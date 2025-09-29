La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Marcelo TInelli, la prensa y el fin de su vínculo con Milett Figueroa (Bondi LIve)

Marcelo Tinelli visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming y en una extensa entrevista habló de todos los temas. En su paso por Ángel responde (Bondi Live), parte de la charla se la llevó el vínculo con sus exparejas. Así, el conductor se refirió a las madres de sus hijos (Soledad Aquino, Paula Robles y Guillermina Valdés) y también a Milett Figueroa, de quien anunció su separación el miércoles pasado, durante la emisión del segundo programa de Estamos de paso, su nuevo programa de streaming. Y en este caso puntual, realizó una autocrítica.

“Estoy hablando con Milett porque creo que lo del miércoles llegó a una situación demasiado extrema”, señaló con cierto arrepentimiento por lo ocurrido al aire. “Podría haber sido hablado de otra manera, me parece que nos faltan charlas personales”, agregó, y profundizó al respecto.

“Es un error mío haber jugado esa carta al aire. Podríamos haber hecho un comunicado, charlado de otra manera. Estuvimos hablando este fin de semana, ella se sintió afectada y yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro”, argumentó. En este punto, hizo referencia al rebote mediático que tuvo la noticia en Perú, de donde es oriunda la modelo. “Parecía una pelea entre dos países, se enojaron mucho conmigo”, graficó.

Marcelo Tinelli habló del fin de su relación con Milett Figueroa (Bondi Live)

Respecto al futuro inmediato, el ex VideoMatch dijo que charla a menudo con Milett con quien tienen algunos asuntos por resolver. Con relación a lo estrictamente profesional, aseguró que la peruana va a formar parte de la segunda temporada de Los Tinelli, que se verá próximamente por Amazon. “Separados o no, va a estar. Es un reality”, justificó.

De vuelta al modo en el que informó la ruptura, reconoció. “Yo pongo la vara muy alta y no me doy cuenta. Con un comunicado hubiera sido de otra manera”, admitió. “A veces te olvidas que sos Tinelli”, interpretó de Brito, y el propio Marcelo estuvo de acuerdo. “Y en eso la dejo muy expuesta a ella, a la familia, a mis amigos, a todos”. Y para evitar que queden rencores, aprovechó para mandarle un saludo a Marta, la madre de su exnovia, a quien también convocó para el proyecto familiar.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa Carnaval Stream)

La noticia de la separación la dio el propio Marcelo en su flamante programa de Carnaval Stream, en el que comparte pantalla con dos de sus hijas. El histórico conductor lo dijo al aire y sorprendió a la audiencia de Estamos de paso y a sus propios compañeros de trabajo. “Nos hemos separado con Milett. Quiero mandarle un beso”, expresó Tinelli, y aclaró que la separación se produjo en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, en mi programa”, agregó, y esas palabras y esas maneras son las que revisó en la charla con de Brito.

El conductor resaltó que no existen situaciones conflictivas entre ambos y enfatizó el tinte de la ruptura: “El amor que le tengo se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también. Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, agregó, y cerró con un mensaje para el entorno de su flamante exnovia. “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”.