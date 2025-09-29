Teleshow

La sorpresa que los jugadores de la Selección Argentina le prepararon a Abel Pintos por sus 30 años de carrera

El homenaje al cantante en La peña de Morfi reunió saludos de Ángel Di María, Julián Álvarez y Diego Milito, quienes destacaron su talento, humildad y la conexión que mantiene con el mundo del fútbol. El video

El homenaje a Abel Pintos reunió mensajes de admiración de figuras del fútbol argentino y mundial (Video: La peña de Morfi, Telefe)

El homenaje a Abel Pintos por sus 30 años de carrera reunió mensajes de admiración y afecto de figuras destacadas del fútbol argentino y mundial, quienes resaltaron tanto su talento como su calidad humana. En el inicio del tributo realizado en La peña de Morfi (Telefe), ciclo conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco, Ángel Di María fue el primero en hablar, y a través de un video grabado en la intimidad de su hogar le regaló palabras de admiración y gratitud.

El campeón del mundo y actual delantero de Rosario Central expresó: “Quería felicitarte por tus 30 años de carrera y desearte muchísimos éxitos más. Te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho y lo mejor”. La emoción de Abel ante el mensaje del “Fideo” se hizo evidente al recordar un momento compartido en un partido de la selección argentina. “Tuve la oportunidad de poder cantar en el partido de la selección, en el que él decidió decir: ‘Bueno, hasta acá con esta etapa’. Todos estábamos profundamente conmovidos, pero fue muy fuerte estar cerca, no solamente porque uno se pone cholulo, sino porque pude ver de cerca lo que significaba para él”, reveló.

Abel Pintos celebró 30 años de carrera con emotivos recuerdos y anécdotas junto a futbolistas

Además, continuó contando su vivencia aquella noche. “Todos creíamos que nosotros, que lo amamos, estábamos conmovidos, pero él estaba seguramente mucho más emocionado que todos nosotros. Una imagen que tengo, que estaba en el medio del estadio, es de él ahí con su familia, y parecía como que tenía puesto un escudo. Siempre se muestra con su familia, muy unido. Fue fuerte para mí verlo ahí tan de cerca y me emocionó mucho más, porque lo vi como ser humano más que como ídolo”, relató durante su homenaje.

El reconocimiento continuó con la participación de Julián Álvarez: “Quería saludarte en este momento tan especial, agradecerte por tu música, por todo lo que nos das. Se me viene a la cabeza cuando fuimos a verte ahí en Argentina, que en principio íbamos con Emilia y terminamos siendo como 20. Con Mora nos recibieron 10 puntos, con mucha amabilidad. Quería destacar eso, más allá de la música, lo gran persona que sos, tu humildad, tu simpleza. Felicitaciones por estos 30 años en la música. Espero que sean muchos más regalando tanto amor, tanta felicidad, alegría y paz a todos nosotros. Te mando un abrazo enorme”, afirmó el delantero.

Julián Álvarez resaltó la humildad
Julián Álvarez resaltó la humildad y generosidad de Abel Pintos en un mensaje especial

La relación cercana entre ambos fue subrayada por el propio músico, quien compartió: “Con Julián es el único de estos ídolos con los que las cosas se dieron para que tengamos una relación de ida y vuelta, de mandarnos mensajes cada tanto. Cuando yo voy a tocar a Córdoba, siempre le digo: ‘Che, voy a tocar a Córdoba, avisale a las tías, a las primas, a los primos’. Y me gusta lo que cuenta, porque justamente siempre le digo: ‘Dale, avisale a todos los tíos’. Y me dice: ‘No, bueno, somos 40’. Termina soltando, pero al principio arranca siempre así, humilde. Y me encanta. Es muy raro para mí”.

También recordó anécdotas junto al joven goleador. “A veces veo los goles que mete en Europa, no me puedo contener y le mando mensajes. Yo le mando un mensaje y por ahí le pongo: ‘Loco, vi el gol de ayer, te felicito, sos un capo’. Y cuando lo termino de mandar, pienso: ‘Yo soy un tarado, ¿cómo le voy a mandar eso?. El tipo debe decir: “Sí, es lo que mejor sé hacer”’. Pero se pone re contento que le haya mandado. Y al toque me manda un mensaje y tipo te cuenta lo que le pasó: ‘No, sí, porque cuando lo agarré, no sé qué’. Este pibe es un enorme, es un enorme porque es súpertalentoso, pero al mismo tiempo y por sobre todas las cosas, muy humilde. Así que me alegra mucho su saludo”, compartió el cantante.

Diego Milito expresó su admiración
Diego Milito expresó su admiración por Abel Pintos y destacó la pasión compartida por Racing Club

El homenaje del programa sumó la voz de Diego Milito, quien resaltó la admiración y el respeto que siente por el artista: “Hola, Abel, querido. ¿Cómo estás? Bueno, qué placer y qué honor para mí poder estar presente en este reconocimiento que te están haciendo ahí en Morfi. Aprovecho para saludar a todos los presentes. Sabés muy bien de mi cariño, de mi respeto y de mi admiración hacia vos", comenzó El Principito.

“Quiero felicitarte por estos 30 años de trayectoria y espero que puedas disfrutar de este merecido reconocimiento. Te mando un grandísimo abrazo. Como todos saben, además nos une una gran pasión que es el Racing Club de Avellaneda, así que ya nos veremos. Te mando un fuerte abrazo, felicitaciones y que sigas disfrutando de todos los éxitos”, cerró el actual presidente de La Academia.

