Teleshow

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

El conductor habló con Ángel de Brito y reflexionó sobre las formas de comunicar la ruptura con la modelo peruana luego de dos años de relación

Guardar
Marcelo TInelli, la prensa y el fin de su vínculo con Milett Figueroa (Bondi LIve)

Marcelo Tinelli visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming y en una extensa entrevista habló de todos los temas. En su paso por Ángel responde (Bondi Live), parte de la charla se la llevó el vínculo con sus exparejas. Así, el conductor se refirió a las madres de sus hijos (Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdés) y también a Milett Figueroa, de quien anunció su separación el miércoles pasado, durante la emisión del segundo programa de Estamos de paso, su nuevo programa de streaming. Y en este caso puntual, realizó una autocrítica.

“Estoy hablando con Milett porque creo que lo del miércoles llegó a una situación demasiado extrema”, señaló con cierto arrepentimiento por lo ocurrido al aire. “Podría haber sido hablado de otra manera, me parece que nos faltan charlas personales”, agregó, y profundizó al respecto.

Es un error mío haber jugado esa carta al aire. Podríamos haber hecho un comunicado, charlado de otra manera. Estuvimos hablando este fin de semana, ella se sintió afectada y yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro”, argumentó. En este punto, hizo referencia al rebote mediático que tuvo la noticia en Perú, de donde es oriunda la modelo. “Parecía una pelea entre dos países, se enojaron mucho conmigo”, graficó.

Marcelo Tinelli habló del fin de su relación con Milett Figueroa (Bondi Live)

Respecto al futuro inmediato, el ex VideoMatch dijo que charla a menudo con Milett con quien tienen algunos asuntos por resolver. Con relación a lo estrictamente profesional, aseguró que la peruana va a formar parte de la segunda temporada de Los Tinelli, que se verá próximamente por Amazon. “Separados o no, va a estar. Es un reality”, justificó.

De vuelta al modo en el que informó la ruptura, reconoció. “Yo pongo la vara muy alta y no me doy cuenta. Con un comunicado hubiera sido de otra manera”, admitió. “A veces te olvidas que sos Tinelli”, interpretó de Brito, y el propio Marcelo estuvo de acuerdo. “Y en eso la dejo muy expuesta a ella, a la familia, a mis amigos, a todos”. Y para evitar que queden rencores, aprovechó para mandarle un saludo a Marta, la madre de su exnovia, a quien también convocó para el proyecto familiar.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa Carnaval Stream)

La noticia de la separación la dio el propio Marcelo en su flamante programa de Carnaval Stream, en el que comparte pantalla con dos de sus hijas. El histórico conductor lo dijo al aire y sorprendió a la audiencia de Estamos de paso y a sus propios compañeros de trabajo. “Nos hemos separado con Milett. Quiero mandarle un beso”, expresó Tinelli, y aclaró que la separación se produjo en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, en mi programa”, agregó, y esas palabras y esas maneras son las que revisó en la charla con de Brito.

El conductor resaltó que no existen situaciones conflictivas entre ambos y enfatizó el tinte de la ruptura: “El amor que le tengo se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también. Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, agregó, y cerró con un mensaje para el entorno de su flamante exnovia. “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliMilett FigueroaÁngel de Brito

Últimas Noticias

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Imágenes inéditas muestran a la actriz rodeada de sus padres y amigos, reflejando la alegría y el apoyo que recibe en esta etapa tan especial, como es la llegada del primer hijo

Sofía Pachano comparte la emoción

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

El actor habló de su participación en Chiquititas y rememoró cuando le cantó una canción a la actriz cuando estaba embarazada de su hijo Franco

Facundo Arana recordó a Romina

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año

Desde su instauración en 1992, el galardón de APTRA se convirtió en el más preciado por las figuras y reflejó diferentes momentos del espectáculo. El inicio disruptivo, el auge de la ficción y el peso de los programas por sobre los nombres propios

Quiénes fueron los ganadores del

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

A través de las redes sociales, el protagonista de Rocky compartió un collage y un mensaje especial para Fernando en su día

Entre abrazos y recuerdos familiares:

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

El cantante dio a conocer la noticia desde el escenario y adelantó el sexo del bebé que espera con Martina, su pareja de bajísimo perfil

Benjamín Amadeo anunció la llegada
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ejercicio físico previene el

El ejercicio físico previene el cáncer: nueva evidencia muestra que caminar rápido disminuye el riesgo tumoral

“Cuando haya algo digno de comunicar, lo haremos”, dijo Kicillof sobre una visita a Cristina Kirchner

Milei llevó la campaña a Tierra del Fuego y defendió el rumbo: “¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?”

Cuáles son los síntomas de alerta de infarto y cómo distinguirlos de otras afecciones

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta de droga al menudeo

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que Benjamin

Donald Trump aseguró que Benjamin Netanyahu aceptó la propuesta de Estados Unidos para Gaza

Desde la Casa Blanca, Trump y Netanyahu dialogaron con el primer ministro de Qatar tras el ataque de Israel a Doha

La economía como desenlace y principio

El primer ministro de Hungría negó la soberanía de Ucrania y se profundiza la tensión con Kiev

El crecimiento estancado y la alta inflación complican los planes del gobierno laborista en Reino Unido

TELESHOW
Sofía Pachano comparte la emoción

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”