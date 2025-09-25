Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes

Yanina Latorre criticó a Wanda Nara por su acercamiento a Maxi López

El reciente intercambio en redes sociales entre Wanda Nara y Maxi López ha generado una ola de reacciones, especialmente tras la publicación de una imagen en Instagram que desató comentarios y análisis en el ámbito mediático. El gesto irónico de ambos, que incluyó mensajes cargados de complicidad y reproches, fue el detonante de una fuerte crítica por parte de Yanina Latorre en el programa vespertino de El Observador 107.9.

La controversia se originó cuando Maxi López compartió una fotografía en la que, con tono lúdico, señaló: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Este mensaje, lejos de pasar desapercibido, fue interpretado como una invitación a un reencuentro, sugiriendo una deuda simbólica tras la ausencia de Wanda Nara a un compromiso relacionado con la producción de MasterChef.

La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar. Replicó la imagen en su propio perfil de Instagram y, en la parte inferior de la fotografía, escribió: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”. Esta frase, breve y contundente, fue interpretada como una declaración de independencia y un guiño a la dinámica familiar que mantienen ambos, ahora en un tono mucho más distendido que en el pasado. Más adelante, Wanda publicó una historia donde pareció reconocer su falta, y puso “se me pasó”. Pero luego la borró, quedando su respuesta inicial como válida.

Sin embargo, la reacción más encendida provino de Yanina Latorre, quien recordó en El Observador 107.9 los conflictos previos entre la pareja.

Yanina Latorre criticó a Wanda Nara

Primero dejó en claro lo que debería hacer Daniela Christiansson, la actual esposa de Maxi López, quien está embarazada de seis meses y no vino a la Argentina: “Le estaba reprochando que hoy faltó a una reunión que tenían de producción de MasterChef o de algo de eso. Yo soy la mujer de él embarazada en Suiz y (le digo) ‘andá viniendo para casa y a MasterChef jugamos en la cocina de casa’”. La periodista Pía Shaw añadió nafta al fuego: “¿No te presentaste a la reunión arroba Wanda? Debes una cena. Yo lo mato”.

Y luego, Latorre rememoró episodios de denuncias y disputas legales, afirmando: “Lo denunció por golpeador, por violento, por hijo de puta, por asesino. No le dio la plata, le terminó sacando la casa, tenían todo embargado, estuvo años y años haciéndolo mierda. Me acuerdo, me mandaba a mí audios de él gritando, insultando. Gritaban en la puerta de la casa con los pibes, uno cada uno”. La panelista subrayó la transformación en la relación entre Wanda Nara y Maxi López, y sugirió que no descarta que situaciones similares puedan repetirse en el futuro con su actual acérrimo enemigo: “Y ahora, por eso te digo que yo no descarto que algún día haga lo mismo con Icardi. En la vida de Wanda, todo es muy difícil”.

En su intervención, Yanina Latorre también hizo referencia a las dificultades económicas y legales que, según ella, marcaron la relación entre Wanda Nara y Maxi López: “A Wanda nunca le pagó nada, tardó 8 años en pagarle, nunca le dio ni la cuota alimentaria. Por qué él criticará a Mauro, pero Mauro le mantuvo los pibes toda la vida”, expresó en el programa.

El episodio, que comenzó como un intercambio irónico en redes sociales, terminó por abrir nuevamente el debate sobre la historia personal y los conflictos pasados de Wanda Nara y Maxi López, dejando en evidencia la complejidad de los vínculos y la exposición mediática que los rodea.

Sin embargo, esta armonía entre los exesposos es un bálsamo para la familia Nara en medio de la guerra que en la actualidad sostiene Wanda con Icardi. Lo dijo en Rumis Zaira Nara, la hermana de la conductora de MasterChef: “A mí me encanta poder verla a mi hermana en ese rol de tener ese vínculo hoy. Y sobre todo porque yo veo a mis sobrinos hoy y las caras y la alegría de ver que esa relación y que se hagan chistes y que ya estén desde ese lugar, ¿viste?, como que va más allá. Como hijo, te pasa que decís: ‘Che, qué bueno que puedan limar asperezas’”