado Honoris Causa por la UBA (Foto: Jaime Olivos)

“Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”, dijo el músico con su clásico sentido del humor ante la flamante distinción.

