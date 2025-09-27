La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras ya no se ocultan

Luego de semanas de especulaciones y rumores, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras le pusieron fin al misterio y blanquearon públicamente su relación. El encargado de hacerlo fue el exfutbolista, con una conducta propia de estos tiempos: una foto de ambos en la intimidad subida a sus historias de Instagram y la mención a la modelo para autentificar el vínculo.

Las versiones entre ambos tomaron estado público luego de la conflictiva separación de Cvitanich y Chechu Bonelli, la madre de sus hijas. El futbolista surgido en Banfield se encargó de despejar todo tipo de versiones que indicarían que Figueiras pudo haber sido la responsable de su ruptura con la conductora. "Se dicen cosas que no son. Con Ivana nos estamos conociendo y que no hay mucho más para contar", declaró hace unas semanas ante las cámaras de Intrusos (América).

Los días siguientes todos bajaron un poco el perfil y el asunto salió de las primeras planas mediáticas. Chechu viajó a Miami con las chicas y Darío se enfocó en su profesión, entre el periodismo deportivo y la representación de jugadores. Hasta que el viernes sacudió la modorra con la mencionada foto con Figueiras, que no fue más que el aperitivo para una salida muy particular.

La salida de Ivana Figueiras y Darío Cvítanich en Banfield (Instagram)

Es que un rato después, ambos se mostraron en la cancha de Banfield, el club en el que se formó el delantero y donde dejó un gran recuerdo. Darío reflejó una foto con la ubicación fija en el Estadio Florencio Sola y también se sacó una foto con Nicolás Bertolo, su excompañero en el club del sur.

Por su parte, Ivana optó por filmar la tribuna del Taladro alentando a su equipo en el cotejo que terminó igualando sin goles con Unión de Santa Fe. “Descubriendo nuevos horizontes”, escribió la modelo, dando a entender que era la primera vez que lo acompañaba a su novio a ese espacio tan ligado a sus afectos. Y si bien no se fotografiaron juntos, el ángulo de las imágenes permite suponer que compartieron el mismo palco en el estadio.

Darío Cvitanich en la cancha de Banfield

Mientras tanto, Bonelli ya retomó sus actividades en la conducción y el modelaje luego de pasar unos días en Miami. Durante ese tiempo, sus publicaciones parecieron hablar de manera indirecta de su actualidad con Cvitanich. En una grabación, acompañada por la melodía de Let ir be (Déjalo ser) de Los Beatles, se la puede ver con sus hijas a bordo de la camioneta que maneja, en la visita al estadio del Inter Miami, donde se encontró con Messi, en la casa donde estuvo durante estos días en Florida y en la playa. Valiéndose de una voz masculina, Bonelli publicó esta reflexión que muestra su estado de ánimo: “Al final, los verdaderos lujos son el tiempo, la salud, la mente tranquila, la buena compañía y poder elegir en todo momento lo que quieres hacer”.

La separación entre Bonelli y Cvitanich se hizo pública en agosto, luego de varios meses de convivencia marcada por tensiones y rumores sobre el noviazgo del exfutbolista con Ivana Figueiras. Aunque la periodista optó por no profundizar en los detalles de la ruptura, le envió un mensaje a la periodista Karina Iavícoli de Intrusos para contar cómo atravesaba la situación.

“Estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor. Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”, expresó.