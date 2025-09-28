Teleshow

Sofía Zámolo se quebró en llanto al recordar a su madre y reveló las señales que ella le envía desde el cielo

La modelo, que se emocionó ante la pregunta de Mirtha Legrand, dio detalles íntimos de su familia. Además, contó en que situaciones cree que su ser querido está presente

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Sofía Zámolo se quebró en llanto al recordar a su madre

Entre tratamientos de fertilidad y un proceso de transformación personal, Sofía Zámolo busca sanar las heridas del pasado y dar vuelta la página. Sin embargo, una de las etapas que no puede olvidar es la muerte de su madre. Justamente, ese fue el tema que charlo con Mirtha Legrand al ser invitada a su mesaza. En un emotivo momento, la modelo se quebró en vivo al recordar a su ser querido y sorprendió al revelar en qué situaciones de la vida cotidiana la siente presente.

Todo comenzó cuando la diva le consultó: “¿Cómo ha sido tu vida querida? Eras muy pegada a tu madre, ella se enferma y muere. Ahí sufriste muchísimo, como todos como cuando hemos perdido a nuestra madre. Tu caso me emocionó cuando lo leí porque fue terrible”. Al escuchar la pregunta de la conductora, la modelo se quedó helada. Segundos después logró articular una respuesta: “Sí, todavía me cuesta hablar mucho de mi mamá. Una gran mujer, para mi un ejemplo total”.

Al ver su reacción, Legrand intentó dejar el tema atrás: “Bueno, lo dejamos pasar si querés. Está bien querida, te dejamos, un error de mi parte hacerlo, mil perdones”. Sin embargo, lejos de elegir esta opción, Zámolo se hizo fuerte y buscó recordar a su madre, realizando una especia de homenaje: “Me acuerdo cuando venía a tu programa que siempre (ella) te traía alguna cajita de té, algún marco que ella hacía y te lo regalaba. Yo le decía: “Ay mamá, no la molestes a Mirtha”. Me acuerdo una vez que me dijiste: “Yo tengo una cajita de té que me hizo tu mamá”. No podía creer que la habías guardado. Una gran madre, siempre fui muy apegada a ella, la extraño todo el tiempo, me hace mucha falta”.

Sofía Zámolo relató cómo conecta con su madre, quien al guía desde el cielo

Continuando con los elogios a su mamá, Sofía reveló que sigue en contacto con ella: “Pero tengo comunicación con ella constante, las señales que me manda...están todo el tiempo. Cada vez que yo estoy en el jardín jugando con mi hija cerca de unas flores, aparece una mariposa naranja, siempre. Revoloteando arriba nuestro, juega, se va, vuelve, se va y vuelve”.

Sorprendida por la descripción de su invitada, la conductora consultó: “¿Qué te parece que es?”. Rápidamente, la figura de la moda explicó: “Ella diciéndome que está acá, que está presente. Y tengo mensajes todo el tiempo, sueños. Ahora hace poquito se vendió la casa que fue de mi familia durante 32 años, en al cual yo viví desde los 8, para mi fue mi casa familiar de todo”.

Con la idea de conocer más detalles del entramado familiar, la diva disparó: “¿Estaba separada tu madre?”. Sin ningún problema, la histórica conductora explicó la situación que atravesaba su familia: “De mi papá biológico sí, pero en pareja hace 30 años, que hoy es mi otro papá, que sigue vivo, lo amo como a un padre. Pero todo el tiempo tengo estas señales. Después mi mamá era gran fanática de Tina Turner, y cuando ella estaba mal, enferma, decía: “Yo no quiero que nadie llore”. Era la primera en decirlo. Nunca te iba a demostrar una preocupación, siempre es “Yo estoy bien”. Y pensando siempre en los demás y última en ella, era muy generosa mamá. Ella se la pasaba ayudando, tejía y hacía mantitas y se las daba a chicos”.

Sofía Zámolo junto a su madre

Durante su explicación, Zámolo destacó la fortaleza de su madre y cómo esta, a pesar de su enfermedad, buscaba contagiar de alegría a sus seres queridos: “Y decía: “El día que no esté más quiero que escuchen Tina Turner, no quiero que lloren”. Y cada vez que me subo a un auto de aplicación, a un remis, o estoy afuera o en mi casa y prendo la radio y...Tina Turner. Me mira mi marido y me dice: “Yo no lo puedo creer”. Es muy emocionante. Yo creo que ella el último tiempo sufrió mucho con algunas situaciones familiares, entonces creo que hoy está en paz. Y se lo merecía, es una mujer que fue muy sufrida. Yo perdí un hermano cuando tenía 8 años en un accidente de motos. mi mamá perdió a su mamá a los 9 años en un accidente de tren, y ella fue una mujer muy sufrida, y siempre agradecida y amante de la vida”.

Fue entonces cuando Mirtha le preguntó a su invitada por su vida personal y la relación con su esposo: “¿Sos feliz con tu marido?”. Sin dudas, Sofía contestó: “Sí, es el cumpleaños de mi marido, le mando un saludo enorme. Fue ayer pero se lo festejamos hoy. Tenemos una relación muy linda”.

