El video de Trueno y Teresa Prettel por las calles de Marruecos: besos, compras y paseos por mercados antiguos

Teresa Pettrel compartió un video inédito de sus vacaciones con Trueno por Marruecos

Entre mensajes de amor, fotos y muestras de cariño, Trueno y Teresa Prettel disfrutan con total emoción del comienzo de su relación. En ese marco, días atrás, el rapero y la modelo realizaron un viaje a Marruecos en el que vivieron momentos íntimos y disfrutaron paisajes emblemáticos. En ese marco, este viernes, la joven recordó su viaje con su novio y mostró un divertido video de su visita al país africano.

El clip, musicalizado con la canción “Gil” de Milo J y Trueno, comienza con la pareja viajando a bordo de un auto. Desde las ventanas, los jóvenes observan el movimiento de las calles: lugares estrechos, motos y hasta burros. Más tarde, la pareja decidió visitar uno de los mercados más característicos. A su alrededor se observaban puestos de frutas, locales que vendían largos vestidos, espejos y lámparas doradas.

Trueno y Teresa Prettel, enamorados, disfrutan del comienzo de su relación

Ya algo cansados de tanto caminar, Trueno y Teresa decidieron descansar sobre la terraza de un café. Desde las alturas, ambos observaban el mercado en su plenitud y contemplaban la arquitectura de Marruecos. Minutos después, con la energía renovada, continuaron recorriendo el lugar. Esta vez, el encargado de grabar todo fue Mateo, nombre real del cantante, quien aprovechó para filmar a su novia. En el video se ve a la joven dándose vuelta y sonriéndole a su novio, mientras, ambos atravesaban negocios típicos de la ciudad.

En uno de los pasajes más románticos del clip, el rapero y la modelo se filmaron a bordo de un subte. Mientras esperaban llegar a su destino, la joven filmó cómo su novio la abrazaba y le besaba la mejilla. Inmediatamente, ella comenzó a reírse, contagiada por su alegría. En otro de los pasajes que llamó su atención, la pareja documentó a un grupo de chicos jugando al fútbol en una de las estrechas calles de la ciudad. Entre muros de ladrillo, los jóvenes se divertían pasando la pelota.

En sus fotos, la pareja mostró los animales que encontró en la ciudad

Días atrás, el rapero argentino y la modelo española compartieron un álbum de fotos de sus románticas vacaciones en Marruecos, destino elegido para profundizar una relación que ya no se oculta ante el público. El viaje, reflejado en una serie de fotografías compartidas por Prettel en sus redes sociales, combinó descanso, descubrimiento cultural y momentos de intimidad.

La pareja recorrió tanto escenarios naturales de Marruecos como entornos urbanos tradicionales. El álbum muestra a Prettel en imágenes acariciando gatos sobre mosaicos típicos, girando junto a piscinas rodeadas de vegetación e instalándose en la residencia que eligieron para su estadía. Entre los detalles registrados, aparecen rincones preparados para el desayuno y largas jornadas de descanso, resaltando la atmósfera relajada del viaje.

Teresa Prettel junto a Trueno en su visita a Marruecos

Además del contenido paisajístico, las redes sociales de la modelo exhibieron la complicidad de la pareja. Una de las postales más llamativas los muestra sonriendo juntos en un hidromasaje; en otra, ambos comparten confites de colores y, en una última, se reflejan en el mismo espejo. La serie de imágenes confirmó, a través de señales y gestos, el vínculo sentimental entre Trueno y Prettel, después de meses de especulaciones promovidas por coincidencias en redes sociales y detalles compartidos en Instagram.

Durante una reciente presentación en Sevilla, el músico argentino ofreció una referencia directa a su relación, generando revuelo entre quienes asistieron al recital. “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi ‘wacha’ es andaluza?”, lanzó el artista, frase que fue ovacionada y que marcó el momento en el que la relación se hizo pública a gran escala. En esa improvisación, Trueno agregó menciones al contexto local y al público sevillano, consolidando el carácter personal y emocional de su espectáculo.

En medio del show, el tramo de la improvisación incluyó múltiples referencias al público y al contexto local. Frente a la audiencia, Trueno dijo: “Para todos los chavales. Sabes que le damos tranquilos y es lo que vale. Llegó el Truenito, le pega de a poquito. Estamos en Sevilla con todos los primitos, lo sabe”. Ya para ese momento, parte del público había registrado el tono del artista, que encontró su punto álgido al mencionar el origen andaluz de su pareja.

El artista argentino confirmó su vínculo con la modelo después de un largo tiempo donde la relación se basó en meras especulaciones. Todo comenzó con una serie de coincidencias en las redes sociales de ambos, hasta que finalmente llegó la foto que afirmó el vínculo.

Fotografías desde paisajes marinos similares, videos de inmersiones en aguas cristalinas y detalles que sugirieron tiempos y lugares en común se convirtieron en señales observadas por sus seguidores, generando rumores sobre una posible relación.