Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel durante un show en Sevilla (Video: Instagram)

Durante su reciente presentación en Sevilla, Trueno sorprendió a los asistentes al dejar entrever su vínculo sentimental con la modelo Teresa Prettel. El artista utilizó uno de los momentos de improvisación más esperados de su show para lanzar la frase: “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi wacha es andaluza?”, lo que rápidamente generó revuelo entre los presentes y fue recibido con ovaciones.

El tramo de la improvisación incluyó múltiples referencias al público y al contexto local. Frente a la audiencia, Trueno dijo: “Para todos los chavales. Sabes que le damos tranquilos y es lo que vale. Llegó el Truenito, le pega de a poquito. Estamos en Sevilla con todos los primitos, lo sabe”. Ya para ese momento, parte del público había registrado el tono del artista, que encontró su punto álgido al mencionar el origen andaluz de su pareja.

El artista argentino confirmó su vínculo con la modelo después de un largo tiempo donde la relación se basó en meras especulaciones. Todo comenzó con una serie de coincidencias en las redes sociales de ambos, hasta que finalmente llegó la foto que afirmó el vínculo.

La relación entre Trueno y Teresa Prettel fue objeto de rumores por coincidencias en redes sociales y fotos compartidas

Fotografías desde paisajes marinos similares, videos de inmersiones en aguas cristalinas y detalles que sugirieron tiempos y lugares en común se convirtieron en señales observadas por sus seguidores, generando rumores sobre una posible relación.

Ambos recorrieron distintos puntos del Mediterráneo durante el verano europeo. En sus cuentas de Instagram, compartieron imágenes desde calas de Mallorca y otros escenarios costeros: Trueno posó saliendo del mar sobre una roca, mientras Prettel mostró, casi al mismo tiempo, la vista del agua azul desde la misma zona. En otras publicaciones, ambos se retrataron buceando bajo el agua y explorando el fondo marino, incluso usando estilos de edición y emojis parecidos, como el corazón azul.

Las coincidencias no quedaron solo en la escenografía y los días de playa. En una de las historias que Teresa compartió antes de sumergirse para nadar con peces, se puede escuchar la voz de un hombre de fondo y los fanáticos del rapero argentino no tardaron en señalar que se trataba de él. En el video se puede ver los pies de la persona y parte del traje de baño que eligió para esta ocasión, uno de color negro con un escudo de color blanco.

Los seguidores detectaron detalles y señales en publicaciones que sugerían la relación entre Trueno y la modelo andaluza

Finalmente, la confirmación de la relación llegó por medio de un posteo de ella. En un “dump” de sus vacaciones de verano, cuyo pie de foto dice: “¿Se puede alargar el verano hasta el siguiente?“, hay una foto de la flamante pareja. En ella se los puede ver a los dos sentados en el auto haciendo lo que se conoce coloquialmente como corazón coreano, es decir, cuando se cruzan el dedo pulgar e índice, formando un pequeño corazón.

En las últimas semanas, la modelo acompañó al intérprete de “REAL GANGSTA LOVE” en conciertos en Ibiza, Málaga, Mallorca y en el Festival de Terramar. Además, la europea, conocida por su trabajo y por su anterior relación con el actor y modelo Fernando Lindez, quien aparece en la serie de Netflix Élite, ha recibido varios “me gusta” del rapero en sus publicaciones, incluido uno fechado el 28 de julio. Aunque el artista solo sigue a Leo Messi en redes sociales, interactúa frecuentemente con el perfil de ella.

Ambos coincidieron en un evento de Nude Project donde también estuvo presente Nicki Nicole, expareja del nacido en el barrio porteño de La Boca. Según la información difundida por el comunicador español, entre Nicki Nicole y Trueno no habría existido ningún vínculo, mientras que entre el cantante y Prettel sí se sugiere una relación que estaría aún dando sus primeros pasos.