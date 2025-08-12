Teleshow

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

El exfutbolista y la modelo, según contó Yanina Latorre en SQP, habrían comenzado a verse un mes después de la ruptura con la periodista

Sol de María

Por Sol de María

Darío Cvitanich estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras tras separarse de Chechu Bonelli (Video: SQP, América TV)

Darío Cvitanich estaría iniciando una relación con la modelo Ivana Figueiras tras su reciente separación de Chechu Bonelli. La información, que dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), surgió apenas tres meses después de que se hiciera pública la separación entre el exfutbolista y la periodista, quienes compartieron catorce años de vida en común, con matrimonio incluido, y son padres de Lupe, Carmela y Amelia.

La separación, que se conoció en mayo, puso fin a una de las parejas más estables del ambiente. El exdelantero de clubes Banfield y Boca fue el único que se expresó públicamente sobre el quiebre, mientras que la comunicadora optó por el silencio y evitó a la prensa. De acuerdo con el entorno del exdeportista, citado por la propia conductora del ciclo SQP, la decisión de poner fin a la relación no habría estado motivada por la aparición de una tercera persona, sino por un desgaste personal: “El entorno dice que él la habría dejado porque él se había ‘hinchado los huevos’. No hubo terceros en discordia”, afirmó.

La separación de Cvitanich y Bonelli se debió a un desgaste personal, sin terceros involucrados

En este contexto, la noticia de un posible nuevo romance no tardó en circular. Cvitanich habría comenzado a verse con Ivana Figueiras hace aproximadamente un mes. La modelo, conocida por su relación anterior con Sebastián Ortega y por su reciente ruptura con el empresario Federico Farina, también atravesaba un momento personal delicado. Latorre explicó que Figueiras “viene de una ruptura muy dolorosa, estuvieron muchos años, tenían un proyecto en común, estaban construyendo una casa que se quedó él. Como las amigas la veían triste, se lo presentaron y matchearon”. El vínculo entre ambos aún no se formalizó como noviazgo, pero sí se encuentran saliendo y compartiendo tiempo juntos.

El impacto de esta nueva relación se sintió especialmente en el entorno de Chechu Bonelli. La periodista estaría atravesando un momento de tristeza, en parte porque mantenía la esperanza de una reconciliación con Cvitanich. “Chechu está muy triste porque pensaba que podían volver”, relató Latorre, quien también señaló que la periodista evita hablar con la prensa y se muestra visiblemente afectada cuando se encuentra con cronistas que quieren consultarla sobre el tema en su lugar de trabajo.

Ivana Figueiras también atravesó una reciente ruptura antes de vincularse con Cvitanich

Por su parte, Ivana Figueiras no estuvo exenta de rumores en las últimas semanas. Antes de que se confirmara su vínculo con el exfutbolista, circuló la versión de que la modelo mantenía una relación con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, ambos desmintieron categóricamente esa información.

La separación de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli surgió públicamente en LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito. El panelista Pepe Ochoa fue quien dio los primeros detalles sobre el estado de la relación en aquel momento. “El tiempo les generó una crisis. Fue un desgaste. Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”, afirmó al aire.

El exfutbolista dejó el hogar familiar semanas antes de que se hiciera pública la ruptura (Video: LAM, América TV)

Además, aseguró que la decisión del exfutbolista no fue impulsiva. Él se habría ido del domicilio que compartía con su mujer hacía varias semanas. En ese período, vecinos del barrio privado donde vivía la pareja dejaron de verlo ingresar. Al mismo tiempo, los hijos de ambos eran retirados por otras personas, lo que llamó la atención de quienes conocían la rutina familiar, según anunció Ochoa.

Durante más o menos un mes no lo veían entrar al barrio y los hijos se retiraban a otro lugar”, explicó el panelista, que además contó que intentó comunicarse directamente con la periodista, sin obtener respuesta. “Le escribí a ella y nunca me contestó ni para decirme sí o no”, detalló. El propio De Brito sumó que él tampoco tuvo devolución ante un intento similar de contacto.

Otra panelista del programa, Yanina Latorre, agregó un testimonio indirecto. “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huevos’”, comentó.

