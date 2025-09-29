Teleshow

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

A través de las redes sociales, el protagonista de Rocky compartió un collage y un mensaje especial para Fernando en su día

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Nico Vázquez mostró cómo fue la juntada con sus seres queridos para el cumpleaños de su papá (Instagram)

El éxito de Rocky no le da respiro: funciones agotadas, críticas elogiosas y ovaciones en cada noche de cartel han convertido a Nico Vázquez en uno de los protagonistas indiscutidos de la escena teatral argentina. Sin embargo, en plena vorágine profesional, el actor demuestra una y otra vez que nada es tan importante como el tiempo y el amor dedicados a la familia. Y en las últimas horas, esa prioridad volvió a quedar en evidencia con un homenaje especial: celebró el cumpleaños de su papá, Fernando, y lo hizo como más le gusta, a través de recuerdos, palabras y la calidez de un encuentro familiar.

En una serie de historias de Instagram, Nico eligió compartir un collage que salió directo desde el corazón. La publicación conjuga varias épocas: en uno de los recortes se los ve a él y a su hermano fallecido, Santiago, siendo niños, abrazados a su padre, con el clásico aire ochentoso de los álbumes familiares. A esa imagen le sumó un retrato actual junto a Fernando, evidencia de que los años pasan, pero los roles y el cariño permanecen intactos. Completan el homenaje postales recientes de Fernando disfrutando de caminatas bajo el sol y momentos distendidos en un café porteño, gestos simples que resumen toda una vida.

Al pie de esas imágenes, Nico volcó un mensaje cargado de afecto y gratitud: “Feliz cumple, pa. Te lo deseo con el alma. Que seas todo lo feliz que puedas. Gracias por enseñarme el amor con tus gestos, más que con tus palabras. Sos mi Rocky. ¡Te amo!”. El saludo no fue solo un guiño al cumpleaños, sino toda una declaración de admiración y reconocimiento a los valores que el padre le transmitió. Asimismo, al llamarlo “mi Rocky”, Nico no solo cita el nombre del espectáculo que hoy lo tiene en la cresta de la ola, sino que rinde tributo a la fortaleza, superación y presencia constante de su papá en la vida real, mucho más allá del escenario.

El actor hizo un collage
El actor hizo un collage con algunas fotos de su padre (Instagram)

La elección de compartir el momento en sus redes se suma al lado íntimo de Vázquez. Quien sigue los pasos del artista sabe que, más allá del brillo del éxito o los proyectos mediáticos, el actor suele abrir su intimidad solo en instancias realmente significativas. En ese marco, familia y afecto son dos palabras constantes en sus posteos, y en fechas como éstas, esas prioridades cobran un protagonismo todavía más tierno y genuino.

La jornada de celebración no consistió solo en imágenes; las palabras también se hicieron presentes en el encuentro familiar. Nico subrayó el afecto con una reunión que incluyó a su mamá Mirtha, su hermana Soledad y sus sobrinos. “Te amo, pa”, volvió a marcar en otra historia, esta vez musicalizada con el clásico “Happy birthday” de Lenny Kravitz, en una apuesta que combinó humor y emoción, dos sellos indiscutidos del actor.

Como broche de oro de un día de emociones y reencuentros, Nico capturó el instante familiar al aire libre: una foto espontánea y luminosa de la familia reunida, a la que le sumó un simple “Vivir” escrito sobre un emoji de corazón rojo. La imagen, lejos de las poses estudiadas, mostró a todos relajados, en torno al verdadero motivo de la jornada: celebrar la vida, el amor filial y esos lazos que, aunque invisibles, sostienen y acompañan en cada nuevo desafío.

Nico Vázquez mostró cómo fue
Nico Vázquez mostró cómo fue la juntada con sus seres queridos para el cumpleaños de su papá (Instagram)

Así, entre el vértigo de un presente profesional sin pausa y la calidez de los afectos, Vázquez demostró una vez más que la esencia del éxito reside, muchas veces, en las pequeñas cosas: una foto, una dedicatoria, un abrazo o un simple “te amo” que, en el idioma familiar, pesa mucho más que cualquier ovación de pie.

Temas Relacionados

Nico VázquezRockyPapáCumpleaños

Últimas Noticias

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

El cantante dio a conocer la noticia desde el escenario y adelantó el sexo del bebé que espera con Martina, su pareja de bajísimo perfil

Benjamín Amadeo anunció la llegada

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

La legendaria actriz visitó por primera vez la obra de su hija, donde también actúa Nora Cárpena, su histórica compañera en Brujas

Moria Casán fue a ver

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Desde la intimidad de su hogar en Ginebra, la pareja de Maxi López compartió con sus seguidores su emoción mientras espera su segundo hijo con el futbolista

Daniela Christiansson mostró su pancita

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”

La conductora reflexionó sobre cómo los comentarios sobre su delgadez afectaron su autoestima, y abrió un debate sobre la presión social y la aceptación en la industria del espectáculo

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo

La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”

La modelo compartió una serie de imágenes que conmovieron a sus seguidores tras el compromiso con Nicolás Maccari

La dedicatoria especial de Cande
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo es la peregrinación a

Cuándo es la peregrinación a Luján 2025

Un caso grave de antisemitismo: cuando la educación falló

La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato, según el índice de la Universidad Di Tella

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Triple femicidio narco: el misterio del auto de apoyo y el bache temporal que incrimina a su dueño

INFOBAE AMÉRICA
El momento en que misiles

El momento en que misiles ucranianos golpearon una planta de energía rusa causando apagones masivos

Putin ordenó el mayor reclutamiento militar de otoño desde 2016: 135 mil rusos serán llamados al Ejército

Comenzó la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza

Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

Trump anunció que pondrán un arancel de 100 % a películas extranjeras

TELESHOW
Benjamín Amadeo anunció la llegada

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”

La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”