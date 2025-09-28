Teleshow

El guiño de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa a tres días de confirmar su separación

El conductor le demostró su apoyo a su expareja a pocos días de anunciar el final de su vínculo amoroso

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

El guiño de Marcelo Tinelli
El guiño de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa a tres días de confirmar su separación (Foto: Instagram)

A pocos días de haber hecho oficial su separación de Milett Figueroa, tras dos años de relación, Marcelo Tinelli volvió a captar la atención con un gesto inesperado en redes sociales. El conductor, que el miércoles por la noche anunció el quiebre en su programa de streaming Estamos de Paso, eligió manifestarse sutilmente frente a una reciente publicación de su ex, alimentando especulaciones sobre cómo ambos transitan la distancia y las señales públicas en medio de la exposición mediática.

Todo se dio cuando Milett compartió en Instagram una producción de fotos, posando con un body negro, donde acompañó la imagen con un mensaje sobre la belleza, la valentía y la capacidad de reinventarse. La publicación rápidamente cosechó miles de interacciones y comentarios, pero lo que no pasó inadvertido entre sus seguidores fue el like de Tinelli. A solo tres días del anuncio oficial de separación y en medio del cruce de versiones sobre su historia, el conductor eligió apostar por el respaldo virtual a la imagen y el mensaje de la peruana, un gesto interpretado como un guiño elegante y respetuoso hacia ella.

El simple “me gusta” de Tinelli sumó lecturas sobre el actual vínculo con Figueroa y sugiere una despedida en buenos términos, demostrando que, pese a la distancia sentimental, persisten señales de admiración mutua. Cabe destacar que este fue el primer posteo de la joven desde que se conoció la noticia de que su vínculo amoroso con el conductor del Bailando había llegado a su fin, por lo que es un gesto por partida doble.

A pesar de la separación,
A pesar de la separación, Marcelo le demostró su apoyo a Milett (Foto: Instagram)

Tras la repercusión de la confirmación pública en streaming, la modelo eligió tan solo hablar con una persona y resguardarse por el momento. Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV), fue la encargada de leer la palabra de la peruana al aire del ciclo de espectáculos. “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”, fue la respuesta de Milett a la periodista, que aclaró además que la actriz evitó responder a la pregunta concreta sobre la existencia de terceros en discordia.

“Acá se abre un gris porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó, evitó la respuesta todo el tiempo”, remarcó Iavícoli, y luego sumó: “Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”.

Por su parte, la panelista Paula Varela reveló que ambos habían tomado la decisión de poner punto final a la relación el martes por la tarde, en una conversación privada anterior al anuncio público de Tinelli. Según su entorno, el desgaste y la distancia terminaron inclinando la balanza: “Venían de un desgaste y con proyectos personales”. Así, el fin del vínculo quedó marcado por las declaraciones públicas de agradecimiento y afecto, pero también por la discreción ante los rumores ajenos a la pareja.

Marcelo Tinelli habló luego de anunciar su separación de Milett Figueroa (Video: Instagram)

Por su parte, Tinelli se encontró con las cámaras de Los Profesionales de siempre (El Nueve) y habló con honestidad sobre el momento y el proceso personal que atraviesa: “Sí, nos separamos”.

Tinelli explicó cómo vive estos días: “Triste, no es un momento lindo, no es un momento lindo. Estoy bien por un lado y por el otro lado, estoy triste porque fueron dos años hermosos de relación y, bueno, esto sucedió en el día de hoy. Ya veníamos con algunos inconvenientes, algunos problemas, pero no es nada que creía que era importante. Pero bueno, hay cosas que me parecen importantes y en este momento, nada, no pueden, no pueden continuar”.

