El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

Un destino exótico y la compañía de una nueva pareja marcaron las románticas vacaciones de Trueno y su novia, Teresa Prettel, en Marruecos. El viaje, documentado en una serie de fotos publicadas por la modelo, reflejó tanto el descanso como el descubrimiento cultural en uno de los países más atractivos del norte de África. La estadía dejó postales que capturaron momentos de intimidad, paisajes singulares y el recorrido por rincones emblemáticos del país africano.

La estadía del artista, junto a la española, se desarrolló principalmente en lugares de ambiente natural y sitios urbanos tradicionales. El álbum de fotos del viaje, protagonizado por Prettel, contó con fotos como la de la joven acariciando a un gato sobre un mosaico de azulejos típicos marroquíes. En otra, la modelo girando frente a una piscina extensa en un entorno repleto de vegetación, y en varias más, posó frente a un espejo que dejó ver la residencia elegida por la pareja para su estadía.

Los sillones y reposeras preparadas junto a un pequeño set de desayuno en los jardines profundizaron la sensación de descanso que atravesó el viaje. Otra faceta relevante, corresponde a sus recorridos por escenarios urbanos.

Entre las fotos más llamativas, se encuentran aquellas que muestran la interacción directa de la pareja. En primer lugar, una imagen muestra a ambos en un hidromasaje, sonriendo y haciendo gestos a la cámara. En una otra, ambos extienden las manos, cada uno sosteniendo confites de colores. Además, en una última foto, tomada en un espejo, se logra ver a ambos en la misma habitación.

Recientemente, durante su última presentación en Sevilla, Trueno sorprendió a los asistentes al dejar entrever su vínculo sentimental con la modelo. El artista utilizó uno de los momentos de improvisación más esperados de su show para lanzar la frase: “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi ‘wacha’ es andaluza?”, lo que rápidamente generó revuelo entre los presentes y fue recibido con ovaciones.

El tramo de la improvisación incluyó múltiples referencias al público y al contexto local. Frente a la audiencia, el artista dijo: “Para todos los chavales. Sabes que le damos tranquilos y es lo que vale. Llegó el Truenito, le pega de a poquito. Estamos en Sevilla con todos los primitos, lo sabe”. Ya para ese momento, parte del público había registrado el tono del artista, que encontró su punto álgido al mencionar el origen andaluz de su pareja.

El artista argentino confirmó su vínculo con la modelo después de un largo tiempo donde la relación se basó en meras especulaciones. Todo comenzó con una serie de coincidencias en las redes sociales de ambos, hasta que finalmente llegó la foto que afirmó el vínculo.

Fotografías desde paisajes marinos similares, videos de inmersiones en aguas cristalinas y detalles que sugirieron tiempos y lugares en común se convirtieron en señales observadas por sus seguidores, generando rumores sobre una posible relación.

Ambos recorrieron distintos puntos del Mediterráneo durante el verano europeo. En sus cuentas de Instagram, compartieron imágenes desde calas de Mallorca y otros escenarios costeros: Trueno posó saliendo del mar sobre una roca, mientras Prettel mostró, casi al mismo tiempo, la vista del agua azul desde la misma zona. En otras publicaciones, ambos se retrataron buceando bajo el agua y explorando el fondo marino, incluso usando estilos de edición y emojis parecidos, como el corazón azul.

Las coincidencias no quedaron solo en la escenografía y los días de playa. En una de las historias que Teresa compartió antes de sumergirse para nadar con peces, se puede escuchar la voz de un hombre de fondo y los fanáticos del rapero argentino no tardaron en señalar que se trataba de él. En el video se puede ver los pies de la persona y parte del traje de baño que eligió para esta ocasión, uno de color negro con un escudo de color blanco.