Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

A poco tiempo de conocerse su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich desmintió las versiones de infidelidad y habló de su vínculo con Ivana Figueiras (Intrusos – América)

En medio del revuelo mediático desatado por su reciente separación y los rumores del inicio de un romance con Ivana Figueiras, Darío Cvitanich decidió romper el silencio y dar su versión. El exfutbolista, quien fue abordado por un móvil de Intrusos (América) mientras esperaba en su auto, volvió a enfrentar las cámaras para explicar cómo atraviesa este momento personal y cómo repercutió la noticia en su vínculo con Chechu Bonelli, su expareja y madre de sus hijas.

Lejos de esquivar las preguntas, Cvitanich agradeció la presencia de la prensa y buscó aclarar los trascendidos: “Se dicen cosas que no son. Me parece que está bueno poder aclararlo. Primero quiero sacar a las personas del medio, en este caso obviamente a Ivana, que nos estamos conociendo y que no hay mucho más para contar. Y después, obviamente por respeto, que tenemos tres chicas que también miran tele, ven cosas y no está bueno que vean o que se digan cosas que no son”.

Con cautela, el exdelantero de Boca y Racing hizo especial énfasis en el cuidado de sus hijas y en preservar la intimidad familiar. Aseguró que, más allá de los rumores, la relación con Figueiras recién comienza: “Nos estamos conociendo y no hay mucho más para contar”. Además, al ser consultado sobre el silencio que eligió su exmujer, él fue comprensivo: “Tiene todo su derecho a estar en silencio. Obviamente, ninguna separación es fácil. Esto ya viene hace un tiempo. Entonces, tendrá su momento y ya charlará. Así que me parece que también está bueno poder respetarle ese silencio o ese momento de no querer charlar”.

Luego de 14 años de relación y haber formado una familia, Cvitanich y Bonelli se separaron (Instagram)

El periodista de Intrusos reparó en una versión que circuló en los medios: que Chechu se habría enterado por la prensa del vínculo entre su expareja y la modelo. El exfutbolista negó rotundamente esa posibilidad: “No, nunca escuché que haya dicho eso ella. Entonces, no puedo hablar sobre supuestos. Las cuestiones de nuestra separación las sabemos los dos”.

En medio del ida y vuelta, también se puso sobre la mesa la cronología de los hechos. Según el periodista, la separación entre Cvitanich y Bonelli data de “hace varios meses, aproximadamente ocho,” y el acercamiento con Ivana habría comenzado hace apenas dos. El futbolista surgido en Banfield asintió, aunque intentó poner en contexto la polémica: “Pasa que ustedes se enteraron hace poco que yo me separé, entonces por ahí metieron la historia de Ivana, en este caso, que también tiene su familia, a sus hijas y, y no está bueno que se le involucre de esa manera, porque aparte no es cierto”.

"No es que hace ocho meses que nos separamos", refutó Bonelli ante los dichos de su expareja (Instagram)

Previamente, la prensa buscó la palabra de Figueiras, quien también se mostró cauta y aseguró que con el presentador apenas se están conociendo, sin confirmar formalmente una relación de pareja. Ante esta consulta, Cvitanich añadió: “No sé, está bien, está bien. Lo que es, es”. Confirmó que, aunque no hay un título oficial, existe un vínculo: “Estamos bien, estamos bien”.

A pocos minutos de conocerse la palabra del exfutbolista, la periodista Paula Varela dio a conocer la palabra de Bonelli. “Estoy un poco cansada de todo esto, por eso decido hablar. Sigo llamándome a silencio por mis hijas y no voy a hablar hasta que pase un tiempo. Darío se fue de casa el 18 de abril a un departamento mío, porque yo le pedí que se fuera. Se están diciendo muchas cosas que no son así, sinceramente”.

Y la panelista continuó leyendo: “No me interesa estar en el circo, pero no es que hace ocho meses que nos separamos. De hecho, los dos primeros meses estuvo todo el tiempo en casa y yo le pedí poner distancia porque no era una separación como habíamos plateado, ahí nos dividimos los días como hacemos hasta el día de hoy. También le planteé que se alquile una cosa para dividirnos a las nenas como corresponde. Esta es toda la verdad, yo de esta chica (Ivana) me enteré por los medios y mis hijas también”.