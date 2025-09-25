Maxi López contó cómo se prepara para su participación en Masterchef Celebrity con Wanda Nara

De cara al comienzo del certamente culinario, Maxi López se refirió a su vínculo con la conductora, Wanda Nara, y cómo influirá (Buen Telefe - Telefe)

La nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe) promete convertirse en uno de los eventos televisivos más comentados, y ya lo es desde antes de su estreno. La expectativa no solo pasa por los desafíos culinarios y las figuras confirmadas, sino por la expectativa que genera el reencuentro en pantalla de Maxi López y Wanda Nara, quienes compartirán el set desde roles muy distintos. Ella, conductora y figura central del ciclo; él, debutante como participante del certamen. La expareja, que comparte tres hijos y un pasado mediático que supo atravesar escándalos de grandes proporciones, vuelve a ser noticia por la actitud cordial y el humor con el que abordan este nuevo cruce profesional.

La expectativa creció todavía más después de una salida al aire de Buen Telefe, el noticiero matutino de la señal, donde la periodista Luly Illbele se encontró con algunos de los participantes de la inminente temporada. Por allí estaban la actriz Emilia Attias, el periodista Esteban Mirol y el exfutbolsita Claudio “Turco” Husaín. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el ex de Wanda, quien rápidamente fue el centro de una de las preguntas más esperadas: “Acá me preguntan por la cucaracha si contás con ventaja o ayuda de la conductora”. La consulta desató risas y chicanas entre los presentes, pero también permitió un sincero testimonio de Maxi, que no esquivó el tema.

“Me vino a visitar a Italia y estuvo en casa”, alegó, citando a Husaín en la historia. "Pero no corro con ventaja porque yo cocinaba ahí, por lo que ella puede ser un apoyo moral”, aclaró López en tono distendido, despejando cualquier rumor de favoritismo por su relación previa con Wanda. Husaín sumó su cuota de humor y lanzó que la ventaja existía, mientras Mirol bromeó: “Cuando vean un corte de cámara es que Wanda se puso a cocinar en lugar de Maxi”. Las carcajadas continuaron, alimentadas por anécdotas y chistes sobre desayunos y habilidades culinarias, evidenciando la buena onda entre los concursantes.

Maxi aseguró que se encargaba de la cocina mientras vivía en Italia (Instagram)

La periodista, atenta a los detalles, fue por más y le preguntó a López: “¿Wanda cocina?”. Maxi respondió sin vueltas: “Sí, ella cocina y nos ayudamos. El Turco dijo que yo era horrible, pero yo no dije que cocinaba bien, pero la actitud está”. El intercambio dejó en claro que en la cocina, como en la convivencia y la crianza, las anécdotas abundan y la complicidad se mantiene. Los recuerdos familiares aparecieron entre risas, reforzando la sensación de que la historia entre ambos ha dejado de ser un campo de batalla mediática y dio paso a la cordialidad y el respeto mutuo.

La expectativa por la participación de López en MasterChef ya venía en alza desde hace semanas, especialmente después de una interacción en redes que hizo hablar a todo el fandom familiar. A comienzos de septiembre, Maxi y Wanda sorprendieron con un intercambio público divertido y descontracturado que volvió a reunirlos virtualmente frente a sus seguidores. Todo comenzó cuando el exfutbolista compartió en un chat: “Bolu..., estoy haciendo pan casero, nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, frase acompañada de un emoji de risa y una foto de varios bollos a punto de salir del horno. Wanda, siempre ingeniosa, respondió: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos orgullosos”, sumando un hashtag sobre el orgullo familiar.

La empresaria no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre el pasado común y las internas familiares. “Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara”, propuso, entre risas, en referencia a objetos y episodios de su vida juntos. En la conversación tampoco faltaron los guiños tecnológicos: “Pedile al chat GPT recetas originales”, sugirió Wanda, tentada ante la falta de experiencia culinaria de su expareja. Y en las últimas horas, hubo un reproche público disfrazado con un matiz de ironía que echó más leña al fuego.

El divertido intercmabio entre Wanda y Maxi antes de comenzar Masterchef (Instagram)

Estos intercambios distendidos confirman que la expareja logró reinventar su vínculo en clave de cordialidad y complicidad, un hecho no tan habitual en el mundo de las celebridades. Más allá de viejas tensiones y los años de distancia, Wanda y Maxi se permiten mantener una armonía familiar que ya cosecha simpatía en el público. En la antesala del esperado estreno de MasterChef, la relación renovada entre ambos es ya uno de los ingredientes más sabrosos del programa, prometiendo momentos inesperados y mucho más que competencia en la cocina.