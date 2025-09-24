Teleshow

El irónico mano a mano entre Wanda Nara y Maxi López que sorprendió a todos

A través del posteo de una historia de Instagram, el exfutbolista comenzó un ida y vuelta con su exesposa y madre de sus hijos varones

Sebastián Volterri

Wanda Nara se reunió con Maxi López y su familia en la casa de Martín Migueles

Una imagen a media luz muestra a Wanda Nara intentando tapar su rostro con las manos, mientras igual se puede divisar una sonrisa, mientras los ojos se encuentran cerrados. Está recostada sobre un sillón luciendo una musculosa blanca y un pantalón azul.

La sorpresa es que la imagen que capta ese instante privado fue difundida por Maxi López a través de sus redes sociales. Una foto casi robada de esa cotidianeidad donde los gestos dicen más que cualquier palabra.

La imagen compartida por Maxi López

Se advierte así en su expresión una mezcla de incredulidad y diversión, como si la conversación previa con el exfutbolista hubiera dejado flotando en el aire una broma interna, una deuda pendiente.

Sobre la foto, Maxi dejó claro el guiño: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Un enunciado directo y cargado de complicidad. Allí la acusación juguetona: Wanda faltó a un compromiso, y eso implica ahora “una deuda” de otra índole, una invitación a reencontrarse en otro momento, tal vez lejos de cámaras y focos mediáticos.

Pero este capítulo de la historia no quedaría allí, ya que minutos después esa misma imagen sería replicada por la propia Wanda en su perfil de Instagram. En la parte inferior, sobre la imagen, la empresaria escribió con precisión quirúrgica: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”. No hacen falta signos de exclamación, ni emojis. La frase corta, rotunda, encierra un vendaval de significado.

La primera respuesta de Wanda Nara tras el reproche de Maxi López

Así las cosas, mientras Maxi había reclamado, a modo de juego, una cena por aquella ausencia misteriosa de Wanda a la reunión, ella respondió con claridad. “Te llevaste los chicos” es la frase que lo cambia todo. ¿De quién es el turno del descanso? ¿Quién tiene la libertad de una noche “free” cuando no hay hijos en casa?

Solo minutos después, la misma imagen de Wanda volvería a aparecer en su perfil de Instagram, aunque esta vez el mensaje era otro y apenas rezaba: “Se me pasó”. Pero por alguna razón que solo ella sabrá, luego fue eliminado y solo quedó el mensaje anterior, el que hacía referencia a la “noche free”.

No queda espacio para la duda. Esta no es una batalla, sino un intercambio cargado de ironía y una pizca de ternura entre dos personas que se conocen demasiado como para tomarse en serio los comentarios ajenos. Wanda, protagonista de cientos de titulares, se permite un guiño público solo comprensible para quienes viven el vértigo cotidiano de la coparentalidad y el calendario partido. La historia se cierra, al menos por ahora, en el territorio libre y efímero de las redes sociales.

La segunda respuesta de Wanda Nara a Maxi Lopez que luego eliminó

Cabe recordar que este fin de semana,Maxi López volvió a la Argentina y fue el centro de todas las miradas al protagonizar un intenso reencuentro familiar con sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda. Al llegar al país, el exfutbolista fue abordado por la prensa en el aeropuerto, previo a sumarse a las comidas y planes familiares que lo pondrían cara a cara tanto con sus hijos como con la empresaria, quien en estos días también presentó en sociedad a su flamante pareja, Martín Migueles.

Según relató, la prioridad del viaje fue la salud de uno de sus hijos. Maxi fue claro sobre el delicado momento que atraviesa Valentino: “Vengo porque el mayor de mis hijos tuvo una lesión importante, por lo que estoy para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. En cuanto a lo laboral, tengo buena onda con los productores (de Masterchef Celebrity), Wanda está involucrada, pero todavía no hay nada porque quiero enfocarme en la operación de Valentino”.

Respecto al vínculo que mantiene actualmente con la empresaria, Maxi destacó: “Hoy es una seda, vamos a aprovechar eso. Fueron muchos años turbulentos y quiero estar así por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años. Lo más importante es que ellos estén bien y luego lo que pase alrededor me preocupo de mi parte, ella de la suya y ahora la idea es que los chicos puedan crecer y estar tranquilos”.

