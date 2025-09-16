De vacaciones a la emoción: Chechu Bonelli y sus hijas vivieron un encuentro único con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

Chechu Bonelli y dos de sus hijas conocieron a Lionel Messi en la cancha del Inter Miami (Foto: Instagram)

Chechu Bonelli decidió transformar sus vacaciones en Miami, las primeras desde la separación de Darío Cvitanich, en una ocasión memorable para su familia. Acompañada por sus hijas, Lupe, Carmela y Amelia Cvitanich, visitó la cancha del Inter Miami, equipo que ocupa un lugar destacado en la escena futbolística global tras la llegada de grandes figuras. La jornada incluyó un recorrido por las instalaciones y, sobre todo, la oportunidad de conocer en persona a dos de los máximos referentes de la selección argentina: Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Las imágenes que compartió Chechu a través de sus redes sociales dieron muestra del clima distendido y la alegría que atravesó el encuentro. En las dos primeras fotos, tanto la conductora como sus hijas posaron junto a Lionel Messi, considerado el mejor jugador del mundo. En una se ve el grupo completo en actitud relajada, con las niñas sonrientes y un mensaje textual que subraya la gratitud del momento: “Gracias @leomessi por la magia de tu corazón”, acompañado por un emoji de corazón. “Y a vos Antonela Roccuzzo por ser todo”, sumó, un guiño a la esposa del capital de la selección mayor.

En la segunda postal, Bonelli posa sola junto al capitán del Inter Miami y la selección argentina, ambos con gestos amigables, dejando registro de la cercanía y el buen ánimo que caracterizaron la visita. Las otras dos fotos de la serie documentan el encuentro con Rodrigo De Paul, quien se sumó a la jornada especial con la misma disposición accesible. En una de las imágenes, la conductora aparece junto al futbolista, ambos vestidos de manera relajada y con actitudes naturales. En la última, una de las hijas de Chechu comparte plano exclusivo con el mediocampista, cuya simpatía se refleja en la imagen, reforzando la conexión espontánea entre los ídolos del deporte y las nuevas generaciones de aficionados.

Chechu, Carmela, Messi y Lupe en la cancha del Inter Miami

Más allá del valor icónico de encontrar a Messi y De Paul, la experiencia resultó significativa por la posibilidad de disfrutarla en familia, dentro de un ambiente alegre y libre de formalidades. Las sonrisas, los saludos y la moda relajada de todos los protagonistas subrayaron el clima de cercanía que se respira en el Inter Miami desde el desembarco de los grandes jugadores argentinos. Para Chechu y sus hijas, este encuentro representó la chance de sumar recuerdos únicos e inolvidables, combinando la pasión por el fútbol con el disfrute de unas vacaciones con valor agregado.

En síntesis, la aventura de Bonelli y sus hijas por la cancha del Inter Miami alcanzó un sentido especial al conjugar el espíritu familiar y la pasión deportiva. El contacto directo con referentes de la selección argentina como Messi y De Paul dejó una marca indeleble en la memoria de las niñas, quienes pudieron vivir de cerca el magnetismo de quienes inspiran a varias generaciones dentro y fuera de la cancha. Las imágenes y la frase de agradecimiento expresan el sentir colectivo de muchas familias y confirman la vigencia del fútbol argentino, capaz de generar momentos mágicos a miles de kilómetros de distancia.

Carmela junto a Rodrigo (Foto: Instagram)

Desde que se separó eligió el silencio con el objetivo de proteger a las pequeñas que tienen en común. Pero, días atrás, las cámaras de Intrusos (América TV) lograron encontrar a la periodista de camino a retirar el auto de un estacionamiento. “Chicos, por favor, no voy a hablar”, fue lo primero que dijo al ver los micrófonos. Las preguntas de los cronistas no tardaron en hacer eco: “¿Qué te tatuaste?“; ¿Cómo estás vos?“; ”¿Es verdad que una amiga tuya los habría encarado a ambos?, que estaban ahí en el VIP". Ninguna de las consultas recibió respuesta.

“Chicos, no tengo nada para decir, la verdad”, repitió ante la catarata de preguntas que resonaban a su alrededor. “Estoy recontra bien”, fue todo lo que agregó. A la mención de la posible relación de su expareja con Ivana Figueiras, su actitud cambió y se tornó un poco más fría. Mientras se preparaba para subir al auto, Oliver Quiroz, el enviado por A la tarde, le consultó por qué motivo había decidido guardar silencio y, si bien los micrófonos no estaban lo suficientemente cerca para captar el sonido, ella articuló de tal manera la frase que se entendió igual. “Porque me hace más mujer”, fue toda la explicación que dio.

Después de que pasaran esta nota al aire del ciclo de espectáculos de América, la conductora decidió enviarle un mensaje a Karina Iavícoli con la intención de dejar en claro el motivo de su reticencia a hablar con los medios. “Lo que voy a decir es que estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Sí, estoy mejor”, comenzó el mensaje que le envío la periodista a Karina.

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación (Video: América TV)

Y siguió: “Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe muy bien cómo soy, pero esto es algo muy privado. Y lo que estoy viviendo, sinceramente, no me interesa hacerlo público y solo, lo único que pido, por favor, es un poco de cuidado. Estoy bien, volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.