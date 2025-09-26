Maxi López conoció a Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, y contó el gesto que tuvo con sus hijos (Video: LAM/ América)

Maxi López volvió a la Argentina para participar de la próxima temporada de MasterChef Celebrity en donde después de años de enfrentamiento judicial y mediático con Wanda Nara, se encontrarán en la competencia de cocina para mostrar la nueva etapa que hoy atraviesan, lejos de conflictos. Incluso el exfutbolista ya conoció a Martín Migueles, el nuevo novio de la conductora.

“Estoy muy bien. Disfrutando un poquito de mis chicos, que hace mucho que no venía. Así que ahora voy a buscarlos, vamos a comer todos juntos”, contó a LAM (América TV) a la salida del estudio donde realizó las fotos promocionales para el reality de Telefe, al ser consultado por Cande Mazzone, cronista del ciclo.

El exfutbolista se refirió al primer encuentro que tuvo con el empresario con el que sale su expareja y la cena a la que él lo invitó junto a sus hijos. “El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él, cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, así que es un copado”, destacó, sobre el gesto que él tuvo. Sin embargo, cuando le preguntaron por el vínculo que Migueles tendría con Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio y detenido por una causa por estafa y robo, marcó su postura: “En lo personal no entro porque no conozco la situación. Se portó superbien con nosotros y con los chicos, así que yo me quedo con eso”.

Wanda Nara se reunió con Maxi López y su familia en la casa de Martín Migueles (Instagram)

Una de las preocupaciones que tiene Maxi López es la operación a la que se tiene que someter Valentino, su hijo mayor. “No sé bien qué le pasó. Tuvo una lesión grave en los cruzados. Estamos organizando la operación, que va a ser el próximo sábado, así que estamos ayudándolo, tiene que hacer fisioterapia, así que ocupándome de los chicos también”, señaló. “Ahora tengo que enfocarme en la cosa primordial, que es la salud de Valu. Acá lo vamos a ir hablando en base a los desempeños que tengo también allá en Suiza y después veremos cómo sigue todo”, dijo, sobre cuándo sería su regreso al país europeo.

El director técnico también contó que todavía no se acostumbró a tener a sus hijos en otro continente. “Con los chicos es así. Tengo chicos allá, siempre me la paso extrañando en todos lados, pero bueno, es lo que me toca, así que voy y vengo todo lo que puedo”, se sinceró Maxi, quien prefirió no contar en donde se estaba alojando en nuestro país, en medio de las especulaciones sobre el lugar de su estadía. “Voy bastante a casa de Wan por los chicos, porque ellos siguen con la dinámica colegio, deporte y todo, así que me acomodo un poco al ritmo de ellos”, reconoció.

“¿Estás contento con el tipo de relación que tienen hoy con Wanda?“, indagó la cronista. ”Súper, súper, porque fue mucho tiempo peleando y es tiempo de paz. Quiero que las cosas estén bien como están ahora, así los chicos también están bien, que creo que es lo más importante”, celebró el exjugador. “Ella tiene que estar bien, porque hay muchas cosas que pasan en su vida, entonces tiene que estar bien. Está, por lo que veo, disfrutando de lo que hace y eso es lo importante, porque los chicos, si ven una mamá feliz y sana, ellos son felices también”, destacó.

El diagnóstico de leucemia de Wanda fue clave en el acercamiento que tuvieron. “Viajé y estuve acá con ella y con los chicos. No me enteré por la televisión como ella. Me llamaron. Yo vivía todavía en Londres, eran entre las cuatro y las cinco de la mañana. Me llamaron porque el doctor que la estaba controlando era un amigo mío. Entonces, me organicé, tomé un vuelo y vine en aquel momento”, rememoró.