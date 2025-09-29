Teleshow

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Como cada año, este lunes llega la gran noche de nuestra televisión. La gala será conducida en vivo por Santiago del Moro. La serie Margarita es el programa con más nominaciones, 9 en total

César Litvak

Por César Litvak

Como el año pasado, Santiago del Moro vuelve a hacerse cargo de la conducción

A no confundirse, esta es la noche. Este lunes, desde las 21, y con transmisión en vivo de Telefe, se entregan los Martín Fierro de Televisión, en una ceremonia que tendrá (otra vez) a Santiago del Moro a cargo de la conducción. Un par de horas antes, a las 19, dará comienzo la noche con el desfile de los famosos por la red carpet, en el Hotel Hilton.

Y decíamos “a no confundirse” porque, se sabe, bajo la gestión de Luis Ventura al frente de APTRA, el premio se fue diversificando. Pero no hay que olvidarse que el espíritu inicial del galardón siempre fue este, premiar lo mejor de la producción televisiva y radial, rubro que -a propósito de la mentada diversificación- ya tuvo su gala el pasado 27 de julio pasado.

Un repaso previo sobre las 35 ternas indica dos producciones acaparando gran cantidad de nominaciones. Por un lado, Margarita, de Telefe, encabeza la lista con nueve nominaciones. La ficción compite en categorías como Actriz protagonista de ficción, donde destaca Isabel Macedo; Revelación, con menciones para Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg; Actriz de reparto para Julia Calvo; Actor de reparto para Rafael Ferro; Autor/Guionista, cargo desempeñado por Leandro Calderone y Cris Morena; y Director, rol a cargo de Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari.

Margarita suma nueve nominaciones

A la vez, Iosi, el espía arrepentido, de Eltrece, obtuvo seis nominaciones en el rubro Ficción. Entre las categorías figuran Actriz protagonista de ficción para Natalia Oreiro; Actor de reparto para Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi; Autor/Guionista, labor realizada por Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman; y Director, reconocimiento para Daniel Burman y Sebastián Borensztein.

Iosi, el espía arrepentido acumula seis nominaciones en el rubro Ficción

Bake Off Famosos, emisión de Telefe, recibió cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. También El Encargado, producción de Eltrece, ostenta cuatro nominaciones en la categoría Ficción. Resultó nominada como Actor protagonista de ficción, para Guillermo Francella y Gabriel Goity; Autor/Guionista para Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare y Alejandro Angelini, y Director, tarea de Mariano Cohn y Gastón Duprat, también nominados por la serie Terapia Alternativa.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Gran Hermano

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe
La Noche de Mirtha

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Rodolfo Barili (Foto: Gustavo Gavotti)

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América
Bake Off Famosos

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Guido Kaczka conduciendo Los 8 escalones

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América
Todo un clásico a esta altura, Bendita, con la conducción de Beto Casella

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América
Angel de Brito conduce LAM

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve
Diego Leuco y Lizy Tagliani, al frente de La Peña de Morfi

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
  • Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto

  • Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
  • Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

  • Iván de viaje - Telefe
  • Resto del mundo - Eltrece
  • Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

  • Adn buena salud - Televisión Pública
  • BA Emergencias - El Nueve
  • Intelexis Mujer - NET

Director

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
  • Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
  • Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
  • Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

APTRAMartín Fierro de TelevisiónSantiago del Moro

