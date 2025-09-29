Teleshow

Del anillo de mamá a la cadena del abuelo: las cábalas y los infaltables de Hernán Lirio y Fede Bal en los Martín Fierro

Los conductores recibieron a Teleshow en la intimidad de sus habitaciones en el hotel y contaron cuáles son sus elementos indispensables en la noche de la televisión

Hernán Lirio contó cómo se prepara para los Martín Fierro

Horas antes de que las luces se enciendan y las cámaras comiencen a transmitir, Hernán Lirio y Fede Bal palpitan la previa de los Martín Fierro de la televisión a pura emoción. Entre nervios y preparativos, los conductores recibieron a Teleshow en la intimidad de sus habitaciones y mostraron cómo se preparan para una de las noches más especiales del año. Este lunes, ambas figuras compiten por la estatuilla a mejor programa de Viajes y turismo.

En horas de la tarde, Lirio y su perro Ramoncito abrieron la puerta de su habitación en el hotel Hilton. “Llegamos un ratito. Teníamos desde las tres para poder ingresar, entramos a las cinco y media, más o menos. Nos mandaron recién una merienda, nos recibieron re bien. Y acá llegó la ropa de Ramón”, comenzó diciendo Hernán, quien lucía una remera manga corta y un pantalón negro.

Fede Bal reveló su cábala en la previa de los Martín Fierro

Luego, el conductor de Tenés que ir (El Nueve), relató sus sensaciones de cara al evento y contó su alegría por contar con la compañía de su fiel amigo, Ramón: “Estoy tranquilo, raro, no vengo con ninguna expectativa. Si ganamos, ganamos y si no, ya estar acá es haber ganado porque estamos nominados. Entre nueve programas, quedar tres ya es un montonazo. Y traerlo a él por segundo año, a mí me encanta. A él lo traemos, hacemos la alfombra y después no lo meto a la fiesta porque hay mucho ruido. Sube, se queda con Moni, que es mi secretaria, que se queda con él acá. Y por ahí, en algún momento, lo bajamos un ratito por si el director me pide para hacer alguna toma. Y después vuelve a la habitación para que no se estrese”.

En ese marco, el periodista también reveló cuáles eran sus tres infaltables a la hora de prepararse. “Secador de pelo para el jopo y el espray sí o sí. La ropa, que me la fui a buscar hace quince días, voy a ir total black, Ramoncito también, los dos vamos a estar totalmente de negro. Tengo una cábala que es un anillo que era de mi mamá, no estoy casado (ríe), era de mi mamá y lo tengo siempre como cábala”.

Ramoncito, el perro de Hernán
Ramoncito, el perro de Hernán Lirio, en la previa de los Martín Fierro de la televisión (Jaime Olivos)
Hernán Lirio reveló sus infaltables
Hernán Lirio reveló sus infaltables para vivir la fiesta de la televisión (Jaime Olivos)

Durante la charla, la figura de la televisión destacó la importancia que tiene la música en estos momentos de preparación: “Me encanta escuchar Benson Boone. En el auto venía escuchándolo. Tengo toda la playlist de Spotify de Benson. O si no, tengo una lista genérica con temas viejos, de ahora, se van mezclando todo y me gusta, me relaja. Son temas que me gustan, que los pongo para todo momento de mi vida”.

Ya con su fiel amigo en brazos, quien buscó su atención a lo largo de la entrevista, Lirio contestó a quién le dedicaría el Martín Fierro de Oro: “A mis viejos, mi papá me acompañó toda la vida. Me acuerdo que mirábamos el Martín Fierro siempre juntos cuando era chiquito en la cama grande. Y soñaba con estar acá. A él por haberme apoyado y bancado siempre, él me mira desde arriba y me ayuda en todo. Y a mi vieja, que también se fue cuando era chiquito y también me ayudó toda la vida y me acompañó, y a Ramoncito”.

Minutos más tarde, quien abrió la puerta de su habitación fue Fede Bal. El joven, quien lucía un buzo negro junto con una cadena, detalló cómo se había preparado para esta noche: “Este es mi tercer año nominado al frente de Resto del Mundo. La verdad es un placer. Yo vivo lejos y me doy este mimo de venir y parar en este hotel que la paso extremadamente bien. Y es un mimo un poco a ese Fede que de chico veía la tele y veía a Iván, al Goico, a Emilia, Liz y a todos los conductores que vinieron antes de mí en Resto del Mundo. Celebro donde estoy y dónde llegó este programa. Si gano, genial, si no lo gano, también. Es la gente más linda del mundo, de la tele, se junta hoy acá, y estar entre ellos es para mí un placer”.

Fede Bal recordó a su
Fede Bal recordó a su abuelo y a su padre en la previa de la ceremonia (Jaime Olivos)
Los conductores revelan sus cábalas
Los conductores revelan sus cábalas y rituales antes de la gala de los Martín Fierro (Jaime Olivos)

Luego, el conductor de Resto del mundo reveló cuáles eran sus elementos indispensables para esta noche. “Tengo esta cadena, que es de mi papá. Mi abuelo se la regaló a mi viejo cuando tenía 18 años. Es una cadena de la suerte que siempre la uso. No me puede faltar, y menos en estos eventos. Me compro un rico whisky. Me parece que el whisky me relaja en una buena medida. Si te pasás un poquito, va a ser complicado el tema de hablar después. Hay mucha nota que hacer, y más si llegás a ganar el premio, que tenés los nervios y todo. Por último, buena música, estaba escuchando un poquito de rock”, afirmó.

Ya más relajado, Bal se animó contar con quién le gustaría compartir la mesa durante la premiación: “Me encantaría estar con (Adrián) Suar, con Guido Kaczka, con Coco Fernández, con Iván De Pineda también, con Luis Ventura. Me encantaría ver un poco la tramoya de todos, a ver qué pasa, la cara de Luis cuando hay un premio o si no le gustó una reacción. Y pondría a Susana, a Mirtha”.

De esta manera, Hernán Lirio (Tenés que ir - El Nueve) y Fede Bal (Resto del mundo - Eltrece) cerraron la previa de cara a la premiación. Esta noche, ambos compiten por la estatuilla a mejor programa junto a Iván de viaje (Telefe).

