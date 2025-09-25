Con Maxi López en Argentina, su esposa embarazada dio a entender desde Suiza que la hija de ambos sufrió una caída: “Mi princesita”

El posteo donde Daniela Christiansson cuenta que su hija Elle se cayó. La modelo está embarazada y lejos de Maxi López, que vino a la Argentina para participar en MasterChef

Mientras Maxi López está en Argentina próximo a manejar los fuegos en el próximo MasterChef e intercambia mensajes y asados con Wanda Nara —que además conducirá ese programa de Telefe—, en Europa se cocinan otras cosas.

La modelo Daniela Christiansson, esposa del exfutbolista y embarazada del segundo hijo que tienen en común, pasó un fin de semana de relax en Ginebra, Suiza, donde fue espectadora de la etapa helvética del sensacional Sail Grand Prix, competencia de catamaranes a vela que se disputó el lago de esa ciudad. Allí posteó fotos frente al agua, de la carrera y junto a la influencer de highstyle life Gigi Schmitz.

Daniela Christiansson en Ginebra, Suiza, donde asistió a una prestigiosa competencia de catamaranes a vela

Sin embargo, lo que parecían ser unos días de descanso, se vieron empañados por dos anuncio en sus redes sociales. En el primero, pareció que respondía a la situación planteada luego del ida y vuelta entre Maxi y Wanda. La frase, en inglés, decía: “En cada situación, siempre hay un panorama más amplio y un propósito mayor”. El segundo, publicado en el día de hoy, es una fotografía suya donde Christiansson parece a punto de salir: luce una blusa animal print y la mano derecha tomándose el pelo. Sin embargo, la sueca escribió, en inglés y castellano refiriéndose a un accidente doméstico de Elle: “Tenía un evento esta noche en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que prestarle atención”, con un corazón rosa.

La especulación por la traducción de la frase al castellano es que Christiansson necesitaba que su mensaje llegara con claridad a la Argentina, donde muchos criticaron el escarceo por las redes sociales entre Wanda y Maxi y el asado que compartieron. En las respuestas que recibió a su posteo, la modelo fue advertida por muchas seguidoras argentinas:

El mensaje que posteó Christiansson y pareció dirigido a Maxi López

“Eres muy bella y con una clase que la quisieran muchas. No deje que tu marido esté cerca de la Sra. esa”, señaló una. Otra escribió: “Le digo yo o le dicen ustedes? Pobre mujer…”. Una tercera indicó: “Es tan bella 💕 😍 la verdad que no entiendo como Maxi puede estar acá y prenderse al circo de Wanda 🤦 😐 y no prefiere acompañar el embarazo de su mujer 😢”. “La foto que subió tu marido de la Wanda , la verdad para tener un marido así prefiero nada”, puso otra en su cuenta de Instagram. Casi todas las respuestas fueron de admiración hacia Christiansson: “Ella está a otro nivel ! Mucha mujer para Maxi”. Alguno quiso asegurarse que Daniela entendiera bien su mensaje y lo escribió en inglés: “Don’t trust Maxi and Wanda, they’re up to something. Don’t be surprised if they already slept together and you’ll never find out. Maxi shouldn’t be far from his pregnant wife, watch out 👁” (“No te fíes de Maxi y Wanda, algo traman. No te sorprendas si ya se acostaron y nunca lo sabrás. Maxi no debería estar lejos de su esposa embarazada, ¡cuidado! 👁”). Un comentario no dejó fuera de la polémica a la China Suárez: “Hermosa ❤️ no le hagas caso a esas seguidoras de la China Suárez no saben qué más hacer para arruinar la buena relación que tienen los 2 por sus hijos ella no es como la Suárez que le gusta meterse en familias de ella si tenes que cuidarte”. Y otros más consideraron fuera de lugar escribirle en esos términos: “No entiendo porqué ponen esos comentarios tan fuera de lugar a una mujer embarazada. Qué es lo que esperan que pase con eso?”

Daniela Christiansson junto a la influencer de highstyle life Gigi Schmitz

Ayer, la propia Yanina Latorre aprovechó su espacio vespertino en El Observador 107.9 para hablar de los posteos entre Wanda y Maxi López. Sobre una foto de Wanda, Maxi dejó claro un guiño: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Pero la historia no quedaría allí, ya que minutos después Wanda replicó la misma imagen en su perfil de Instagram y escribió con precisión quirúrgica: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”.

Latorre, en su programa radial, señaló: “(Él) le estaba reprochando que hoy faltó a una reunión que tenían de producción de MasterChef o de algo de eso. Yo soy la mujer de él embarazada en Suiza (por Daniela Christiansson) y andá viniendo para casa y a MasterChef jugamos en la cocina de casa”.

El ida y vuelta de Wanda Nara y Maxi López que habría alertado a Daniela Christiansson

Hace apenas una semana, Christiansson reveló el sexo del bebé que espera junto a Maxi López. Será el cuarto hijo del exfutbolista y el segundo en común con la modelo. El misterio se develó días después, cuando Daniela lo hizo público con un mensaje lleno de emoción: “Y es un...Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño”.