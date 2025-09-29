Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

La modelo mostró cómo inició el tercer trimestre de su gestación (Instagram)

La historia de Maxi López y Daniela Christiansson se caracteriza por los grandes momentos celebrados puertas adentro, entre sonrisas familiares y lejos del ruido de los flashes. Ahora, la pareja vive una etapa de enorme expectativa con la llegada de su segundo hijo juntos, en un presente que los encuentra atravesando distancias. Él enfocado en su flamante rol en la próxima edición de MasterChef Argentina, y ella dedicada al cuidado de su embarazo y a compartir con sus seguidores cada pequeño avance de esta dulce espera. Este lunes, la modelo emocionó a todos al anunciar que ingresó en el tercer trimestre de gestación.

Daniela volvió a las redes con una imagen que rápidamente se convirtió en favorita para sus fans. En una de sus historias de Instagram, se mostró de perfil frente a un gran espejo, acariciando orgullosa su pancita y posando con una media sonrisa de felicidad serena. El detalle: lucía un top deportivo con estampa animal print y calzas negras, remarcando su figura maternal. “No lo puedo creer, pero… hola, tercer trimestre”, escribió sobre la postal, sumando el hashtag #27weekspregnant como señal de la cuenta regresiva que no solo la llena de expectativas, sino que también la conecta, desde la distancia, con Maxi y toda la familia.

La foto capturó la mezcla de sorpresa, emoción y amor que vive la futura mamá, quien no dudó en compartir este avance especial junto a sus seguidores, anticipando la inminente llegada de su bebé.

La modelo mostró cómo luce su pancita al comienzo del tercer trimestre

No es la primera vez que la modelo y el exfutbolista eligen la privacidad para los hitos más importantes como familia. Semanas atrás, ambos organizaron una fiesta de revelación de género, por demás íntima y que difundieron un mes más tarde. “Fue encantador, privado y muy dulce ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño”, reveló Daniela cuando hizo pública la noticia.

De aquel festejo también quedaron imágenes para el recuerdo: la decoración primó los tonos celestes con detalles delicados –bolsitas de tul, pequeños colgantes de carritos y piecitos, tarjetas de agradecimiento, cajitas con la pregunta estampada y una torta decorada con frutas frescas. Un topper en el pastel mantenía el suspenso con el tradicional “Boy or girl?” y la emoción se redobló cuando llegó la confirmación: un varón es el próximo integrante de la familia.

Las fotos más tiernas de aquel momento fueron las que capturaron a Daniela y Elle compartiendo la alegría del anuncio exclusivo mientras la luz cálida del ambiente hacía el resto. La modelo, vestida en tonos claros, dejó ver esa felicidad tranquila, hecha de gestos sencillos, que define el modo en que viven cada gran cambio.

Daniela y su hija mayor, Elle, en medio de la fiesta de relevación del sexo de su bebé (Instagram)

Para López, la noticia significa volver a experimentar el rol de padre, pero con una familia que se sigue expandiendo en armonía. El exfutbolista ya es papá de Valentino, Benedicto y Constantino, hijos de su relación con Wanda Nara, y aunque por el momento ninguno de los tres compartió en público su reacción ante la llegada de un nuevo hermano, la conexión familiar sigue firme, compartiendo gestos cálidos en redes y sumándose a la espera con entusiasmo.

Mientras Maxi cumple con su agenda profesional a la distancia y Daniela se instala en la dulce cuenta regresiva, la familia vive estos días de espera sostenida en la calma, el amor y los rituales cotidianos. La imagen de la modelo acariciando su panza y anunciando el ingreso al tercer trimestre, resume ese universo cotidiano, tan personal como universal, donde el nacimiento de un hijo se celebra paso a paso y rodeado de afectos, aun cuando media un océano.

Ahora solo resta el tramo final, con la certeza de que pronto el hogar de los López-Christiansson sumará nuevas historias, fotografías y momentos imborrables de amor familiar. Cada gesto compartido, ya sea en la intimidad de casa o a través de las redes, confirma lo esencial: la llegada de un bebé siempre es motivo de unión y felicidad genuina.